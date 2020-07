Wie wollen Sie die Corona-Krise lösen? Trump reagiert wirr auf Journalistenfrage - und schlägt verbal um sich

Die USA kommen der Sars-CoV-2-Pandemie nach wie vor nicht bei. US-Präsident Donald Trump erweckt den Eindruck, eher genau davon ablenken zu wollen, anstatt eine Lösung zu finden.

Die USA sind das Land mit den deutlich meisten Corona-Infektionen und Covid-19-Todesfällen.

und Covid-19-Todesfällen. Donald Trump scheint sich jedoch mehr um seine politische Zukunft als um die Gesundheit der US-Bürger zu scheren.

Auf eine Journalistenfrage zieht der Republikaner einen merkwürdigen Vergleich.

München - In der Corona-Krise* glänzte Donald Trump schon häufig mit gefährlichem Halbwissen. Auch bei einem jüngsten Auftritt ließ der höchst streitbare US-Präsident Sätze vom Stapel, die den Zuhörern Fragezeichen auf die Stirn zauberten. Eigentlich wurde der 74-Jährige gefragt, wie er sich die weiterhin rasant ansteigende Zahl an Sars-CoV-2-Infektionen in den USA erklären könne und was er denn gegen diese Entwicklung zu unternehmen gedenke.

Eine wirkliche Lösung scheint Trump nicht parat zu haben. Zumindest wich er mit seiner Antwort aus und versuchte - offenbar voll im Wahlkampfmodus - seinem sehr wahrscheinlichen Herausforderer im Kampf um das Weiße Haus direkt eins auszuwischen. „Wissen Sie, (Barack) Obama und (Joe) Biden haben einfach aufgehört, Tests durchführen zu lassen. Sie haben einfach damit aufgehört, Sie wissen das vermutlich, wollen aber nicht darüber berichten“, griff er neben seinem Vorgänger und dessen Vize auch die anwesenden Journalisten an: „Sie haben das bei einem weitaus geringeren Problem gemacht, als wir es derzeit haben.“

+ Muss sich so einiges gefallen lassen: Joe Biden wird als sehr wahrscheinlicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten zur Zielscheibe von Donald Trump. © AFP / BRENDAN SMIALOWSKI

Trump giftet gegen Biden: Bei Schweinegrippe 57.000 Fälle in USA - nun schon 3,3 Millionen

Worauf Trump genau anspielte, erklärte er übrigens nicht. Sehr wahrscheinlich ging es um die 2009/2010 grassierende Schweinegrippe, unter Wissenschaftlern auch bekannt als H1N1-Virus. Damals war die USA mit mehr als 57.000 Fällen das am zweitstärksten heimgesuchte Land nach China. Doch diese Zahlen lassen sich mit denen der aktuellen Pandemie überhaupt nicht vergleichen. Sars-CoV-2 hat eine ganz andere Dimension erreicht, mehr als 3,3 Millionen Menschen in den USA sind bereits nachweisbar an dem Virus erkrankt, mehr als 135.000 erlagen ihrer Infektion.

Schon allein deshalb wirkt Trumps Lügen-Attacke nach dem Motto „Liebe Journalisten, ich weiß was“ reichlich deplatziert. Zumal dazukommt, dass der Republikaner vor nicht allzu langer Zeit selbst mit dem Vorschlag in die Öffentlichkeit ging, der immensen Infektionszahlen in den USA durch weniger Tests Herr werden zu wollen. Was wenig überraschend einen Aufschrei der Entrüstung nach sich zog.

+ Einer würde gern ohne den anderen: US-Präsident Donald Trump (l.) kann die mahnenden Worte von Corona-Experte Anthony Fauci so gar nicht gebrauchen. © AFP / SAUL LOEB, MANDEL NGAN

Trump giftet gegen Biden: Kein wirklicher Ansatz zur Lösung der Corona-Probleme in den USA

Die Gefahr der Pandemie quasi einfach totschweigen? Das wird nicht funktionieren. Was auch das Trump-Lager einsehen musste, das eilends darauf verwies, der mächtigste Mann der Welt* habe sich nur einen Scherz erlaubt. Einen wirklichen Ansatz präsentierte der gebürtige New Yorker, der nun mit Anthony Fauci sogar den wichtigsten Virologen in seinem Land zu mobben scheint, jedenfalls nicht.

Dafür nutzte Trump selbstredend die Gelegenheit, um auf einen der wenigen Lichtblicke hinzuweisen. „Wir haben eine der niedrigsten Sterberaten überhaupt“, betonte passionierte Twitter-Nutzer im selben Atemzug. Was zumindest den Tatsachen entspricht, liegt diese mit rund vier Prozent knapp unter der von Deutschland und deutlich unter denen von Belgien, Großbritannien, Italien, Frankreich, Mexiko und Spanien. Plausibel erklären lässt sich das aber wohl nicht. (mg) *merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

Trump hat derzeit auch Probleme mit einem Enthüllungsbuch seiner Nichte. Derweil gibt es immer mehr Fälle von langen Covid-19-Krankheitsverläufen - dabei leiden die Patienten nicht nur an den Symptomen.

