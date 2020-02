Donald Trump: Frau (76) erhebt fürchterliche Anschuldigung - DNA-Test soll US-Präsident überführen

Nicht, dass es mir um Trump leid täte... Aber was treibt eine Frau dazu, das Kleid, in dem sie vergewaltigt wurde, 20 Jahre aufzuheben (und zwischendurch sogar nochmal zu tragen)? Ist ja nunmal kein *nettes Erinnerungsstück* wie z. B. das Kleid von Fr. Lewinsky.

MeeToo!? 20 Jahre später?

Was will diese Person wirklich?

Ich frage mich immer bei diesen Meldungen, was ist da schief gelaufen?

Erstmal Karriere machen und, wenn's dann mal passt, an die Öffentlichkeit gehen und irgendeinen prominenten Mann an den Pranger stellen.

Wenn den Frauen wirklich Gewalt angetan wurde, dann hätten sie sich unmittelbar an die Ermittlungsbehörden wenden müssen!