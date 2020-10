Donald Trump: Maischberger-Talk birgt Zündstoff - Ex-Vertrauter im deutschen TV

Bei Sandra Maischberger spricht John Bolton, Ex-Sicherheitsberater von Donald Trump, über die Coronainfektion des US-Präsidenten.

Moderatorin Sandra Maischberger hat unter anderen Trumps Ex-Sicherheitsberater John Bolton eingeladen.

Es wird um das Thema gehen, inwiefern sich Trumps Corona-Infektion auf den Wahlkampf auswirkt.

Berlin - Bei „Maischberger. Die Woche“ geht es am Mittwochabend um den Klimawandel, das Recht auf Homeoffice, den Anstieg der Corona-Zahlen - aber auch um Donald Trumps Wahlkampf und seine Corona-Infektion.

Während SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach über die Infektionslage in Europa sprechen wird und darüber, dass auch in Deutschland die schweren Verläufe wieder zunehmen, gehen an Grünen-Parteichef Robert Habeck voraussichtlich eher Fragen dazu, wie sich die Partei ein Jahr vor der Bundestagswahl positioniert. Kürzlich kritisierten „Fridays for Future“-Aktivisten die Parteispitze: Sie setze sich nicht glaubwürdig für den Klimawandel ein.

Ansgar Graw, Herausgeber des „European“, Barbara Junge, Chefredaktuerin der taz sowie Schauspieler und Moderator Bernhard Hoëcker diskutieren und kommentieren laut Maischberger-Redaktion das „Mobile Arbeit Gesetz“ von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.

Donald Trump: Sein ehemaliger Sicherheitsberater zu Gast bei Maischberger

Auch um Donald Trumps Infektion mit dem Coronavirus* und inwiefern diese eine Rolle im Wahlkampf spielen wird, soll es gehen. Hierzu ist John Bolton, Trumps ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater, zu Gast bei Maischberger*. Bolton sorgte für internationale Aufmerksamkeit, nachdem er ein Buch mit dem Titel „The Room Where It Happened“ (auf Deutsch: „Der Raum, in dem alles geschah“) veröffentlichte. Es enthält drastische Vorwürfe gegen Trump*, etwa dass er seine eigenen Interessen über die des Landes stellt. Zudem soll er demnach den chinesischen Präsidenten Xi Jinping um Hilfe für seine Wiederwahl im November gebeten haben.

Trump sagte über das Buch, es sei eine „Zusammenstellung von Lügen und erfundenen Geschichten“. Ein Bundesgericht in Washington hatte den Antrag einer einstweiligen Verfügung abgelehnt, mit der die Trump*-Regierung die Veröffentlichung des Buches wegen darin enthaltener geheimer Informationen kurz vor Veröffentlichung verhindern wollte. Laut US-Regierung hatte Bolton den vorgeschriebenen Weg der Freigabe durch das Weiße Haus nicht durchlaufen.

Donald Trump als Thema bei Maischberger: Hier ist die Sendung zu sehen

„Maischberger. Die Woche*“ wird am Mittwochabend um 22.50 Uhr auf ARD ausgestrahlt. Neben einem Online-Livestram gibt es auch die Möglichkeit, die Sendung nachträglich in der Mediathek anzusehen. Zudem gibt es um 3.25 Uhr eine Wiederholung. *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

