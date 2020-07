USA: Trump zieht Soldaten aus Deutschland ab - Arbeitsplätze bedroht - Schadet das auch dem NATO-Bündnis?

Donald Trump will zahlreiche amerikanische Soldaten aus Deutschland abziehen. Das stößt vor allem auf Kritik und Enttäuschung. Die Links-Patei lobt die Demilitarisierung.

Update vom 29. Juli, 19.20 Uhr: Die Vereinigten Staaten von Amerika wollen zahlreiche Truppen des US-Militärs aus Deutschland abziehen. Rund 12.000 Soldaten sollen Deutschland verlassen. Die Zahl der in Deutschland stationierten US-Truppen soll von rund 36.000 auf 24.000 Soldaten gesenkt werden, wie US-Verteidigungsminister Mark Esper sagte. Knapp 5.600 Soldaten sollen in andere Nato-Staaten wie Italien, Belgien und - entsprechende Vereinbarungen vorausgesetzt - Polen sowie die baltischen Staaten verlegt werden. Rund 6.400 Soldaten sollen in die USA zurückkehren. US-Präsident Donald Trump begründete den Abzug mit den aus seiner Sicht weiterhin zu geringen Verteidigungsausgaben Deutschlands

Bei deutschen Politikern hat die Entscheidung Kritik und Enttäuschung ausgelöst. So handle die US-Regierung unter Donald Trump gegen ihre eigenen Interessen, sagte CDU-Außenexperte Norbert Röttgen gegenüber der Augsburger Allgemeinen. „Statt der Stärkung der Nato führt der Truppenabzug zu einer Schwächung des Bündnisses“, warnte Röttgen. Durch den Abzug rechnen die betroffenen Regionen mit dem Verlust zahlreicher Arbeitsplätze. Außerdem halte Röttgen die Begründung der Amerikaner für eine Fehleinschätzung. „Natürlich leisten US-Soldaten auch einen Beitrag zur Sicherheit Deutschlands, aber in erster Linie dient Deutschland den USA als logistische Drehscheibe für die eigene internationale Militärpräsenz“, so der CDU-Mann.

Kritik an Abzug von US-Truppen aus Deutschland: Trump schadet vor allem sich selbst

Auch die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann geht davon aus, dass der geplante Abzug von US-Truppen durch Präsident Donald Trump diesem vor allem selbst schadet. „Trump will Deutschland abstrafen, trifft aber sicherheitspolitisch das westliche Bündnis und damit sich selbst“, sagte sie der Online-Ausgabe des Berliner Tagesspiegels.

Entsetzt auf die Pläne reagierte der Bürgermeister der bayerischen Gemeinde Vilseck. Dort ist bislang ein US-Regiment mit fast 5.000 Soldaten und modernen Schützenpanzern stationiert, das in Krisenfällen schnell verlegt werden kann. Der Standort Vilseck stehe vor dem Aus, sagte Bürgermeister Hans-Martin Schertl am Mittwoch den Nürnberger Nachrichten. Allein in Vilseck seien 300 bis 400 Zivilangestellte betroffen.

US-Truppenabzug: Linke lobt die Entwicklung als „guten Tag für Frieden und Sicherheit“

Deutlich anders blickt die Links-Fraktion auf die Ankündigung der USA. Die Partei umschrieb den Teilabzug als einen „guten Tag für Frieden und Sicherheit in Europa“. Sevim Dagdelen, Verteidungsexpertin der Linken, forderte US-Präsident Trump auf, auch die „verbleibenden US-Soldaten abzuziehen und die US-Atomwaffen gleich mitzunehmen“. Eine Teilverlegung der Soldaten nach Osteuropa käme „einer weiteren Eskalation seitens der US-Administration gegenüber Russland“ gleich.

Ähnliche Worte fand auch Dagdelens Partei-Kollege Dietmar Bartsch. „Es ist gut, dass die USA beim Truppenabzug nun Nägel mit Köpfen machen. Bitte, vergesst Eure Atomwaffen nicht!“, schrieb er bei Twitter. Zudem forderte er Bund und Länder dazu auf, „eine sinnvolle und nahtlose zivile Nutzung der ehemaligen US-Stützpunkte zu ermöglichen“.

Es ist gut, dass die #USA beim #Truppenabzug nun Nägel mit Köpfen machen. Bitte, vergesst Eure #Atomwaffen nicht! Bund und Länder dürfen keine Zeit verstreichen lassen, um eine sinnvolle und nahtlose zivile Nutzung der ehemaligen US-Stützpunkte zu ermöglichen. https://t.co/RnRhEjYL3d — Dietmar Bartsch (@DietmarBartsch) July 29, 2020

Auch hinsichtlich des Pipeline-Projekts Nord Stream 2 ist die Lage zwischen Russland, den USA und Deutschland angespannt. Ein Investor aus Österreich hat die Europa-Politik um Unterstützung gebeten.

Kommandozentrale für die US-Truppen in Europa soll von Stuttgart nach Mons in Belgien verlegt werden

Update vom 29. Juli, 16.12 Uhr: Die Kommandozentrale für die US-Truppen in Europa soll von Stuttgart nach Mons in Belgien verlegt werden. Das kündigte der Kommandeur der US-Streitkräfte in Europa, General Tod Walters, am Mittwoch in Washington an. Möglicherweise werde auch die Afrika-Kommandozentrale aus Stuttgart an einen Ort verlegt, der noch bestimmt werden müsse, fügte er hinzu.

Update vom 29. Juli, 12.24 Uhr: Die USA haben einem Bericht zufolge ihre Pläne für einen Abzug von Truppen aus Deutschland konkretisiert: Knapp 12.000 Soldaten sollen Deutschland verlassen, berichtete der SWR am Mittwoch. 6400 von ihnen sollten in die USA zurückkehren, 5400 würden innerhalb Europas verlegt. Betroffen seien folgende Standorte: Vilseck, Grafenwöhr und Wildflecken in Bayern sowie Kräfte der US-Luftwaffe in Spangdahlem in der Eifel. US-Verteidigungsminister Mark Esper wolle sich am Nachmittag zu den Plänen äußern.

Ausmaß noch unklar: Wie viele US-Soldaten werden von Donald Trump weg aus Deutschland beordert?

Update vom 27. Juli: Die Bundesregierung erwartet, dass die USA noch in dieser Woche Einzelheiten ihrer Truppenabzugspläne für Deutschland bekanntgeben werden. Es werde voraussichtlich Mitte der Woche „eine abgestimmte öffentlichkeitswirksame Äußerung sowohl der Amerikaner als auch unserer Stellen geben“, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Montag. Am Freitag hatte US-Verteidigungsminister Mark Esper seine deutsche Kollegin Annegret Kramp-Karrenbauer über den Planungsstand informiert.

Abzug von US-Truppen aus Deutschland: Verlegung innerhalb Europa?

Die USA wollen knapp 10.000 der fast 35.000 US-Soldaten in Deutschland abziehen. US-Präsident Donald Trump hatte den Schritt mit den aus seiner Sicht weiterhin zu geringen Verteidigungsausgaben Deutschlands begründet. Einige der Soldaten sollen nach Polen verlegt werden, wie viele ist aber noch unklar.

Die Bundesregierung wurde von Washington vor der Entscheidung über den Truppenabzug nicht konsultiert. Inzwischen gibt es aber einen Austausch darüber. Der US-Kongress könnte den Teilabzug noch über den Militärhaushalt blockieren oder zumindest deutlich erschweren. Dort gibt es Widerstand gegen die Pläne - auch bei Trumps Republikanern. Der US-Präsident hat unterdessen einen Nachfolger für den umstrittenen US-Botschafter Richard Grenell nominiert.

Donald Trump: Eigene Senatoren stellen sich gegen ihn bei Truppenabzug aus Deutschland

Ursprungsartikel vom 2. Juli:

Widerstand gegen US-Präsident Donald Trump*, und das zum Teil sogar aus den eigenen Reihen: Führende US-Senatoren beider Parteien wollen den von Trump gewünschten Abzug amerikanischer Truppen aus Deutschland per Gesetz verhindern. Vor der Verabschiedung des Verteidigungshaushalts im Senat platzierte die Gruppe eine entsprechende Vorgabe im Budget, teilte das Büro des republikanischen Senators Mitt Romney am Montag (Ortszeit) mit.

Trump plant Abzug von US-Truppen aus Deutschland - Senatoren wollen dies nun durch ein Gesetz vereiteln

Budgetmittel dürften demnach nur für einen Abzug genutzt werden, wenn der Verteidigungsminister in einem Bericht an den Kongress erklärt, dass dies im Interesse der nationalen Sicherheit sei und zudem die Sicherheit der europäischen Nato-Partner nicht gefährde. Der frühere republikanische Präsidentschaftskandidat Romney sagte, dass der Abzug von US-Truppen aus Deutschland ein Geschenk für Russland wäre. „Und das ist das Letzte, was wir tun sollten“, betonte er weiter.

The withdrawal of U.S. troops from Germany would be a gift to Russia, and that’s the last thing we should do. Not to mention it threatens U.S. national security and undermines our NATO alliance. Our #FY21NDAA amendment would prevent this troop reduction. https://t.co/PvydZWtOOP — Senator Mitt Romney (@SenatorRomney) June 29, 2020

Den Vorstoß unterstützte sogar ein enger Vertrauter Trumps, Senator Lindsey Graham. Demokrat Chris Coons erklärte: „Fast 10.000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen, ohne Absprache mit der deutschen Regierung und unseren anderen europäischen Verbündeten, macht Amerika kein bisschen sicherer.“ Auch Demokratin Jeanne Shaheen erklärte, dass die Truppentransparenz in Deutschland im beiderseitigen Interesse sei.

Auch im Repräsentantenhaus gibt es bei Republikanern und Demokraten Widerstand gegen die Abzugspläne. Die Demokraten haben dort ebenfalls einen Antrag eingebracht, um einen Abzug von Truppen aus Deutschland über den Haushalt zu verhindern. Präsident Trump* kann den Teilabzug als Oberbefehlshaber der Streitkräfte anordnen - um ihn auszuführen wird allerdings Geld nötig sein, das der Kongress bewilligen muss. Bis zur Bewilligung des Militärhaushalts wird es wohl noch zu Deals und Kompromissen kommen, weswegen Trumps Ansinnen noch blockiert werden könnte.

Trump will knapp 10.000 US-Soldaten abziehen und teils nach Polen verlegen

Trump, der vor seiner politischen Karriere öfters im TV zu sehen war*, will die Zahl der US-Truppen in Deutschland von gut 34.500 auf 25.000 verringern. Damit will er Deutschland für die aus seiner Sicht weiterhin zu geringen Verteidigungsausgaben bestrafen. Einige der aus Deutschland abgezogenen Soldaten sollten dann die Einheiten in Polen verstärken, wie Trump letzte Woche erklärte.

Zuletzt hatte sich auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder indirekt kritisch über Trump geäußert. Bei der Wiedereröffnung des Amerikahauses in München beschwörte er zwar die deutsch-amerikanische Freundschaft - setzte jedoch einen deutlichen Seitenhieb gegen den US-Präsidenten. Nähere Informationen dazu erhalten Sie auch im folgenden Video. (dpa,cia) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digitial-Netzwerks.

