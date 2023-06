Donald Trump liebäugelt bei Wahlsieg mit umstrittener Nixon-Strategie

Gesetz gilt seit 1974

Donald Trump bringt ein umstrittenes politisches Instrument von Richard Nixon ins Spiel: Sollte er die Wahl gewinnen und wieder Präsident werden, will er es wiederbeleben.

Washington - Macht es Trump wie Nixon? Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump schlägt die Wiederbelebung eines umstrittenen Instruments der Regierung seines Amtsvorgängers Richard Nixon zur Kürzung der Bundesausgaben vor. In einer Botschaft an seine Unterstützer am Dienstag (20. Juni 2023) stellte Trump einen Plan zur Wiederherstellung der Autorität der Exekutive vor, um Bundesmittel zu „beschlagnahmen“. So will er „die Verschwendung reduzieren, die Inflation stoppen und den tiefen Staat zerschlagen“, falls er die Präsidentschaftswahl 2024 gewinnen sollte.

Dass Trump damit Erfolg hat, wird ihm nicht zugetraut: Kongressexperten sagen laut Newsweek, dass die Bemühungen kaum oder gar keine Aussicht auf Erfolg haben. Während der Kongress die Hauptbefugnis hat, Budgets festzulegen, hatte Nixons Weißes Haus bis zur Verabschiedung des Congressional Budget and Impoundment Control Acts von 1974 die Befugnis, überschüssige Mittel, die der Kongress für Programme bereitgestellt hatte, zurückzufordern. Dies geschah, wenn die Exekutive feststellte, dass der Geldbetrag höher ist als benötigt. Die Macht wurde lange Zeit als Kontrolle des Präsidenten gegen Mehrausgaben im Kongress angesehen.

Trump sieht in Nixons Instrument eine Art Wunderwaffe, falls er wieder ins Weiße Haus gewählt wird. Aktuell kommt es zwischen dem von den Demokraten geführten Weißen Haus und dem von Republikanern geführten Repräsentantenhaus zum Streit um die Bundesausgaben. Für Trump ist es eine einfache Rechnung: Wenn die Entscheidung ganz bei der Exekutive liegt, besteht auch keine Notwendigkeit zu verhandeln. „Wenn ich ins Weiße Haus zurückkehre, werde ich alles tun, was ich kann, um den Impoundment Control Act vor Gericht anzufechten und gegebenenfalls den Kongress dazu zu bringen, ihn aufzuheben. Wir werden ihn aufheben“, sagte der ehemalige Präsident in einer Videoankündigung. „Ich werde dann die seit langem anerkannte Beschlagnahmungsbefugnis des Präsidenten nutzen, um die aufgeblähte Bundesbürokratie zu massiven Einsparungen zu zwingen. Dies geschieht in Form von Steuererleichterungen für Sie. Dies wird dazu beitragen, die Inflation schnell zu stoppen und das Defizit zu senken.“

Im Laufe der Geschichte der USA wurde die Beschlagnahme als eine politische Vereinbarung zwischen dem Kongress und dem Weißen Haus angesehen, um die Ausgaben auf einem verantwortungsvollen Niveau zu halten. Präsidenten könnten ihre Macht nutzen, um zu verhindern, dass überschüssiges Geld ausgegeben wird, während der Kongress die Macht hat, Präsidenten zu bestrafen, die ihre Grenzen überschritten und zu viele Ausgaben gekürzt haben. Nixon übertrieb es - und der Kongress entzog ihm die Möglichkeit, weiter zu machen.

Nixon wollte drei Milliarden US-Dollar aus Wasseraufbereitungsprogramm streichen

Während der Nixon-Regierung verabschiedete der Kongress ein Gesetz namens Federal Water Pollution Act von 1972, das den Ausbau der Wasseraufbereitungsinfrastruktur in Städten im ganzen Land vorsah. Nixon lehnte die Kosten des Vorschlags ab und legte sein Veto gegen den Gesetzentwurf ein, nachdem die prognostizierten Kosten die ursprünglichen Schätzungen der Regierung dramatisch überstiegen. Der Kongress stimmte später dafür, Nixons Veto außer Kraft zu setzen, und stellte im folgenden Haushaltszyklus sieben Milliarden US-Dollar für das Programm bereit. Nixon berief sich dann auf seine Beschlagnahmungsbefugnis, um drei Milliarden US-Dollar aus dem Programm zu streichen, was ihn in Konflikt mit dem Kongress brachte. Dieser prüfte zu der Zeit bereits seine Rolle beim Watergate-Einbruch. Schließlich musste Nixon den Impoundment Control Act unterzeichnen.

Trump sieht die aktuelle Politik als „Handschelle“ für das Oval Office im Kampf gegen verschwenderische Ausgaben. Dagegen bezeichnet Joshua Huder, Senior Fellow am Government Affairs Institute der Georgetown University, gegenüber Newsweek das vorherrschende Modell als „wertvolles Bollwerk“ zwischen Präsidentschaft und Kongress. „Es ist der zentrale Hebel des Kongresses für die Funktionsweise der Regierung“, so Huder. „Der Präsident ist im Wesentlichen der CEO der Regierung, aber der CEO muss dem Kongress antworten, denn der Kongress ist derjenige, der tatsächlich das gesamte Geld für diese Dinge anwendet.“ Ironischerweise war der Impoundment Control Act auch einer der Hauptverursacher von Trumps erster Amtsenthebung, als eine Bundesbehörde feststellte, dass sein Office of Management and Budget zu Unrecht Kongressmittel für seine eigenen politischen Ziele zurückgehalten hatte. (cgsc)

