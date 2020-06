Trotz Klage der Regierung! Ehemaliger Trump-Vertrauter packt aus: Schwere Vorwürfe und peinliche Enthüllungen

Donald Trumps ehemaliger Sicherheitschef wird daran gehindert ein Enthüllungs-Buch über die Skandale des US-Präsidenten zu veröffentlichen. Jetzt sind Auszüge davon aufgetaucht.

Ein ehemaliger Mitarbeiter enthüllt skandalöse Geheimnisse über Donald Trump *.

*. Der US-Präsident habe Diktatoren öfter einen Gefallen erwiesen .

habe . Ex-Sicherheitsberater John R. Bolton verrät kriminelle und auch peinliche Aktionen Trumps.

München/New York - Seit langem versucht John R. Bolton ein skandalträchtiges Buch zu veröffentlichen. Doch die US-Regierung klagt gegen den ehemaligen Sicherheitschef von Donald Trump und verhindert die Verlegung*. Der einstige Vertraute will auspacken und schwere Vorwürfe gegen den Präsidenten erheben. Jetzt sind weitere Auszüge aus dem bislang geheimen Werk aufgetaucht.

Bereits im Januar hatte Bolton für einen Aufschrei gesorgt. Im Hinblick auf das drohende Impeachment von Donald Trump wurden der New York Times pikante Passagen seines mit Geheimnissen gespickten Berichts über die Ukraine-Affäre zugespielt. Die neuen Bloßstellungen dürften erneut hohe Wellen schlagen.

Donald Trump: Ex-Vertrauter John R. Bolton packt aus - „Diktatoren, die er mag“

Der Verlag spricht von einem Werk, dass das Bild eines Präsidenten Donald Trump* zeichne, der „süchtig nach Chaos“ sei. Die Ausführungen von Bolton gehen sogar darüber hinaus. „Das Verhaltensmuster sah nach Behinderung der Justiz als Alltagsgeschäft aus“, zitiert die New York Times.

+ Donald Trump im Blick: John R. Bolton (r.) verrät skandalöse Geheimnisse über den US-Präsidenten. © picture alliance/dpa / Bernd von Jutrczenka

In mehreren Passagen führt der Ex-Berater aus, wie Donald Trump bewusst strafrechtliche Ermittlungen stoppen wollte um, so wörtlich, „Diktatoren, die er mag, einen persönlichen Gefallen zu erweisen.“ Die eindeutigsten Fälle drehen sich um die Türkei und China.

USA: Donald Trump forderte von China, den Wahlkampf zu beeinflussen - „Er bat Xi darum“

In den Verhandlungen um ein Handelsabkommen mit China sei es zudem zu weiteren skandalösen Aktionen gekommen. So habe Trump seine chinesischen Partner mehrfach darauf hingewiesen, sie sollten ihm dabei helfen, die Wahlen* in landwirtschaftlichen Staaten zu gewinnen. „Er bat Xi darum, sicherzustellen, dass er die Wahlen gewinne“, erklärt Bolton. Dafür sollte China zum richtigen Zeitpunkt amerikanische Sojabohnen und Weizen kaufen. Die wirtschaftlichen Folgen hätten direkten Einfluss auf das Ergebnis der Wahlen, soll der ehemalige Unternehmer* beteuert haben.

Die außenpolitischen Anstrengungen von Ex-Schauspieler Donald Trump* basieren auf Bauchgefühl und Unwissenheit, schimpft Bolton. Einmal soll der Präsident gefragt haben, ob Finnland zu Russland gehöre. Dass Großbritannien eine Atommacht ist, habe er ebenfalls nicht gewusst.

Enthüllungs-Buch von John Bolton: Peinliche Geheimnisse über Donald Trump

International dürften vor allem die Ausführungen zu Trumps Überlegung bezüglich der NATO ein Pulverfass sein. Einst hatte er mit dem Gedanken gespielt, den Nordatlantikpakt zu verlassen. Die Überlegungen sollen viel konkreter gewesen sein, als bislang angenommen.

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerks von Ippen-Digital.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Bernd von Jutrczenka