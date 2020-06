„White Power“: Trump verbreitet über Twitter Video mit rassistischem Slogan

Im Wahlkampf greift Donald Trump erneut in die unterste Schublade. Auf Twitter bezeichnet der US-Präsident Rassisten und „White Power“-Brüller als „tolle Leute“.

Wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl* in den USA wirbt Donald Trump* um jede Stimme – egal wie.

wirbt Donald Trump* um jede Stimme – egal wie. Trumps Wahlkampfteam verwendet in offiziellen Facebook -Beträgen ein von den Nazis in Konzentrationslagern genutztes Symbol.

-Beträgen ein von den genutztes Symbol. Twitter versieht ein von Trump geteiltes Video mit einem Warnhinweis.

Update vom Sonntag, 28.06.2020, 17.18 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat erneut für einen Rassismus-Skandal gesorgt. Am Sonntag (28.06.2020) verbreitete er auf Twitter ein Video weiter, in dem einer seiner Anhänger einen in den USA weithin als rassistisch betrachteten Slogan brüllt.

Das Video zeigt Demonstranten, die gegen den Präsidenten protestieren, während dessen Anhänger in Golfcarts vorbeifahren. Einer von Trumps Unterstützern brüllt den Demonstranten dann entgegen: „White Power“ – auf Deutsch „Weiße Macht“. Der Slogan wird vor allem in den USA eingesetzt – und dort ausschließlich von rassistischen und rechtsextremen Gruppen.

Rassismus: „White Power“-Brüller sind für Donald Trump „tolle Leute“

In dem offenbar aus dem Bundesstaat Florida stammenden Video scheinen sowohl die Demonstranten als auch Trumps Anhänger ältere weiße Amerikaner zu sein. Donald Trump wurde auf Plakaten der Demonstranten als „Rassist“ bezeichnet, seine Anhänger hatten an ihren Golfcarts unter anderem Schilder von Trumps Wahlkampagne, auf denen „Trump 2020“ und der Slogan „America first“ standen. Eine Demonstrantin trug auch ein T-Shirt mit der Aufschrift „Black Lives Matter“.

Seniors from The Villages in Florida protesting against each other: pic.twitter.com/Q3GRJCTjEW — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) June 27, 2020

Das Video, das Trump mit seinen gut 82 Millionen Followern teilte, war Stunden später bereits über vier Millionen mal angesehen worden. Das Video ist gut zwei Minuten lang, der Slogan „Weiße Macht“ kommt aber bereits in den ersten zehn Sekunden vor. Trump bezeichnete seine in dem Video zu sehenden Anhänger als „tolle Leute“ und dankte ihnen. Nachdem Trump umgehend vorgeworfen wurde, damit Rassismus zu unterstützen und selbst aus den Reihen von Trumps Republikanern Kritik kam, löschte er seinen Retweet vier Stunden später wieder.

Erstmeldung vom Samstag, 20.06.2020, 08.54 Uhr: Washington - Donald Trump steht zurzeit mit dem Rücken zur Wand. Wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl im November sind seine Umfragewerte im Keller, die Kritik an seinem Vorgehen in der Corona-Krise sowie nach dem Tod von George Floyd wird immer lauter. Auch sein Wahlkampfauftritt in der vom Coronavirus* geplagten Stadt Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma sorgt für Ärger. Zudem liegt er seit Wochen im Clinch mit den sozialen Medien. Dieser Streit hat nun ganz neue Dimensionen erreicht.

Trump-Team veröffentlicht Beiträge mit Nazis-Symbol auf Facebook

Denn in dieser Woche hat das Trump-Team auf Facebook Beiträge veröffentlicht, die alles bisher Dagewesene noch übertrafen. Facebook reagierte und entfernte die Posts von seiner Plattform. Und warum? Weil die Beiträge Regeln gegen die Verbreitung von „organisiertem Hass“ in dem sozialen Netzwerk widersprochen hätten, wie ein Facebook-Sprecher jetzt erklärte. Das will bei Facebook schon was heißen, allzu schnell greift Facebook in solchen Fällen normalerweise nicht ein. Doch die von Trumps Wahlkampfteam verwendeten Nazi-Symbole waren offenbar auch Facebook zu viel.

Was war geschehen? In bezahlten Posts hatte Trumps Wahlkampfteam auf Facebook angesichts der Anti-Rassismus-Proteste in den USA vor „linksextremen Mobs“ gewarnt, die Amerikas Städte zerstörten. In einer Version der Anzeige, die sich gegen die linke „Antifa“ richtete, war dabei ein umgekehrtes rotes Dreieck zu sehen – ein Zeichen, mit dem die Nazis in Konzentrationslagern politische Gefangene gebrandmarkt haben. Ein solches Symbol einer „verbotenen Hassgruppe“ könne nicht ohne den nötigen kritischen Kontext verwendet werden, sagte der Facebook-Sprecher.

Entsetzen bei jüdischen Gruppen nach Facebook-Beiträgen vom Trump-Team

Jüdische Gruppen zeigten sich empört. Ein solches Symbol einzusetzen, „um politische Gegner anzugreifen, ist hochgradig anstößig“, schrieb Jonathan Greenblatt, der Chef der Anti-Defamation League. Trumps Wahlkampfteam müsse sich mit der Geschichte auseinandersetzen. „Unwissen ist keine Entschuldigung“, schrieb er auf Twitter. Der Beitrag hatte der „Washington Post“ zufolge auf der Seite Trumps und jener seines Stellvertreters Mike Pence seit Mittwoch rund 1,5 Millionen Klicks verzeichnet.

The Nazis used red triangles to identify their political victims in concentration camps. Using it to attack political opponents is highly offensive. @POTUS' campaign needs to learn its history, as ignorance is no excuse for using Nazi-related symbols. https://t.co/7R7aGLD7kl — Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) June 18, 2020

Trumps Wahlkampagne schrieb in einem Tweet, es habe sich um ein Emoji gehandelt, das auch von der Antifa genutzt werde. Das ist natürlich völliger Unsinn wie auch die Jüdische Gruppe „Bend the Arc: Jewish Action“ auf Twitter klar stellte: „Sie versuchen, uns mit Angst und Bigotterie zu spalten. Das wird nicht funktionieren.“

Twitter versieht Trump-Tweet mit Warnhinweis

Unterdessen versah Twitter erneut einen von Donald Trump geteilten Tweet mit einem Warnhinweis. Bei dem einminütigen Clip handelte es sich um einen Zusammenschnitt einer Aufnahme zweier Kleinkinder. Ein Schwarzes Kind scheint dabei vor einem Weißen Kind wegzulaufen. Dazu wird das Logo des von Trump verabscheuten TV-Senders CNN sowie die Schriftzüge „Verängstigtes Kleinkind rennt vor rassistischem Baby weg“ und „Rassistisches Baby wahrscheinlich Trump-Wähler“ eingeblendet.

Dann scheint das Trump-Video die falsche Darstellung durch CNN zu entlarven. Es folgen die Worte: „Was in Wirklichkeit passiert ist“. Das Video zeigt, dass beide Kinder sich zuvor umarmt haben und in der Folge miteinander laufen. „Amerika ist nicht das Problem. Fake News sind es“, lautet das Fazit. Dies natürlich deshalb, weil sich Donald Trump von den bösen Medien verfolgt sieht – vor allem in CNN sieht er einen mächtigen Feind. Immer wieder bezeichnet er den TV-Sender als Verbreiter von Fake News.

Twitter has labelled Donald Trump's 'racist baby' video mocking CNN as manipulated media, causing another way of widespread frenzy.



The war between uncle Jack and Donald Trump is far from being over. pic.twitter.com/8YlxOhbVA3 — Instablog9ja (@instablog9ja) June 19, 2020

Trump-Team manipuliert CNN-Video

Doch die falschen Nachrichten produzierte wieder mal Donald Trump höchstselbst. Denn der ursprüngliche CNN-Bericht von 2019 zu dem Video handelte von der Freundschaft der beiden Kinder. Der Vater des Schwarzen Jungen reagierte empört auf Trumps Verhalten: „Er wird dieses liebevolle, schöne Video nicht dazu benutzen, seine Hassagenda voranzutreiben“, schrieb Michael Cisneros auf Facebook.

Twitter reagierte und stellte ein blaues Ausrufezeichen und die Wörter „Manipulierte Medien“ unter das von Trump geteilte Video. Inzwischen wurde das Video wegen einer Urheberrechtsverletzung entfernt.

Von Christian Stör (mit dpa)

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionnetzwerks.

Donald Trumps Sohn Barron soll unglücklich sein und seinen Vater nicht mögen. Im Internet verbreitet sich diese Theorie unter Jugendlichen. Was steckt dahinter?

Die New York Times berichtet von russischen Prämien für getötete Nato-Soldaten an die Taliban. Alle Seiten dementieren bislang mehr oder weniger die Geschichte.

Rubriklistenbild: © picture alliance/Evan Vucci/AP/dpa