„Unwählbar“: Rechter Milliardär startet Kampagne gegen Trump

Von: Christian Stör

Das rechte Netzwerk des US-Milliardärs Charles Koch unterstützt die Republikaner in den USA. Nun soll Donald Trump auf dem Weg ins Weiße Haus gestoppt werden.

Washington, D.C. - Im November 2024 findet in den USA die nächste Präsidentschaftswahl statt. US-Präsident Joe Biden hat bereits angekündigt, erneut für die Demokraten antreten zu wollen. Wer aber wird für die Republikaner in den Wahlkampf ziehen? Favorit ist derzeit ganz eindeutig der frühere Amtsinhaber Donald Trump - allen Anklagen und Gerichtsterminen zum Trotz. In den aktuellen Umfragen liegt Trump jedenfalls deutlich vor seinem größten innerparteilichen Konkurrenten Ron DeSantis.

Das schreckt viele Konservative in den USA auf. Dazu gehört auch der ultrarechte Industrielle und Milliardär Charles Koch, der mit allen erdenklichen Mitteln verhindern will, dass Trump zum Kandidaten der Republikaner für die Präsidentschaftswahl 2024 wird. So hat das mächtige rechte politische Netzwerk „Americans for Prosperity Action“ unter Führung von Koch nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 70 Millionen Dollar gesammelt - und zwar explizit für einen parteiinternen Wahlkampf gegen Donald Trump.

Einem Sprecher des Koch-Netzwerks zufolge kommt der Löwenanteil der Gesamtsumme von zwei mit Koch verbundenen Organisationen: 25 Millionen US-Dollar stammen demnach von seinem in Kansas ansässigen Industriekonzern „Koch Industries“, so Sprecher Bill Riggs, weitere 25 Millionen US-Dollar von „Stand Together“, einer von Charles Koch gegründeten gemeinnützigen Organisation.

Netzwerk von Charles Koch kämpft mit Werbespots gegen Donald Trump

Genutzt werden sollen im Kampf gegen Trump auch digitale Werbespots, die den früheren Präsidenten als einen Kandidaten darstellen, den die Republikaner im Jahr 2024 nicht unterstützen dürfen. „Anstatt (Präsident Joe) Biden für seine rücksichtslose progressive Agenda zur Rechenschaft zu ziehen, führt Trump die Debatte über Anklagen, persönliche Beschwerden und die Wahl, die er verloren hat“, heißt es in einem Clip mit dem Titel „The Choice“ („Die Wahlmöglichkeit“).

Ein zweiter Clip mit dem Titel „Unelectable“ („Unwählbar“) beschreibt Trump als einen notorischen Verlierer, unter dessen Ägide die Republikaner das Repräsentantenhaus, den Senat und das Weiße Haus verloren hätten. „Sollte Donald Trump Kandidat der Republikaner werden, könnten wir alles verlieren“, sagt der Erzähler.

Koch-Netzwerk will Donald Trump stoppen

Es wäre das erste Mal in der Geschichte des Koch-Netzwerks, dass es in die Vorwahlen der Republikaner eingreift. Charles Koch gehört zu den reichsten Menschen der Welt. Das von ihm und seinem 2019 verstorbenen Bruder David Koch im Jahre 2004 gegründete Netzwerk hat in der Vergangenheit Millionen ausgegeben, um Republikaner mit ähnlichen Werten zu unterstützen - darunter unter anderem auch die rechtsradikale Tea-Party-Bewegung. Wer statt Trump ins Rennen gegen Joe Biden gehen soll, ist noch offen. In dieser Frage hat sich das Koch-Netzwerk noch nicht positioniert.

Donald Trump könnte bei der US-Wahl 2024 erneut für die Republikaner ins Rennen um das Weiße Haus gehen. Ein rechtes Netzwerk um Milliardär Charles Koch will das verhindern. © Julia Nikhinson/Imago

Das Trump-Team gab sich demonstrativ gelassen. Trump kämpfe weiter gegen die „sumpfigen D.C.-Insider, die nichts lieber hätten, als eine Marionette des Establishments im Weißen Haus zu haben, die sie kontrollieren können“, erklärte sein Sprecher Steven Cheung in einer E-Mail. Keine Menge „schmutziges Geld von zwielichtigen Lobbyisten und mysteriösen Spendern“ werde jemals die Bewegung „America First“ stoppen: „Wir begrüßen diesen Kampf.“ (cs)