Drängende Fragen zur Islam-Konferenz

Seit zwölf Jahren gibt es die Islam-Konferenz. Der Staat lädt ein zum Dialog, will seine Mitbürger aus anderen Kulturkreisen zur Mitarbeit ermuntern.

Es soll nicht nur Teilhabe am Diskurs sein, sondern ein Angebot, Problemlösungen zu erarbeiten. Nüchtern betrachtet muss man allerdings feststellen: Die Ergebnisse, darunter eine vereinbarte Religionslehrerausbildung, waren bislang karg.

Klar ist: In Moscheen sollten bei uns ausgebildete und Deutsch sprechende Imame arbeiten. Bislang dominiert die unter dem politischen Einfluss der Türkei stehende Ditib. Neben mehr Geld für die Imam-Ausbildung in Deutschland braucht es dafür aber auch die Bereitschaft der islamischen Verbände und Organisationen, dies zentral mitzugestalten. Noch immer sind sie zersplittert in kleine Gruppierungen, eine zentrale Instanz gibt es nicht. Selbst die erfreuliche neue „Initiative säkularer Islam“ speist sich nicht aus breiter Bevölkerung, sondern aus engagierten Experten und islamkritischen Intellektuellen.

„Muslime gehören zu Deutschland“, da hat der Innenminister recht. Doch die Frage, wie ein deutscher Islam aussehen könnte, bleibt noch immer unbeantwortet. Dabei wäre das auch im Hinblick auf die wachsenden Integrationsaufgaben Deutschlands dringlicher denn je.