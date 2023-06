Kostenlose Analyse von Drogen: Lauterbach will Drug-Checking bundesweit ermöglichen

Von: Christoph Gschoßmann

In Berlin kann man seine Drogen bereits kostenlos überprüfen lassen. Nun will das Gesundheitsministerium dies bundesweit anbieten.

München - Drug-Checking für jedermann: Künftig sollen Drogen überall in Deutschland auf ihre Inhaltsstoffe überprüft werden können. Laut Informationen des Spiegel kündigte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dies in Koalitionskreisen an. Die Änderung soll in die Arzneimittel-Reform aufgenommen werden. Diese wird zurzeit im Bundestag beraten. Bisher ist Drug-Checking per Betäubungsmittelgesetz verboten - Lauterbach will das ändern. Die einzelnen Länder sollen eigenständig Rahmenbedingungen festlegen.

Lauterbach: „Drug-Checking hilft, Drogentote zu vermeiden und den Konsum zurückzudrängen

Nachdem er sich in der Vergangenheit skeptisch geäußert hatte, ist Lauterbach nun einer eindeutigen Meinung für die Praktik. So sagte er dem Spiegel: „Drug-Checking hilft, Drogentote zu vermeiden und den Konsum zurückzudrängen. Das zeigen internationale Vorbilder. Deshalb sollen alle Bundesländer vom Bund die Möglichkeit bekommen, Drug-Checking einzuführen.“

Im Koalitionsvertrag hatten die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP bereits festgehalten, „Modelle zum Drug-Checking und Maßnahmen der Schadensminderung“ zu „ermöglichen“ und auszubauen.

Drug Checking: Ergebnisse nach drei Tagen bis einer Woche

In Berlin war die Initiative von kostenlosen Analysen von Drogen bereits angelaufen. Vertreter von Kinder- und Jugendärzten sprachen sich aus Gründen der Prävention für eine Ausweitung aus. „Wir als Verband begrüßen, dass Drogen in Berlin im Moment gefahrlos getestet werden können, und würden eine bundesweite Ausweitung befürworten“, sagte Jakob Maske, Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, der Zeitung Welt. Erwachsene können in Berlin bei drei Beratungsstellen Proben ihrer Drogen-Käufe abgeben, davor gibt es eine Beratung. „Ein Nachweis von toxischen Substanzen birgt die Möglichkeit, Jugendliche davon zu überzeugen, die Hände vollständig von Drogen zu lassen und sorgt für eine zusätzliche Sicherheit“, ergänzte Maske.

Bei der Drogenanalyse in der Hauptstadt untersucht dann ein Labor die Bestandteile, nach drei Tagen bis maximal einer Woche sollen die Ergebnisse vorliegen. Das Angebot richtet sich nur an Erwachsene. Kinder und Jugendliche dürfen es nicht nutzen, ebenso wenig professionelle Verkäufer, heißt es auf der Internetseite drugcheckig.berlin. Erreicht werden soll eine „Suchtprävention“ sowie eine „Schadensminimierung bei Drogenkonsum“. Die Konsumenten sollen vor „besonders gesundheitsschädlichen Präparaten“, Verunreinigungen und hohen Dosierungen gewarnt werden und ihre Risiken beim Konsum vermindern.

Polizei äußert Kritik: „Können nicht jemanden mit Drogen durchwinken oder wegsehen“

Auch der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Burkhard Rodeck, äußerte sich in der Welt positiv: „Das Berliner Drug-Checking-Projekt begrüßen wir, es ermöglicht den Konsumierenden, die Sicherheit des bereits gekauften Drogenproduktes zu überprüfen - die Gesundheitsrisiken bleiben.“ Besonders wichtig sei das Angebot von Beratungsgesprächen und Sprechstunden.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Berlin kritisierte allerdings die Vereinbarung, dass es an den Beratungs- und Teststellen keine Strafverfolgung geben wird, obwohl bekannt ist, dass dort Menschen unterwegs sind, die verbotene Drogen besitzen und dabei haben. „Unsere Kolleginnen und Kollegen unterliegen aber dem Legalitätsprinzip und können nicht jemanden mit Drogen durchwinken oder wegsehen, weil womöglich behauptet wird, dass man sich auf dem Weg zum DrugCheck befindet“, sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro der Welt. Er verwies auch darauf, dass Dealer im direkten Umfeld dieser Standorte ihren Handel verstärken würden. (cgsc mit dpa)

Ein weiteres bundesweites Drogen-Thema war jüngst die geplante Cannabis-Legalisierung. Bei den gesetzlichen Krankenkassen indes klafft eine Milliardenlücke auf. Gesundheitsminister Lauterbach kündigt steigende Beiträge an.