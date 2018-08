Ernteausfälle: Werden deutsche Bauern entschädigt? Bund entscheidet nächste Woche 

Immense Dürreschäden

Als Basis für die Entscheidung zu Nothilfen aufgrund von Dürreschäden will Agraministerin Julia Klöckner (CDU) den amtlichen Erntebericht im Kabinett vorlegen.

Die Bundesregierung will am Mittwoch kommender Woche entscheiden, ob die Dürreschäden in der Landwirtschaft ein nationales Ausmaß haben und damit Bundeshilfen infrage kommen.