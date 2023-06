„Nur wenige Staaten bieten solche Lebensbedingungen“: Duma-Sprecher postuliert Run zurück nach Russland

Von: Julia Schöneseiffen

Im Zuge des Ukraine-Kriegs und der Mobilmachung Russlands haben zahlreiche Russen ihr Heimatland verlassen. Nun soll mehr als die Hälfte von Ihnen zurückgekehrt sein.

Moskau – Seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 sind rund ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung auf der Flucht, so die Uno-Flüchtlingshilfe. Aber auch zahlreiche Russen haben ihr Heimatland aufgrund des Kriegs verlassen. Nach Angaben der Konrad-Adenauer-Stiftung könnten „über eine Million Menschen“ Russland bereits verlassen haben.

Der Sprecher der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, sagte nun, dass die Hälfte derjenigen, die Russland nach Kriegsbeginn verlassen hätten, in das Land zurückgekehrt seien. Das berichtet die unabhängige russische Nachrichtenseite Meduza. Wolodin schrieb demnach auf Telegram, dass viele erkannt hätten, „dass nur wenige Staaten solche Lebensbedingungen wie in Russland bieten können“. Andere hätten erkannt, „dass Heimat dort ist, wo Familie, Verwandte, Freunde und die Muttersprache sind“.

Sprecher der Staatsduma Wolodin warnt vor „russophober Politik“

Zudem seien viele russische Auswanderer auf eine „russophobe Politik“ der westlichen Staaten getroffen. Sie seien als „Menschen zweiter Klasse behandelt“ worden. Weiter heißt es: „Sie geben keine Arbeit, Kinder werden in Schulen gemobbt. Unternehmen gehen bankrott.“

Wjatscheslaw Wolodin, Sprecher der russischen Staatsduma, fordert russische Auswanderer dazu auf, nach Russland zurückzukehren. (Archivfoto) © Imago

Dabei bezieht sich Wolodin auch auf eine Äußerung des tschechischen Präsidenten Petr Pavel. Dieser hatte in einem Interview mit Radio Free Europe gesagt, dass alle in westlichen Ländern lebenden Russen stärker überwacht werden sollten. Pavel weiter: „Diese Menschen können einem leid tun, aber wenn wir zurückblicken, stand zu Beginn des Zweiten Weltkriegs auch die gesamte in den Vereinigten Staaten lebende japanische Bevölkerung unter einem strengen Überwachungsregime“, sagte der tschechische Präsident. Die Sprecherin von Pavel stellte später klar, dass mit diesem Vergleich keineswegs eine „Internierung oder Verfolgung“ russischer Staatsbürger gemeint war.

Wolodin: „Rückkehr morgen vielleicht nicht mehr möglich“

Wolodin ruft daher alle ausgewanderten Russen dazu auf, in ihr Heimatland zurückzukehren. Nach solchen Worten müssten die Bürger darüber nachdenken, „wohin sie gegangen sind, was sie vorgefunden haben und was sie erwartet.“

Gleichzeitig warnt der Sprecher der Staatsduma davor, dass eine Rückkehr in Zukunft vielleicht nicht mehr möglich ist: „Heute gibt es eine Möglichkeit zur Rückkehr, morgen vielleicht nicht mehr“. Weshalb russische Bürger in Zukunft möglicherweise nicht nach Russland zurückkommen dürfen, erklärte Wolodin nicht. Noch Ende Januar hatte Wolodin erklärt, dass das russische Parlament an einer Möglichkeit arbeite, jene Auswanderer zu bestrafen, die „Russland aus der Ferne mit Dreck beschmeißen“.. (jsch)