Dunja Hayali: Moderatorin postet überraschendes Geständnis: „Ja, wir faken im ZDF-Morgenmagazin“

Im ZDF-Morgenmagazin hat eine aggressive Frau die Moderatorin Dunja Hayali bedrängt und beschimpft. Jetzt postete die Moderatorin ein überraschendes Geständnis.

Update vom 16. März: Dunja Hayali scheint das Bedürfnis nach Aufklärung zu haben. Die Moderatorin postete jetzt ein überraschendes Geständnis auf ihrem Twitter-Account: „Ja, ich gestehe: Wir faken im ZDF-Morgenmagazin, aber nur was die ‚Größe‘ anbelangt. Dazu postet sie ein Tränen lachendes Smiley und ein Foto, das die Moderatorin im Interview mit Alice Weidel von der AfD zeigt.

Auf dem Foto ist zu erkennen, dass Hayali auf einem Podest steht, um etwas größer zu wirken. Die Reaktionen auf dieses Geständnis sind durchwachsen. Während ein Großteil verständnisvoll reagiert: „Sie faken nur in der Länge, Frau Hayali, in der Größe haben Sie das gar nicht nötig“, stellt ein anderer die Frage: „Warum ‚faken‘ Sie bei sowas? Der Grund würde mich mal interessieren.“

Eklat um Dunja Hayali im Morgenmagazin: ZDF schweigt bei einer Zuschauer-Frage

Update vom 14. März: Ihre besonnene Reaktion auf den Zwischenfall im ARD-Morgenmagazin brachte Moderatorin Dunja Hayali viel Lob ein. Auf ihren Twitter-Account finden sich vorwiegend Beifallsbekundungen. Es gibt allerdings auch einige Zuschauer, die gerne wissen würden, wie das von Hayali angekündigte Gespräch mit der aufgebrachten Frau weiterging. „Wie lief das Gespräch mit der Zuschauerin?“, fragt ein Follower bei Hayali nach. „Das würde mich auch interessieren“, kommentiert ein weiterer. „Musste man die Dame abholen lassen?“ oder „Was wollte die Frau denn jetzt?“, lauten weitere Kommentare. Auf diese Zuschauerfrage gibt es bislang weder vom ZDF noch von Dunja Hayali eine Antwort.

Dunja Hayali: Frau stürmt live im ZDF auf Bühne und beschimpft sie

Berlin - Dunja Hayali gilt als Journalistin mit einer eigenen Meinung, für die sie einsteht. In ihren TV-Shows, aber auch immer wieder auf ihrem Twitter-Account, was zu teils bewegten Diskussionen führt. Jetzt ist es im ZDF-Morgenmagazin, das von Dunja Hayali moderiert wurde, zu einem unschönen Zwischenfall gekommen. Während der Livesendung am Mittwoch stürmte eine Frau aus dem Publikum auf die Bühne, drängte Moderatorin Dunja Hayali zur Seite und wetterte vor laufender Kamera gegen die „Lügenpresse“: „Müsst ihr hier eigentlich alle anlügen? Lügenpresse, Lügenfresse, oder was?!“, fragte die Frau mit aggressivem Unterton. Sehen Sie hier die Szene:

Hayali bot der aufgebrachten Frau spontan einen Dialog an. Kollege Andreas Wunn wandte sich etwas ratlos an die Zuschauer: „Wir wissen nicht, was los ist. Wir geben erst mal zu den Nachrichten nach Mainz.“ Das Morgenmagazin wurde unterbrochen, schaltete etwas früher als sonst zum Nachrichten-Slot.

Dunja Hayali: So ging es nach dem Nachrichtenblock weiter

Nach einem Nachrichtenblock berichtete Hayali wenige Minuten später, dass die Frau nicht aus dem Saal geworfen wurde, sondern dass sie im Anschluss über den Vorfall mit ihr sprechen werde. Sie sei „dialogbereit, nicht nur hier“, sagte Hayali. In ihrem Buch „Haymatland“ beschreibt die Journalistin Anfeindungen und Hass, die ihr wegen ihres Namens und der Herkunft ihrer Eltern entgegenschlügen. Die Familie stammt aus dem Irak.

Dunja Hayali: Moderatorin und ZDF beziehen nach Live-Vorfall Stellung

Auf ihrem Twitter-Account meldete sich Dunja Hayali nach der Sendung zu dem Zwischenfall. „Danke an alle für Zuspruch und Nachfragen. Uns geht es gut und wir sehen uns morgen im #zdfmoma wieder. Schönen Tag allen!“, schrieb sie und fügte ein Presse-Statement des ZDF zu dem Vorfall hinzu.

SPD-Politikerin Sawsan Chebli zieht Hut vor Dunja Hayali

Der Zwischenfall zieht weitere Kreise: Als erste Politikerin hat Sawsan Chebli (SPD) auf Twitter kommentiert: „Eine Frau aus dem Publikum kommt auf die Bühne, drängt Dunja Hayali zur Seite und schimpft über die #Lügenpresse. Ich ziehe meinen Hut vor Dunja Hayali für diese ruhige und souveräne Reaktion.“

Dunja Hayali: So reagieren die Zuschauer auf Zwischenfall

Die Zuschauer finden vor allem lobende Worte für die gelassene Reaktion der Moderatorin. „Dunja Hayali wird vor wenigen Minuten im Morgenmagazin vor laufender Kamera angegangen. Und moderiert danach weiter, als wäre nichts gewesen. Respekt“, schreibt eine Zuschauerin. „An dieser Stelle ein Lob an Dunja Hayali und ihren Kollegen, die im Morgenmagazin diese Situation im ZDF-Morgenmagazin so gelassen gerettet haben“, lautet ein weiterer Kommentar. Es gibt aber auch Fragen: „Oha, eine Verwirrte beim ZDF im Morgenmagazin. Schade, dass die gleich zur Tagesschau gewechselt haben. Ich hätte gerne gewusst, worum es der Frau wirklich ging“, formuliert ein anderer Zuschauer.

@dunjahayali wird vor wenigen Minuten im #morgenmagazin vor laufender Kamera verbal angegangen.



