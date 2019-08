ZDF-Moderatorin Dunya Hayali nach Wochen wieder da - Rückkehr mit kritischen Postings

Dunya Hayali war für eine Weile von Facebook verschwunden. Dann meldete sie sich wieder zu Wort - und offenbarte der Öffentlichkeit direkt ihre Gefühle.

„Vielleicht ist es auch Ihnen aufgefallen, dass ich in den letzten drei Wochen ziemlich ‚abgetaucht‘ war.“ So beginnt ein Facebook-Beitrag der Moderatorin Dunja Hayali, den sie am Samstag in dem sozialen Netzwerk postete. Darauf folgten nachdenkliche Worte, die Trauer, aber auch eine tiefe Betroffenheit über den Zustand der Debattenkultur in Deutschland erkennen lassen.

ZDF-Moderatorin Dunja Hayali meldet sich mit langem Post zurück

Tatsächlich hatte Hayali einen Monat nichts mehr bei Facebook gepostet. Dabei ist die 45-Jährige ansonsten sehr aktiv auf Facebook. So ruhig es auf Hayalis Facebook-Pinnwand war, so groß ist die Aufregung aktuell um sie. Die Gästeliste ihrer Sendung von letztem Mittwochabend sorgte für Aufsehen. Der Grünen-Chef Robert Habeck war da, außerdem die Seenotretterin Carola Rackete. Ganz schön einseitig meinten manche. Die darauffolgende Diskussion, vielleicht einer der Gründe, warum sich Hayali bei Facebook an ihre Fans wendet.

Der Grund ihres Postings und ihrer langen Facebook-Abstinenz ist aber zunächst ein ganz privater: Der Tod zweier Familienangehöriger, kurz hintereinander. „Tiefe, massive Einschnitte“ seien das gewesen. Weiter wolle Hayali aber darauf nicht eingehen.

Dunja Hayali mit eindringlichen Worten: „Trauer macht die Seele wund“

Stattdessen holte sie zu einem Rundumschlag gegen das aus, was sie in ihrem Zustand der Verletzlichkeit besonders beschäftige: „Trauer macht die Seele wund, offener und vielleicht noch mitfühlender. Aber neben Mitgefühl für Opfer und Angehörige empfinde ich auch echte Abscheu und Wut darüber, WIE Ereignisse dieser Art in der öffentlichen Diskussion behandelt wurden und noch immer werden.“ Hayali kritisiert den Umgang von Teilen der Öffentlichkeit mit den Gewalttaten, die Deutschland in den vergangenen Monaten erschütterten: Schwert-Mord von Stuttgart, die tödliche Attacke auf einen Achtjährigen am Frankfurter Hauptbahnhof oder der Hitzetod eines Zweijährigen in Essen. Sie spricht von einer „(Hass-)Maschinerie“, die „ganze Gruppierungen für Taten pauschal verantwortlich“ macht. Die Moderatorin fragt: „Wo ist die Empathie, wo der Anstand, wo das Tröstende, wo ist das Lösungsorientierte, der Lernprozess, das Nachfragen, wo das Abwarten von Ermittlungsergebnissen?“

Dunya Hayali: Fans zeigen Mitgefühl nach dem Facebook-Post

Ihre Fans reagieren auf den Beitrag von Hayali mitfühlend. „Vielen Dank für diese wertvollen Worte! Ich wünsche ganz viel Kraft für diese dunklen Tage...“ schreibt eine Nutzerin. Eine andere: „Mein Beileid. Und bitte niemals aufhoeren mutig zu sein und der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten!!“

Dass es auch User geben wird, die Hayali nicht zustimmen, hat die Moderatorin am Ende ihres Postings schon vorausgedacht: „Und wer mir jetzt wieder moralischer Deutungshoheit, Gutmenschentum oder Naivität vorwerfen möchte, bitte.“

