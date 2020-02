Edeka-Werbung macht Landwirte fuchsteufelswild - Bauern legen ein Zentrallager mit Traktoren lahm

Ich glaube bevor man da die "scheinheilige" Politik bemängelt (wieso eigentlich scheinheilig? Also konkret in diesem Zusammenhang sehe ich dieses adjektiv nicht trivial folgen. Können Sie mir auf diesen Artikel bezogen Ihre Wortwahl erläutern?), sollte man sich als Verbraucher fragen (genau wie Sie es tun), wo und was man einkauft. Es ist leider ein Trend in Deutschland den Kostenfaktor vor Qualität und Herkunft zu stellen und das (leider) vor allem bei Nahrungsmitteln.

Mein Fazit an dieser Stelle.. eventuell nicht lediglich die Politik verurteilen, sondern auch lernen die Konsequenzen unserer eigenen Entscheidungen innerhalb des marktwirtschaftlichen Systems abzuschätzen.