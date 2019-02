Zulassung geplant: Elektro-Tretroller kommt auf die Straße

Es wird enger auf deutschen Radwegen: Dort sollen bald auch E-Scooter, strombetriebene Roller, fahren dürfen. Das Bundesverkehrsministerium will Elektrokleinstfahrzeuge so aus der Illegalität holen.

Deutschlands Tretrollerfahrer scharren mit den Füßen. Genauer gesagt: alljene, die mithilfe eines Elektromotörchens rollern wollen. Noch dieses Frühjahr sollen die sogenannten E-Scooter offiziell in den Straßenverkehr dürfen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), dessen Haus die Zulassungsverordnung für E-Scooter fast fertig hat, sagt: „Zusammen mit dem ÖPNV sind sie eine echte zusätzliche Alternative zum Auto, ideal für die letzte Meile von der U-, S-Bahn oder Bushaltestelle nach Hause oder zur Arbeit.“ Die zunächst geforderte Mofa-Prüfbescheinigung, die E-Tretroller-Fahrer vorlegen sollten, hat Scheuer laut Handelsblatt auf den letzten Metern noch gestrichen, um junge Leute nicht auszusperren.

Was zwei Räder hat, dazwischen ein Brett, Elektroantrieb und Lenkstange, muss laut Verkehrsministerium aber auf den Radweg. Nur wo der fehlt, ist die Fahrbahn erlaubt. Gehwege sind tabu. Es sei denn, Kommunen geben sie ausdrücklich frei, heißt es von der Unfallforschung der Versicherer. Schneller als Tempo 20 ist verboten. Versicherung wird Pflicht. Helm ist sinnvoll, muss aus Sicht des Gesetzgebers aber nicht sein – wie beim Fahrrad. Das Mindestalter für die Piloten soll bei 15 Jahren liegen.

In den Startlöchern steht auch die fränkische Universitätsstadt Bamberg: Sie will als erste Stadt Deutschlands ein Verleihsystem mit 100 E-Rollern anbieten. US-Verleiher Bird gab Bamberg unter vergleichbaren Städten den Zuschlag für einen Testlauf.

+ Vor dem Start: Bamberg will als erste Stadt Deutschlands ein Verleihsystem für E-Scooter anbieten. Unser Bild zeigt einen Elektrotretroller vor der Altstadt-Kulisse. © obs/bird/NH

Per Handy registrieren lassen, über die App den nächsten Roller suchen, hingehen, per App entsperren, losfahren: Ganz einfach, heißt es von den Stadtwerken Bamberg. Zum Grundpreis von einem Euro kommen 15 Cent pro gefahrenem Kilometer. Betreiber Bird lässt die Roller abends digital im Stadtgebiet suchen, einsammeln, nachts den Akku aufladen: Morgens um sieben warten sie wieder an ihren Startplätzen – am Bahnhof, in Tiefgaragen oder an Unistandorten.

In den USA gilt der E-Scooter-Verleih als Milliardenmarkt. Auch in deutschen Großstädten, Hamburg oder Berlin etwa, stehen Anbieter bereit. Technisch sind die leise surrenden Scooter ein eher alter Hut. Man sieht sie seit Jahren fahren. Die Piloten, oft auch Kinder, sind in Deutschland bislang außerhalb privater Grundstücke aber meist illegal unterwegs.

Parallel zu E-Tretrollern will der Verkehrsminister bis Sommer auch die legale Nutzung von Hoverboards, Skateboards mit E-Motor und ähnlichen Minis regeln, die keineLenk- oder Haltestange haben. Hier sind Fragezeichen sehr viel größer. An Details (etwa der Frage, wo diese Geräte fahren dürfen) wird noch gearbeitet.

Bamberg hat im Advent ganz Neugierige zur Probefahrt gebeten – auf abgesperrten Plätzen der Altstadt. Auch beim Testlauf sucht man die sichere Seite: 18 Jahre müssen die Ausleiher schon sein.

Auch interessant: Fahren ohne Führerschein: Polizei erwischt 15-Jährigen in Eschwege auf Hoverboard

Unfallforscher: Gehwege nicht öffnen

Staugeplagte Innenstädte, drohende Dieselfahrverbote: Neben Fahrrädern, Bus und Bahn gelten in diesen Zeiten auch strombetriebene Kleinstfahrzeuge wie der E-Scooter als umweltfreundliche Alternative für Kurzstrecken durch die City. Man kann sie zusammenklappen, unter den Arm klemmen, in den Stadtbus oder die Straßenbahn dürfen sie auch.

Kritiker verweisen aber darauf, dass die kleinrädrigen E-Roller auf Kopfsteinpflaster und im Schneematsch schnell Grenzen erreichen. Oder wie gerade eben in der Schweiz, ihre Fahrer direkt ins Krankenhaus befördern. Nach einer Unfallserie mit E-Scootern zog US-Verleiher Lime nach Medienberichten im Januar seine Flotte von 550 Rollern in Zürich und Basel komplett aus dem Verkehr. Wegen plötzlich blockierenden Bremsen waren Fahrer mehrfach böse gestürzt, hatten sich Ellbogen gebrochen, Schulter ausgerenkt oder Schürfwunden geholt.

+ Luftbereift: E-Scooter der Motorradbauer von BMW, hier bei einer Präsentation in Lissabon. © bmw/nh

Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer (UDV), sieht das Risiko bei E-Scootern mit Lenkstange „nicht größer als bei Pedelecs“, Elektrofahrrädern also. Wobei die Zahl der tödlich verunglückten E-Radler nach offiziellen Verkehrsdaten allein von Januar bis Ende Oktober 2018 um fast 30 Prozent auf 83 gestiegen ist. Bei nicht-tödlichen Unfällen verletzten sich 6998 Pedelec-Fahrer, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Anstieg um über 50 Prozent.

Sehr kritisch sieht Unfallforscher Brockmann, dass Kommunen auch Gehwege für E-Tretroller öffnen können sollen. Man müsse sich nur mal Fußgängerzonen und Bahnhofsvorbereiche vorstellen, wenn dort die Roller mit 20 km/h auf Fußgänger treffen: „Irrsinnig!“ Aber der Druck der Verleiher, grade auch solche Bereiche zu öffnen, werde groß sein. Noch verschärft werde das Begegnungsrisiko, wenn auch Hoverboards und E-Skateboards, alle ohne Lenk- und Haltestange also, auf Gehwege dürften. Die sogenannten selbstbalancierenden Fahrzeuge seien noch schwerer zu steuern und zu korrigieren. „Nicht zulassen“, rät Brockmann.

Info: ADFC fürchtet Chaos

E-Scooter haben laut ARAG-Versicherung schon in vielen EU-Ländern die Straßenzulassung; zum Beispiel in Österreich, der Schweiz, Finnland, Norwegen, Belgien und seit Anfang 2018 auch in Dänemark. Wenn nun grünes Licht für deutsche Radwege kommt, fürchtet der Radfahrverein ADFC „chaotische Zustände“. Bundesgeschäftsführer Burkhard Stork: „Deutsche Radwege taugen nicht einmal für die sichere Abwicklung des vorhandenen Radverkehrs.“ Wenn noch eine Welle von E-Scootern durch die Innenstädte holpere, drohten „sehr unschöne Szenen und viele Unfälle“.

Auch Sozialverband VdK, Blinden- und Sehbehindertenverband DBSV, Senioren- und Fußgängerlobby haben sich in Stellung gebracht: Gehwege als Raum der schutzbedürftigsten Verkehrsteilnehmer müssten frei von Kraftfahrzeugen bleiben, auch von E-Scootern.

Dieses Video ist ein Inhalt der Videplattform Glomex und wurde nicht von der HNA erstellt.

Service: Kauftipps für E-Scooter

Man muss E-Scooter nicht mieten, sondern kann sie auch kaufen: Einfache Modelle sind ab etwa 400 Euro zu haben, teurere reichen bis 2000 Euro und höher. E-Scooter gelten als preiwerte Alternative zum E-Bike.

Deutsche Hersteller sind beispielsweise Metz Mecatech, eine Firma im bayerischen Zirndorf, die aus der Insolvenz des TV-Bauers Metz hervorging, und der BreakForceOne (Tübingen).

Die Reichweiten der meist klappbaren kompakten Fahrzeuge mit einer Akkuladung liegen in der Regel zwischen 20 und 30 Kilometern. Fachmagazine weisen darauf hin, dass derzeit im Handel befindliche E-Scooter möglicherweise noch nicht an die neuen Zulassungsvorschriften angepasst sind.

Tests und Kauftipps für E-Roller: