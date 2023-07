Strom, Preis, Fehlplanung: Deshalb stockt die E-Auto-Offensive

Von: Andreas Schmid

Der Strom aus öffentlichen Ladesäulen ist deutlich teurer als privater Haushaltsstrom. © Nicolas Bruckmann/Midjourney (maschinell erstellt*)

Deutschland soll langfristig E-Auto-Land werden – ist davon aber noch weit entfernt. Das liegt auch an zu hohen Preisen und politischer Fehlplanung.

Berlin/Brüssel – EU und Bundesrepublik setzen auf E-Mobilität. Die Ampel-Koalition ruft im Koalitionsvertrag 15 Millionen E-Autos bis 2030 aus, die EU besiegelte das Verbrenner-Aus und stellte Anfang Juli ein Gesetz zur besseren Ladesäulenversorgung vor. So soll ein Grundproblem der E-Offensive gelöst werden. Doch ob damit die ambitionierten Ziele erreicht werden, ist fraglich. Die E-Mobilität wird aktuell nicht so stark von den Menschen angenommen, wie es sich die Politik wünscht.

„Es vergeht kein Tag, an dem ich mich nicht mit neuen Problemen beschäftigen darf“

Langfristig soll es nur noch E-Autos geben. In der EU dürfen ab 2035 keine mit fossilem Diesel oder Benzin betankten Autos mehr neu zugelassen werden. Eine Ausnahme gilt auf FDP-Initiative für die mit synthetischen Kraftstoffen betriebenen E-Fuels. Dieser politische Druck macht sich teilweise schon bezahlt. In Europa sind im Juni erstmals mehr Elektro- als Dieselautos neu zugelassen worden. Der Marktanteil von E-Autos stieg auf 15,1 Prozent, der von Dieselautos sank auf 13,4 Prozent. Benziner blieben die meistverkauften Wagen, ihr Anteil betrug über 36 Prozent an den Neuzulassungen im Juni. An zweiter Stelle kamen Hybridwagen mit rund 24 Prozent.

„Die Deutschen tun sich mit der Anschaffung von Elektro­autos weiterhin schwer“, teilt das Statistische Bundesamt 2022 mit. Seitdem stieg der E-Auto-Anteil, er ist jedoch nach wie vor überschaubar. In Deutschland sind derzeit knapp eine Million E-Autos zugelassen. Das entspricht einem Gesamtanteil aller PKW von gerade einmal 4,5 Prozent. Pro Tag müssten etwa 5000 E-Autos neu zugelassen werden, um die Ampel-Marke zu erreichen. Der Verkehrsexperte Stefan Randak spricht daher von einem „absurden“ Ziel und „Wunschdenken“. Randak arbeitet für die Beraterfirma Atreus und steht regelmäßig mit der E-Branche im Austausch. Im Gespräch mit IPPEN.MEDIA skizziert er den aktuellen Zustand der E-Mobilität und sagt: „Es vergeht kein Tag, an dem ich mich nicht mit neuen Problemen beschäftigen darf.“

Hohe Anschaffungskosten, teurer Strom: „Ein E-Auto rechnet sich nicht“

Wohl der gravierendste Bremsklotz für den Kauf ist die Preisfrage, das zeigen Umfragen. Elektroautos sind dank Förderung erschwinglicher geworden, kosten aber immer noch mehr als die Verbrennerkonkurrenz. Der ADAC kürte jüngst den Kleinwagen Dacia Spring Electric 45 Essential zum billigsten E-Auto mit einem Neupreis von 22.750 Euro. Die meisten E-Autos sind deutlich teurer und Verbrenner insgesamt günstiger zu haben. Einen Gebrauchtmarkt für E-Autos gibt es bislang kaum.

Der Chef der Gewerkschaft IG-Metall, Jörg Hofmann, kritisierte die Modellpolitik der Auto-Hersteller. „Es gibt kein E-Fahrzeug für jedermann in der Preiskategorie um die 25.000 Euro“, sagte er der Zeit. Auch deshalb wachse die Elektromobilität derzeit langsamer als erhofft. Außerdem brauche es ein neues staatliches Förderprogramm.

Die Branche argumentiert gerne damit, dass sich die E-Alternative langfristig lohne, doch aktuell trifft das laut Verkehrsexperte Randak nicht zu. „Ein E-Auto rechnet sich nicht“, sagt Randak. Strom für E-Autos sei im Moment teurer als Benzin oder Diesel. An der Ladestation zahlt man laut Ladesäulencheck 2023 durchschnittlich 52 Cent für den langsameren Wechselstrom und 63 Cent für den schnelleren Gleichstrom. Teils sind bis zu 75 Cent pro Kilowattstunde fällig, umgerechnet mehr als an der Zapfsäule. „Das hält schlaue Kunden davon ab, E-Autos zu fahren“, sagt Randak.

Der Haushaltsstrom ist fast um die Hälfte billiger: 32 Cent auch dank der Strompreisbremse. Doch die greift an den Ladestationen nicht. Die Betreiber sind nicht dazu verpflichtet, die Subventionen des Staates an die Verbraucher weiterzugeben. „Sie schieben das ein, da müsste der Gesetzgeber handeln.“ Die Folge: Wer öffentlich lädt, zahlt deutlich mehr. Einen einheitlichen Ladepreis gibt es dabei nicht, zu groß ist die Intransparenz durch die vielen Anbieter. Randak berät einige von ihnen. „Es gibt 100 Ladesäulenbetreiber in Deutschland, jeder hat sein eigenes System, etwa bei der Bezahlung.“

Außerdem müsse man sich die Frage stellen, ob es in Deutschland und der EU überhaupt ausreichend Strom für die E-Mobilität gebe. Das Fraunhofer-Institut rechnete vor, dass bei 100 Prozent E-Auto-Abdeckung aller Pkw in Deutschland (circa 45 Millionen) die Stromnachfrage um circa 20 Prozent auf 100 Terawattstunden pro Jahr stiege, Randak kommt auf 105 Terawattstunden und damit „15 Prozent mehr als heute produziert wird“. Es sei aber dennoch genügend Strom vorhanden, da Deutschland im Jahr 2022 etwa 50 Terawattstunden ins Ausland verkauft habe. „Wenn wir E-Strom, Wind- und Solarenergie, weiter ausbauen, sollte das machbar sein, auch ohne Atomstrom.“

Bis 2026 will die EU nun entlang der Hauptstraßen (in der Regel Autobahnen) alle 60 Kilometer eine Ladesäule für PKW stehen haben. Bei den rund 106.650 Kilometern EU-Autobahnnetz sind das rund 1.800 Ladesäulen. Eine Ladestation besteht in der Regel aus fünf bis sechs Ladepunkten. Damit wären mehr als 10.000 Ladesäulen auf der EU-Strecke nötig. Wie Randak sagt, gibt es bereits 450.000 Ladepunkte in Europa. „Sie stehen aber leider nicht da, wo man sie braucht.“

Aktuell gibt es große Unterschiede in der Verfügbarkeit von Ladesäulen. Während die E-Mobilität in südosteuropäischen Ländern kaum vorhanden ist, sind mittel- und nordeuropäische Staaten Vorreiter. Rund 60 Prozent der Ladestationen stehen in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland. In der Bundesrepublik gibt es allerdings teils große regionale Unterschiede (siehe Grafik). Zudem fehlen einheitliche Qualitätsstandards. Konkret: 400-Kilowatt- und 600 Kilowatt-Säulen. Die EU konzentriert sich im ersten Schritt erstmal auf die leistungsschwächeren Säulen. Auch, weil das überlastete Netzwerk einen leistungsstärkeren Ausbau nicht hergebe. So könnten womöglich nicht alle E-Auto-Besitzer gleichzeitig zu Hause laden, erklärt Randak.

Im Süden und Norden gibt es viele Dieselautos, im Osten mehr Benziner. Dafür findet man hier weniger Hybrid- und Elektroautos. © dpa (Redaktion: M. Lorenz; Grafik: F. Bökelmann)

Für LKW soll es alle 120 Kilometer eine Ladesäule geben. Die großen Player stellen bereits sukzessive auf E-LKW um, etwa Daimler, Volvo oder MAN. Auch, weil es bestimmte EU-Förderungen dazu gibt. „Das wird ab 2024 im Angebot rapide nach oben gehen“, sagt Randak. „Doch bei Ladekapazitäten ist man praktisch auf dem Nullpunkt, damit hat sich noch niemand wirklich beschäftigt.“

Auch die Automobilbranche stellt die Weichen für E-Mobilität. In den ersten drei Quartalen 2022 belief sich die Produktion auf rund 375.600 E-Autos im Wert von knapp 16,2 Milliarden Euro. Das waren 66,2 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Dennoch produziert die deutsche Industrie noch überwiegend Autos mit klassischem Verbrennungsmotor. Der E-Markt boomt vor allem in China. Hier muss sich Volkswagen als einstiger Marktführer inzwischen der harten inländischen Konkurrenz erwehren. In Deutschland rangiert VW bei E-Autos auf Rang zwei, hinter Tesla.

Neuzulassung von E-Autos in Deutschland von Januar bis Juni 2023 (Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt)

Tesla 36.400 Volkswagen 34.400 Mercedes 16.900 Audi 14.440 BMW 12.800

Zieht man für die Rangliste nicht Marken, sondern Konzerne heran, hätte Volkswagen die Nase weit vorne. Neben den Audis kämen auch 7800 Skodas, 5900 Seats und 2700 Porsche hinzu. Zusammen sind das fast doppelt so viele Stromer wie bei Tesla und knapp 30 Prozent des Marktes.

Ein oft unbeachtetes Thema ist zudem die Rohstofffrage. Für die Batterien wird Lithium benötigt, laut ZDF-Recherchen allein 73.500 Tonnen pro Jahr in Deutschland. Das Lithium auf dem Weltmarkt stammt vor allem aus Südamerika oder Australien und wird in China weiterverarbeitet. Das Leichtmetall gibt es auch in Deutschland, doch die Politik hat den Abbau des Rohstoffs zu lange verschlafen. Nach Gas und Russland droht damit die nächste Rohstoffabhängigkeit. Zudem gibt es nach wie vor kein serientaugliches Verfahren im Hinblick auf das Akku-Recycling. Eine von vielen Problemfeldern der Elektromobilität. (as)