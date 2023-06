Zauberformel „6+6+6“: SPD will das Elterngeld neu aufstellen

Von: Marcus Giebel

Beim Elterngeld will die SPD künftig in drei Phasen denken. Daher zaubert die Kanzler-Partei die Formel „6+6+6“ aus dem Hut. Was steckt dahinter?

Berlin – Eine Art Zauberformel soll das Elterngeld zukunftsträchtiger machen und bietet für werdende Eltern auch eine Episode mit Wahlmöglichkeiten. „6+6+6“ lautet der Name des Modells, das vom „Forum Kinder und Familie“ des SPD-Vorstands ins Leben gerufen wurde. Ob es eine schwierige Geburt war, ist nicht bekannt.

Allerdings handelt es sich bei „6+6+6“, das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern soll, lediglich um ein erstes Ergebnis der Runde. Vorgestellt wurde das Modell von der stellvertretenden Parteivorsitzenden Serpil Midyatli. Die Zahlen stehen dabei für die drei Phasen des Elterngelds, die jeweils sechs Monate dauern.

SPD will Elterngeld reformieren: „6+6+6“ für drei Phasen über jeweils halbes Jahr

Konkret schlägt das Forum vor, dass das Elterngeld künftig sechs Monate lang an einen Partner gebunden ist, sechs weitere Monate frei gewählt werden kann und die Partner ihre Arbeitszeit für sechs weitere Monate zu gleichen Teilen verringern. Als Elterngeld können demnach bis zu 80 Prozent des Nettoverdienstes fließen. „Das ist etwas, was wir den Familien gern vorschlagen möchten“, pries Midyatli, die seit 2019 als Landesvorsitzende der SPD Schleswig-Holstein fungiert, das Projekt „6+6+6“ an.

Bislang gibt es Elterngeld laut dem von Grünen-Politikerin Lisa Paus geführten Familienministerium in den Varianten Basiselterngeld, ElterngeldPlus und Partnerschaftsbonus, wobei diese auch kombiniert werden können. So erhalten betreuende Eltern zwischen 65 und 100 Prozent ihres vor der Geburt bezogenen Einkommens, wenn dieses während der Elternzeit wegfällt. Beim Basiselterngeld wird eine Spanne zwischen 300 und 1800 Euro angegeben, beim ElterngeldPlus liegt diese zwischen 150 und 900 Euro. Im Jahr 2022 stieg der Väteranteil am Elterngeld weiter an.

Elterngeld vor Reform: SPD nimmt Familien mehr in den Blick - „Grundlage für Zusammenhalt“

„6+6+6“ ist aber nicht das einzige Projekt, das die SPD zugunsten der Familie aus der Taufe heben will. Zu den Vorschlägen zählt auch ein „Gutscheinmodell für haushaltsnahe Dienstleistungen“, mit dem sich belastete Familien beispielsweise Hilfe beim Wohnungsputz holen könnten. Midyatli zufolge erhofft sich das Forum, so auch die in diesem Bereich vorkommende Schwarzarbeit einzudämmen.

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken betonte derweil, dass Familien während der Corona-Pandemie erheblich unter Druck geraten seien. Zugleich seien sie aber der „Nukleus“ – also der Kern – unserer Gesellschaft. „Starke Familien und Gemeinschaften sind die Grundlage für gesellschaftlichen Zusammenhalt, für soziale Sicherheit, auch für soziale Stabilität des Einzelnen“, stellte die dreifache Mutter klar.

Mit welchen Kosten Eltern beim eigenen Nachwuchs rechnen müssen, verdeutlichten gerade erst Zahlen des Statistischen Bundesamtes. (mg mit dpa)