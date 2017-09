Endspurt im Wahlkampf: Martin Schulz gibt Rentnern ein Versprechen

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz spricht am 15.09.2017 auf dem Alter Garten in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) auf einer Wahlkampfveranstaltung.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat nur noch eine Woche Zeit, um die Wähler doch noch für sich zu gewinnen. Deutschen Rentnern macht er jetzt ein Versprechen.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat benachteiligten Rentnern in Ostdeutschland im Falle eines Wahlsiegs Verbesserungen versprochen. Er wolle für Ost-Rentner, die bei der Rentenüberleitung nach der Wende Nachteile erlitten haben, einen Gerechtigkeitsfonds aufsetzen, sagte er bei einer Wahlkampfveranstaltung am Freitagabend in Schwerin. Vielen sei Unrecht gesehen, dieses solle abgebaut werden. Betroffen sind unter anderem DDR-Krankenschwestern.

dpa