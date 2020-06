Jugendliche blamieren Erdoğan während Live-Video im Internet - sein Team greift zu drastischen Maßnahmen

Bei einer Live-Übertragung im Internet bekam der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan massive Kritik zu hören. Hinter der Aktion standen wohl vor allem Jugendliche.

Ankara - Wenn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan eine Ansprache an das Volk hält, ist Kritik im Normalfall alles andere als gerne gesehen. Umso bemerkenswerter waren deshalb die massive Gegenrede, die das türkische Staatsoberhaupt bei seiner letzten Videokonferenz, die live auf YouTube übertragen wurde, erhielt. Grund dafür war wohl auch der Zeitpunkt, kurz vor den zentralen Aufnahmeprüfungen an den türkischen Universitäten, zu dem Erdoğan seine Ansprache hielt. Denn die Aufnahmeprüfungen wurden, trotzt massiver Einschränkungen für die Bevölkerung durch die Corona-Krise* bedingten Einschränkungen nicht verschoben. Eine Entscheidung, die vielen Jugendlichen und angehenden Studenten in der Türkei offenbar sauer aufstieß.

Erdoğan erntet bei Live-Ansprache massive Kritik: „Wir sehen uns an der Wahlurne“

Die ersten 30 Minuten der Ansprache verliefen dabei wohl noch nach dem Geschmack Erdoğans. Viele Zuschauer lobten die Politik des 66-Jährigen und dessen Partei AKP über Chat-Funktion oder schickten Herz-Emojis an den türkischen Präsidenten. Wie bild.de berichte, kippte das Stimmungsbild danach jedoch deutlich. Immer mehr kritische Stimmen waren in der Kommentarsektion von Erdoğans Übertragung zu lesen, ehe die positiven Äußerungen klar in der Unterzahl waren.

Oft war der Slogan „Oy Moy Yok“ (dt. „Keine Stimme für dich“) in den Kommentaren zu lesen. Der gleichnamige Hashtag trendete in der Zwischenzeit bei Twitter ebenso wie der Ausspruch „Wir sehen uns an der Wahlurne“. Auch die Bewertungen, die bei YouTube über einen Daumen nach oben bzw. einen Daumen nach unten vergeben werden, kippten immer mehr ins Negative. Über 340.000 Mal erhielt Erdoğans Übertragung einen Daumen nach unten, ehe das Team des Präsidenten eingriff.

Erdogan hat heute zu einem Live-Stream geladen um mit Jugendliche in Kontakt zu treten. Das Feedback ist für den Sultan mehr als desaströs, aber viel wichtiger ist, ob die 1 mio. dislike Marke geknackt wird. #OyMoyYokSize https://t.co/Qw3ZGlESLg — Hasan Mahir (@Hasan_da_silva) June 26, 2020

Erdoğans Mitarbeiter machen Kritiker mundtot - „Die Jugend glaubt nicht mehr an dich“

Erdogans Mitarbeiter deaktivierten in der 39. Minute die Kommentarfunktion,um so die Kritiker zumindest auf YouTube mundtot zu machen. Bis dahin konnte jedoch die ganze Welt lesen, wie der Präsident den Unmut der türkischen Jugend zu spüren bekam. „Bye Bye Erdoğan, die Jugend glaubt nicht mehr an dich“, lautete ein Kommentar. „Wir wollen ein Teil des Westens sein und nicht ein Nahost-Land“, schrieb ein anderer Nutzer. (fd)

