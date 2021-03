Ergebnisse der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz: Gewinne, Verluste und Koalitionsrechner

Unsere Info-Grafiken begleiten sie von den Hochrechnungen bis zum Ergebnis der Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz. Sehen Sie alles auf einen Blick.

Mainz - Seit 1991 regiert in Rheinland-Pfalz die SPD. Seit 2013 führt Malu Dreyer für die Sozialdemokraten die Landesregierung. Für einen Politikwechsel mit einem neuen Ministerpräsidenten wirbt der CDU-Kandidat Christian Baldauf. Er will Dreyers Ampel-Koalition ablösen und eine eigene Mehrheit mit der CDU in der Führungsrolle finden. Die Umfragen zur RLP-Landtagswahl zeigten im Jahr 2021 schon beide Parteien zeitweise in Führung.

Gewissheit gibt es erst am Wahlabend des 14. März. Ab 18 Uhr sind bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz die Wahllokale geschlossen und das Ergebnis wird ausgezählt. Das Wahlergebnis steht in der Regel schon wenige Stunden später fest. Solange es kein ungewöhnlich knapper Wahlausgang ist, bei dem die Mehrheiten an wenigen Stimmen hängen, kennen die Parteien schon zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen für die Koalitionsbildung.

Alle Ergebnisse und Hochrechnungen der Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz als Info-Grafiken

In den folgenden Grafiken finden Sie zunächst die letzten Umfragen, bis nach 18 Uhr die erste Prognose vorliegt. Neben dem Gesamtergebnis erhalten Sie auch die Gewinne und Verluste der Parteien im Vergleich zur vorherigen Wahl. Ein Koalitionsrechner gibt Aufschluss über die möglichen Mehrheiten für eine Landesregierung. Die neuen Hochrechnungen werden nach 18 Uhr laufend aktualisiert, damit Sie den jeweils aktuellsten Stand vorfinden. Die Hochrechnungen münden schließlich in einem vorläufigen amtlichen Endergebnis, das noch am 14. März vorliegen sollte. Das amtliche Endergebnis wird wenige Tage nach der Wahl verkündet.

Ergebnis der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz: Prozentwerte für die Parteien

Gewinne und Verluste bei der Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz