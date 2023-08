Rassismus-Vorwürfe: Familie zieht in die Lausitz – und flieht aus Angst wieder

Teilen

Nur wenige Tage nach ihrer Ankunft im Ort Lieberose (Brandenburg) flieht eine Familie aus Bosnien wieder – aus Angst vor rassistischen Angriffen.

Lieberose – Nach Vorwürfen rassistischer Anfeindungen und Bedrohungen gegen eine Familie in der Lausitz hat die Polizei mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. „Wir müssen aufhellen, was sich zugetragen hat“, sagte eine Sprecherin der Polizei am Samstag (12. August). Eine Mutter aus Bosnien mit vier Kindern verließ nach eigenen Angaben wenige Tage nach ihrem Umzug nach Lieberose (Brandenburg) aus Angst vor rassistischen Angriffen den kleinen Ort, 30 Kilometer von Cottbus entfernt, wieder.

Die umfangreichen Ermittlungen mit der Vernehmung von Beteiligten und Zeugen dauerten an, sagte die Sprecherin. Ermittelt wird demnach gegen eine Gruppe junger Männer und einen 45-jährigen Mann, aber auch gegen zwei Mitglieder der Familie.

Nazi-Parolen und Hitlergruß in Lieberose? Polizei in Brandenburg ermittelt

Die Frau, die erst im Juli von Berlin in den 1300-Einwohner-Ort gezogen war, berichtete am Freitagabend in der „Abendschau“ des RBB von Drohungen: Ein Mann soll demnach am späten Abend des 28. Juli gegen die Fensterscheibe der Wohnung geschlagen haben, Nazi-Parolen gegrölt und den Hitlergruß gezeigt haben. Sie sei aufgefordert worden, ihre „Sachen zu packen“. Gegen einen 45-Jährigen ermittelt die Polizei nun – wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Wohnhäuser liegen an einer Straße in Lieberose. Eine Mutter aus Bosnien mit vier Kindern hat wenige Tage nach ihrem Umzug aus Angst vor rassistischen Angriffen den kleinen Ort in Brandenburg wieder verlassen. © Frank Hammerschmidt/dpa

Zudem soll eine minderjährige Tochter der Frau von einer Gruppe junger Männer am Marktplatz von Lieberose rassistisch beleidigt worden sein, wie die Polizeisprecherin sagte. Es gebe auch den Vorwurf, dass es zu einem Angriff mit einer Kette oder Fahrradschloss gekommen sein soll. Die Polizei ermittele gegen sechs Personen wegen Bedrohung, Beleidigung und Verdachts der Körperverletzung. Beamte forderten die Männer bei Gefährderansprachen auf, sich von der Familie fernzuhalten.

Familie aus Bosnien verlässt Lausitz nach wenigen Tagen wieder

Zu der Auseinandersetzung auf dem Marktplatz zwischen Angehörigen der Familie und der Gruppe gibt es laut Polizei unterschiedliche Aussagen, die überprüft werden. Die Polizei-Sprecherin sagte, der Vater der Familie solle zu der Gruppe gelaufen und übergriffig geworden sein. Gegen ihn und ein weiteres Familienmitglied werde wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

Die Familie, die wieder zurück nach Berlin ging, wird angesichts der Rassismus-Vorwürfe vom Verein Opferperspektive begleitet. Die Mutter habe in Berlin keine bezahlbare Wohnung gefunden und sei daher nach Lieberose gezogen, hieß es.

Die Zahl politisch motivierter rechter Straftaten in Brandenburg stieg im ersten Halbjahr dieses Jahres nach vorläufigen Zahlen deutlich. Von Januar bis Juni sind laut Innenministerium 1049 Fälle gezählt worden. Das ist ein Anstieg von einem Drittel im Vergleich zum Jahr zuvor, als 789 Fälle registriert wurden. (dpa)