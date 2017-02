Rumäniens Justizminister tritt nach Straßenprotesten zurück

Wetterfest: Demonstranten in Bukarest. Trotz heftigen Schneefalls waren wieder tausende Menschen gegen die sozialliberale Regierung von Ministerpräsident Grindeanu auf die Straße gegangen. Foto: Vadim Ghirda

Kein Schneegestöber und kein Einlenken der Regierung kann die Protestierenden in Rumänien beruhigen, sie gehen weiter für den Kampf gegen Korruption auf die Straße. Ministerpräsident Grindeanu bleibt derweil fest im Sattel, ein Misstrauensantrag im Parlament scheitert.

Bukarest (dpa) - Auf Druck massiver Straßenproteste und von Ministerpräsident Sorin Grindeanu ist Rumäniens Justizminister Florin Iordache am Donnerstag zurückgetreten. Iordache gab seinen Schritt in Bukarest bei einer Pressekonferenz bekannt.

Grindeanu hatte Iordache Versagen bei der öffentlichen Kommunikation im Zusammenhang mit der - inzwischen aufgehobenen - Eilverordnung vorgeworfen, die Einschränkungen bei der Verfolgung von Amtsmissbrauch vorsah. Diese Verordnung ist seit Tagen Anlass für die heftigsten Massenproteste in Rumäniens jüngerer Geschichte.

Trotz heftigen Schneefalls gingen tausende Menschen am Mittwochabend in Bukarest den neunten Tag in Folge gegen die sozialliberale Regierung von Grindeanu auf die Straße gegangen.

In mindestens drei Städten demonstrierten ebenfalls hunderte Menschen. Sie verlangen den Rücktritt der Regierung, die ihrer Ansicht nach den Kampf gegen Korruption bremsen wolle.

Das rumänische Verfassungsgericht lehnte am Donnerstag eine inhaltliche Beurteilung der umstrittenen Eilverordnung ab, die den Kampf gegen Korruption erschwert hätte.

Das Gericht begründete seine Haltung am Donnerstag damit, dass die Regierung die Regelung gekippt habe. Die Klage des Ombudsmanns Victor Ciorbea sei damit gegenstandslos.

Nun befürchtet die Generalstaatsanwaltschaft, dass die umstrittene Regelung erst Recht in Kraft treten könnte. Denn die Verordnung (Nr. 13) liegt dem Parlament zur Abstimmung vor, ebenso wie eine zweite Verordnung (Nr. 14), die die Aufhebung der ersten verfügt. Das gebe dem Parlament die Möglichkeit, Verordnung Nummer 13 zu billigen und Nummer 14 abzulehnen.

Die nun rechtlich schwebende Verordnung Nummer 13 sieht vor, dass Amtsmissbrauch nur noch dann strafrechtlich verfolgt werden kann, wenn die Schadenssumme mindestens 200 000 Lei (fast 45 000 Euro) beträgt. Sie würde den Vorsitzenden der regierenden Sozialdemokraten (PSD), Liviu Dragnea, begünstigen, der wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch mit einem Schaden von 100 000 Lei vor Gericht steht.