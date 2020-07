EU-Gipfel: Corona-Hilfspaket auf der Kippe - Blanke Nerven und verbale Angriffe unter den Staatschefs

Zähes Ringen in Brüssel: Die Verhandlungen zum Corona-Hilfspaket der EU gehen an Tag vier nach erneuter Verlängerung in die nächste Runde. Bei den Staatschefs liegen die Nerven mittlerweile blank.

Der EU-Gipfel zum Corona-Hilfspaket wurde am frühen Montagmorgen erneut verlängert.

Nun steht ein neuer Kompromiss im Raum, der den 500 Milliarden-Vorschlag von Merkel und Macron erheblich einstampft.

Die Verhandlungen drohen zu scheitern - und teils werden Angriffe gegen Staatschefs mittlerweile auch persönlich.

Brüssel - Stundenlange Beratungen, Unterbrechungen und blanke Nerven bei einigen Staatschefs: Die Verhandlungen zu Corona*-Hilfspaket der EU gestalten sich schwierig und zäh. Mittlerweile steht fest: Ganz egal, wie dieser EU-Sondergipfel in Corona-Krisenzeiten zu Ende geht- das starke Signal der Einigkeit, das Angela Merkel sich gewünscht hat, wird ausbleiben. Aber immerhin: Am frühen Montagmorgen, knapp drei Tage nach Beginn der Verhandlungen in Brüssel, gibt es zumindest noch etwas Hoffnung. Nach einer durchverhandelten Nacht soll der Gipfel am Nachmittag gegen 16 Uhr wieder zusammenkommen. Ein Scheitern ist erstmal abgewendet. Zumindest redet man weiter miteinander.

EU-Gipfel: Corona-Hilfspaket wird schmaler ausfallen als zunächst erwartet

Jedoch ist schon jetzt klar: Das geplante Konjunktur- und Investitionsprogramm fällt deutlich schmaler aus als von Kanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron gewünscht. Statt Zuschüssen in Höhe von 500 Milliarden Euro steht am Morgen des vierten Gipfeltages ein Kompromiss in Höhe von 390 Milliarden im Raum. Am Nachmittag wolle EU-Ratspräsident Charles Michel auf dieser Grundlage einen neuen Kompromissvorschlag vorlegen, heißt es aus Diplomatenkreisen.

+ Angela Merkel und Emmanuel Macron werden ihren 500-Milliarden-Vorschlag aller Voraussicht nach nicht durchsetzen können. © AFP / FRANCOIS LENOIR

Es sind die Regierungschefs der „sparsamen“ Länder Österreich, Niederlande, Schweden und Dänemark sowie Finnland, die sich hartnäckig gegen die Zuschüsse sträuben. Sie würden am liebsten nur rückzahlbare Kredite an Staaten wie Italien und Spanien vergeben. Dass der Gipfel einer der schwersten in der Geschichte der EU werden würde, zeigt sich spätestens am Sonntagabend. Stunde um Stunde wird die Stimmung angespannter. In einigen Delegationen liegen die Nerven blank. Schuldzuweisungen werden teils sogar mit persönlichen Angriffen auf einzelne Staats- und Regierungschefs verbunden.

EU-Gipfel: Stimmung ist angespannt - Vorwürfe gegen Österreichs Kanzler Kurz

So wird dem österreichischen Kanzler Sebastian Kurz vorgeworfen, nicht zuzuhören und sich lieber um Medienarbeit zu kümmern. Außerdem instrumentalisiere er zusammen mit dem Niederländer Mark Rutte das Thema Rechtsstaatlichkeit, um die Verhandlungen zu blockieren.

Doch Kurz gibt sich unbeirrt. Schon am Sonntagvormittag hatte er auf Anschuldigungen gegen Rutte reagiert: Er respektiere, dass nach „ein paar Tagen die Nerven blank liegen oder manche da vielleicht irgendwie Dinge sagen oder Aktionen setzen, die sie in ausgeschlafenem Zustand so nicht machen würden“. In der Nacht zum Montag teilte er via Twitter mit, dass er mit dem Ergebnis der jüngsten Verhandlungen sehr zufrieden sei.

Harte Verhandlungen sind gerade zu Ende gegangen, wir können mit dem heutigen Ergebnis sehr zufrieden sein. Am Nachmittag geht es weiter. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) July 20, 2020

EU-Gipfel: Verzweifelter Appell von Ratspräsident Charles Michel

EU-Ratspräsident Michel hatte noch in der Nacht erneut eindringlich Kompromissbereitschaft von allen gefordert. Sein Appell las sich allerdings vor allem verzweifelt und gekränkt. Als Grund für eine notwendige Einigung nannte er unter anderem das erwartbar negative Medien-Echo im Fall des Scheiterns. „Mein Wunsch ist es, dass wir eine Einigung erzielen, und dass die FT (Financial Times) und andere Zeitungen morgen titeln, dass die EU erfolgreich eine „Mission Impossible“ gemeistert hat“, sagte er dem Redetext zufolge. Wenig später unterbricht er den Gipfel für Gespräche im kleinen Kreis. Angesetzt sind zunächst 45 Minuten Pause - es werden rund 6 Stunden.

Am Montagmorgen - nach sechsstündiger Unterbrechung für die Gespräche im kleinen Kreis - kommt dann doch nochmal Bewegung in den Gipfel. Für wenige Minuten kommen nochmal alle 27 Staats- und Regierungschefs im Plenum zusammen. Dann die Nachricht: Am Nachmittag soll es weitergehen, um 16 Uhr. Als Kompromiss zirkulieren 390 Milliarden Euro an Zuschüssen. Von einer Grundsatzeinigung zu sprechen ist dennoch zu früh - etliche Fragen sind noch ungeklärt. Dennoch: Sollte nach den schwierigen Verhandlungen doch noch erstmals eine gemeinsame Schuldenaufnahme stehen, wäre das ein historischer Schritt für die EU.

EU-Gipfel: Kanzlerin Merkel macht sich bereit für die nächste Verhandlungsrunde

Als Merkel am Montagmorgen mit ihrer Delegation - darunter ihr Europa-Berater Uwe Corsepius und Regierungssprecher Steffen Seibert - um Punkt 6 Uhr das Gipfelgebäude verlässt, wirkt sie entspannt, konzentriert. Die Kanzlerin trägt einen weißen Mund-Nasen-Schutz, schaut kurz auf ihr Smartphone, wechselt ein paar Sätze mit Corsepius.

Übrigens: Die zähen Verhandlungen haben sich wohl auch auf dem DAX schon bemerkbar gemacht. Er startete am Montag mit leichten Verlusten.