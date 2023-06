EU-Gipfel in Brüssel: Ukraine, Russland und Migration stehen im Mittelpunkt

Von: Christian Stör

Beim EU-Gipfel in Brüssel sind die Lage in Russland und die Hilfen für die Ukraine wichtige Themen. Zu erwarten ist auch eine kontroverse Debatte zur Migration. Der News-Ticker.

Brüssel - Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten kommen am 29. und 30. Juni in Brüssel zu ihrem letzten regulären Gipfeltreffen vor der Sommerpause zusammen. Laut der offiziellen Agenda wird beim EU-Gipfel die weitere Unterstützung für die Ukraine im Mittelpunkt stehen. Auch die Rebellion der Wagner-Gruppe in Russland dürfte zur Sprache kommen. Bis heute ist unklar, was für Auswirkungen die Ereignisse auf den Ukraine-Krieg haben und warum sich Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin letztlich entschied, den Aufstand wieder abzubrechen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll am Donnerstagnachmittag zeitweise per Video zum Treffen zugeschaltet werden. Mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist zudem vor dem offiziellen Gipfelbeginn ein Arbeitsessen zu europäischen und globalen Sicherheitsfragen geplant. Für Deutschland wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beim EU-Gipfel in Brüssel erwartet.

EU-Gipfel in Brüssel droht Streit über Migrationspolitik

Der EU-Gipfel könnte allerdings von einem neuen Streit über die Asylpolitik überschattet werden. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban bekräftigte noch einmal, dass sein Land sich an der geplanten Verteilung von Geflüchteten in der EU nicht beteiligen und auch keine Ausgleichszahlungen leisten werde. Ähnlich hatte sich zuvor bereits die polnische Regierung geäußert. Beide Länder stellen sich damit gegen die Pläne für eine weitreichende Reform des europäischen Asylsystems.

Vorgesehen ist besonders ein deutlich härterer Umgang mit Menschen aus Ländern, die als relativ sicher gelten. Sie sollen künftig nach einem Grenzübertritt unter haftähnlichen Bedingungen in streng kontrollierte Aufnahmeeinrichtungen kommen. Orban warb zuletzt dafür, dass Geflüchtete außerhalb des EU-Gebiets auf den Abschluss ihres Asylverfahrens warten sollen. „Leider sind wir Europäer nicht in der Lage, das zu regeln“, sagte der konservative Politiker.

Lieferung von Waffen und Ausrüstung an Ukraine Thema beim EU-Gipfel

Zumindest am Rande dürfte zudem die anhaltende Blockade Ungarns von EU-Geldern für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte thematisiert werden. Die Regierung in Budapest protestiert damit nach Angaben aus diplomatischen Kreisen dagegen, dass die Ukraine die ungarische OTP Bank als Unterstützerin des von Russland entfachten Kriegs betrachtet.

Beim EU-Gipfel stehen Beratungen zur weiteren Unterstützung der Ukraine auf der Tagesordnung.

Am zweiten Gipfeltag wird es unter anderem um die China-Politik der EU und Wirtschaftsthemen gehen. Angesichts der Abhängigkeit von der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt sollen Risiken im China-Geschäft und in den Lieferketten verringert werden. (cs/dpa/afp)