EU will schärfer gegen Niedrigsteuern vorgehen

Kampf gegen Steuerdumping

+ © AFP / ARIS OIKONOMOU Wirtschafts-Kommissar Pierre Moscovici will härter gegen Niedrigsteuern in der EU vorgehen. © AFP / ARIS OIKONOMOU

Die EU möchte weitere gegen Steuerdumping in den eigenen Reihen vorgehen. Das beschloss die Kommission am Mittwoch in Brüssel. Auch Kernländer der Union wären betroffen.