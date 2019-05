Europawahl 2019: Ergebnisse aus allen hessischen Gemeinden

Bei der Europawahl am 26. Mai stimmen auch 4,7 Millionen Hessen über das neue Europaparlament ab. Wie in den 423 hessischen Städten abgestimmt wurde, finden Sie am Wahlabend hier.

Bei der Europawahl hat der Wähler jeweils eine Stimme und wählt damit eine der 40 antretenden Parteien. Für alle Bundesländer und damit auch für Hessen gibt es eine eigene Landesliste der CDU, während die anderen Parteien bundesweite Listen aufstellen.

Dass die Hessen durchaus etwas mit Europa anfangen können, sieht man beispielsweise am Ergebnis der letzten Volksabstimmung: hier stimmten 82,4 Prozent der Hessen dafür, dass in die Verfassung ein Bekenntnis zum geeinten Europa aufgenommen wird. Allerdings: Bei der letzten Europawahl war die Wahlbeteiligung mit 42,2 Prozent unterdurchschnittlich.

Am Wahlabend der Europawahl finden Sie hier nicht nur die Gesamtergebnisse aus Hessen, Deutschland und Europa. Eine interaktive Karte bietet Ihnen in diesem Artikel sämtliche Ergebnisse aus allen 423 hessischen Gemeinden. Diese laufen nicht zeitgleich ein, sondern immer dann, wenn eine Kommune vollständig ausgezählt wurde. Deswegen kann es bis in die Nacht dauern, bis alle Städte in Hessen in der Karte mit einem Wahlergebnis auftauchen.

Europawahl 2019: Live-Ergebnisse ab 18 Uhr

Am Wahlabend, 26. Mai, füllt sich ab 18 Uhr unsere interaktive Karte mit allen Ergebnissen aus den hessischen Städten und Gemeinden, sobald diese feststehen.

Europawahl: Aus Hessen nach Europa

Von den 751 Sitzen im EU-Parlament hat Deutschland die meisten, nämlich 96. Wieviele davon bei der aktuellen Europawahl durch Hessen besetzt werden, ist naturgemäß noch unklar. Allerdings: Der Marburger Völkerrechtler Sven Simon (CDU) steht auf dem ersten Platz der Landesliste und wird sicher ins Europaparlament einziehen. Und noch eine Hessin ist auf einer Landesliste ganz vorne: Nicola Beer von der FDP. Im Jahr 2014 waren insgesamt sechs Mandate hessisch. In Nordhessen waren es die Kasselerin Martina Werner (SPD) und Martin Häusling aus Bad Zwesten (Grüne).

Das EU-Parlament mit seinen 751 Abgeordneten vertritt die Interessen der Bürger aller Mitgliedsländer, derzeit also mehr als 500 Millionen Menschen. Dabei werden die Themen länderübergreifend angegangen, so dass es vielen Bürgern oft schwer fällt, den konkreten Nutzen und den Fortschritt der Aktivitäten des Europaparlaments zu benennen. Dabei stimmt das Europaparlament etwa auch über den Haushalt ab und kontrolliert Gremien wie die EU-Kommission. Und: Erst zum zweiten Mal wählt das EU-Parlament auch den EU-Kommissionspräsidenten.

Welcher Partei geben Sie bei der Europawahl am 26. Mai die Stimme? Beim Wahlomat können Sie herausfinden, welches Parteiprogramm am ehesten Ihren Präferenzen und Interessen entspricht.

Europawahl: Prognosen für Hessen

Einen Monat vor der Wahl gibt es laut einer aktuellen Umfrage deutliche Gewinne für die Grünen, aber Verluste für die SPD. Die Union käme auf 27 Prozent (Europawahl 2014: 30,6 Prozent). Die SPD kann derzeit nur 19 Prozent erwarten - ein Verlust von mehr als zehn Prozentpunkten im Vergleich zu den letzten Wahlen. Dadurch wären die Grünen sogar vorne, mit derzeit 21 Prozent und einem Gewinn von mehr als acht Prozentpunkten.

Ein Gewinner dürfte auch die AfD sein, die mit zwölf Prozent rechnen kann; die FDP könnte eine Verdoppelung ihres Ergebnisses auf acht Prozent erreichen. Die Linke jedoch bleibt nach der aktuellen Prognose mit 4,1 Prozent in der Umfrage unter ihrem Wert von 2014 (5,6 Prozent). Bei der Europawahl gibt es - anders als bei den Bundestagswahlen - keine Fünf-Prozent-Hürde, so dass auch kleine Parteien eine Chance haben, einen Vertreter in das Europaparlament zu entsenden.

