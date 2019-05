Europawahl in Hessen: Auch Kevin Trapp macht Werbung

Liveticker zur Europawahl in Hessen: Eintracht-Torhüter Kevin Trapp engagiert sich. Bei Briefwahlen zeichnet sich ein Rekord ab.

4,5 Millionen Hessen zur Wahl aufgerufen

40 Parteien treten in Hessen zur Europawahl an

Rekord bei Briefwahl

400 Millionen Menschen wählen in 28 Ländern das Europaparlament. In Deutschland sind rund 64 Millionen zum Urnengang aufgerufen - davon ca. 4,5 Millionen in Hessen. Die haben die Wahl zwischen 40 Parteien. Wie sich die Hessen entscheiden, was am Wahltag passiert und was die Kandidaten sagen - all das lesen Sie hier im Liveticker.

Update 24.05.2019: Eintracht Frankfurt und Europa, das war und ist eine spezielle Liebe. Die SGE sorgte in der Europa League bis zum Halbfinale von London bis Rom für Furore. Frankfurter sind entsprechend Fans von Europa.

Das gilt auch für Kevin Trapp. Als Leihgabe von Paris Saint Germain ist der Torhüter ein lebendes Beispiel für europäische Integration. Seine Bekanntheit nutzt Trapp deshalb wohl auch, um Werbung für die Europawahl zu machen. Auf seinem Instagram-Account postete der 28 Jahre alte Keeper ein Video, in dem er seine 1,8 Millionen Follower dazu auffordert, zur Wahl zur gehen.

Europawahl: Rekord bei Briefwahl in Hessen

Die Hessen zeigen ein steigendes Interesse an der Möglichkeit zur Briefwahl. In Frankfurt haben mehr als 78.000 Wahlberechtigte einen Antrag auf Briefwahl gestellt. Damit stellt die Europawahl einen Rekord auf.

Damit es bei der Europawahl nicht zu ähnlichenPannen wie bei der Landtagswahl letztes Jahr kommt, soll eine neue Copmutersoftware zum Einsatz kommen.

Europawahl in Frankfurt

373 Wahlbezirke gibt es in Frankfurt. Die Wählerinnen und Wähler können von 8 bis 18 Uhr ihre Stimme in einem der zahlreichen Wahllokale abgeben. Wen aber wählen? Alle Infos zu den Kandidatinnen und Kandidaten finden Sie in unserem speziellen Artikel zur Europawahl in Frankfurt.

Europawahl in Offenbach

Wer in Offenbach per Brief abstimmen will, der muss sich beeilen. Sofern man die Wahlunterlagen hat, sollten Stimmzettel und Wahlschein so schnell wie möglich ausgefüllt und der Wahlbrief ans Wahlamt geschickt werden. Auch die persönliche Abgabe im Rathaus ist möglich.

Wahlbriefe, die nicht bis zum Sonntag, 26. Mai, 18 Uhr, im Rathaus vorliegen, können nicht berücksichtigt werden. Im Briefwahlbüro im Rathaus (11. OG, Zimmer 1107) ist auch an Ort und Stelle Briefwahl möglich. Es ist heute von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Alle Infos zur Europawahl in Offenbach finden Sie in unserem speziellen Artikel dazu.

Die Rechten in der Krise vor der Europawahl: Von Schweden bis Österreich

Es knirscht bei den Populisten. In Österreich zerbricht die Koalition aus FPÖ und ÖVP, weil FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache dabei gefilmt wurde, wie er Staatsaufträge an russische Oligarchen verhökern will. In Schweden leiden die rechtspopulistischen Schwedendemokraten unter dem Busengrapscher-Skandal ihres Spitzenkandidaten Peter Lundgren. Welche Auswirkungen das auf die Ergebnisse bei der Europawahl in Hessen haben wird, bleibt abzuwarten.

