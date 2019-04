Google und Facebook unter Druck: EU-Kommission fordert mehr Einsatz gegen Fake-News

Es geht auch um die Europawahl

+ © dpa / Stefan Jaitner US-Internetkonzerne wie Google und Facebook sollen stärker gegen Fake-News vorgehen. © dpa / Stefan Jaitner

Die EU-Kommission will die Internet-Riesen Facebook, Google und Co. mehr in die Verantwortung nehmen. Sie sollen stärker gegen Fake-News auf ihren Seiten vorgehen.