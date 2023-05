Holländische Polizisten verhaften Fake-Boris-Johnson - mit ukrainischem Führerschein

Von: Kathrin Reikowski

Fake-Führerschein aus der Ukraine, der auf Boris Johnson ausgestellt ist: Ein Mann in den Niederlanden wurde nach einem Unfall verhaftet. © AFP/ Groniingen Centrum Police/ Zuschnitt Ippen.Media

Nach einer Trunkenheitsfahrt wird „Boris Johnson“ in den Niederlanden verhaftet. Die Beamten haben keine guten Nachrichten für den Mann.

Groningen - Überraschung für die Polizei im niederländischen Groningen: Die Beamten nahmen „Boris Johnson“ fest - zumindest eine Fake-Version des ehemaligen britischen Premierministers. Der Fake-Boris hatte sich nicht nur etwas zuschulden kommen lassen, sondern dann auch noch einen eher blöden Fehler begangen.

Die Geschichte begann mit einem Autounfall: Die Polizisten entdeckten ein gegen einen Pfeiler gefahrenes Auto. Bei den Ermittlungen machten sie dann den überraschenden Fund, einen im Fahrzeug zurückgelassenen Führerschein.

Fake-Boris Johnson: Führerschein in Unfallwagen zurückgelassen

Und das Dokument hatte es in sich: Es trug nicht nur den Namen des früheren britischen Premierministers Boris Johnson, sondern auch dessen Foto und Geburtsdatum. Die Fälschung war aber leicht auszumachen: Name und alle anderen Daten standen nicht nur in lateinischer Schrift, sondern auch in kyrillischen Buchstaben auf dem vermeintlichen Führerschein.

Boris-Johnson-Fake: Polizei in den Niederlanden nimmt einen Autofahrer wegen Trunkenheit fest. © AFP Photo/ Groniingen Centrum Police.

Zudem hatte der angeblich 2019 in der Ukraine ausgestellte Führerschein ein Gültigkeitsdatum bis ins Jahr 3000. „Leider sind wir nicht auf den Trick reingefallen“, schrieb die Polizei im Onlinedienst Instagram.

Fake-Boris Johnson in den Niederlangen festgenommen

Für den Fahrer des Unfallwagens hatten Trunkenheit am Steuer, Unfall und gefälschter Führerschein ein sofortiges Nachspiel: Die Polizei nahm den falschen Johnson noch in der Nähe des Unfallortes fest. Der Mann stammte aus der Nähe von Groningen.

Auch die reale Vorlage des Führerscheins machte kürzlich wieder Schlagzeilen: Boris Johnson und ein ehemaliger BBC-Vorsitzende waren offenbar finanziell verbunden. (kat/AFP)