Familie Trump vereint zu Hause

Im Weißen Haus

+ © Carolyn Kaster US-Präsident Donald Trump, seine Frau Melania und sein Sohn Barron gehen zum Weißen Haus. Foto: Carolyn Kaster © Carolyn Kaster

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump ist nicht mehr Strohwitwer im Weißen Haus. Am Sonntag (Ortszeit) zogen auch First Lady Melania und ihr gemeinsamer Sohn Barron in ihr neues Heim in Washington ein.