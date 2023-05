FDP und Grüne im Klüngel-Kreuzfeuer: Kubicki fordert nun eine Nord-Autobahn - „Mieses Spiel“

Von: Kathrin Reikowski

Wolfgang Kubicki, stellvertretender FDP-Parteivorsitzender und Bundestagsvizepräsident greift Robert Habeck (Grüne) an. © Kay Nietfeld/dpa

Kubicki wirft Habeck „mieses machtpolitisches Spiel vor“ - das Bundeswirtschaftsministerium weist die Vorwürfe zurück.

Berlin - FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki hat schwere Vorwürfe an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gerichtet: „Habeck treibt ein mieses machtpolitisches Spiel“, kritisierte Kubicki am Mittwoch in Berlin. Bei dem Streit geht es um den beschleunigten Ausbau von Autobahnen - vermengt mit den Vorwürfen an Robert Habeck über Verschwägerungen und Freundschaften im Umfeld seines Staatssekretärs Graichen.

Kubicki warf dem Grünen-Politiker vor, die geplante Beschleunigung des Ausbaus der Autobahn A23 in Schleswig-Holstein verhindern zu wollen - trotz eines gegenteiligen Beschlusses der schwarz-grünen Landesregierung dort. Es sei „unverantwortlich“, dass Habeck „dem Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein massiv schadet“, erklärte Kubicki. Das Bundeskabinett beschäftigte sich in seiner Sitzung am Mittwoch mit dem Gesetzentwurf zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich. Das Vorhaben geht auf eine Einigung des Koalitionsausschusses im März zurück.

Kubicki greift Habeck „wegen der zwielichtigen familiären Verstrickungen in seinem Hause“ an

„Ich kann ja nachvollziehen, dass Robert Habeck wegen der zwielichtigen familiären Verstrickungen in seinem Hause unter Druck steht“, erklärte Kubicki. „Wenn er aber meint, auf eine derart gewissenlose Art und Weise von seinem persönlichen Leid abzulenken, wird er erleben, dass dies massive parlamentarische Folgen haben wird.“ Es werde, „um es noch freundlich zu formulieren, kein Durchwinken seiner Lieblingsprojekte geben“, konkretisierte Kubicki seine Drohung in Richtung Habeck.

Dass Kubicki nun einen schnellen Ausbau der A23 fordert und dem Bundeswirtschaftsministerium dabei eine Blockadehaltung unterstellt, sieht man in Habecks Ministerium anders. Das Bundeswirtschaftsministerium hat die Kritik von FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki zum Ausbau eines Autobahnprojekts in Schleswig-Holstein „mit aller Deutlichkeit“ zurückgewiesen.

Kubicki gegen Habecks Ministerium: Worum geht es in dem Streit eigentlich?

In dem Streit geht es um schnellere Planungsverfahren für 144 zu priorisierende Autobahnabschnitte sowie konkret um den Ausbau der A23. Wie eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Mittwoch ausführte, war die A23 auf der „vom Koalitionsausschuss als abschließend“ beschlossenen Liste „nicht explizit ausgewiesen“. Auf das Problem sei von Seiten des Ministeriums „rechtzeitig hingewiesen“ worden, allerdings sei diesem Hinweis nicht entsprechend nachgegangen worden, hieß es.

„Daher ist die A23 nicht Teil des Entwurfs, der heute im Kabinett ist“, fuhr die Sprecherin von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) fort. Kubicki müsse seine Kritik daher an Verkehrsminister Volker Wissing richten, da dessen Ministerium die Liste mit den 144 Projekten vorgelegt habe. Wie geht es weiter mit dem Klimaschutz in Deutschland? In einem Gastbeitrag schrieb Klimawissenschaftlerin Claudia Kemfert darüber, wie Hass- und Trollaktionen den Klimaschutz unterlaufen. (kat/dpa)