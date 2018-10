Die Bibel einmal anders gelesen, nämlich als Buch der Flucht. Das versucht Johann Hinrich Claussen, der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland. Wir haben sein Buch gelesen. Empfehlenswert!

Die Bibel als Buch der Flucht zu lesen – das liegt vor dem Hintergrund der großen Fluchtbewegungen unserer Zeit buchstäblich nahe. Schon zu Beginn der Menschengeschichte werden Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben. Ihr Sohn Kain, nachdem er seinen Bruder Abel erschlug, bekommt von Gott selbst gesagt: „Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden.“

Bibelunkundige, die das jüngste Buch des Kulturbeauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland, Johann Hinrich Claussen (54), lesen, könnten leicht den Eindruck gewinnen, die Bibel sei eine einzige Aneinanderreihung von Fluchtgeschichten: der Auszug der Israeliten aus dem ägyptischen Exil, der Aufbruch Abrahams auf Gottes Wort hin, die Flucht Marias und Josephs vor Herodes, die Wandlung des Apostels Paulus vom Verfolger zum Verfolgten und Paulus’ Streit mit Petrus um die Fremden.

Doch das ist natürlich nur eine neben vielen anderen Perspektiven auf das Buch der Bücher. So bleiben die Weisheitsliteratur, die Königsgeschichten und vieles mehr ausgespart. Claussen erhebt keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit. Er will keine Moral predigen. Er will Anregungen geben zum Nach- und Weiterdenken mit der Bibel.

Da ist etwa die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ein Mann wird von Räubern misshandelt, und ausgerechnet ein verachteter Fremder sorgt für ihn, auch noch nach seinem Weiterzug. Fragt man Claussen, so ist das weltberühmte Gleichnis für ihn nicht nur die moralische Geschichte von der Nächstenliebe als universeller Tugend. Es ist auch eine Einübung in Pragmatismus, Nüchternheit und Vernunft.

Und die Räuber? Sollte nicht mal wer was gegen die Räuber unternehmen, vielleicht sogar im höheren Interesse aller Opfer und nicht nur eines einzigen? Im Gespräch winkt Claussen ab: Die biblischen Geschichten konzentrieren sich immer auf die konkrete Situation des Einzelnen. Politisches Handeln erscheint aus persönlicher Perspektive. Einfache Lösungs- und Ordnungsangebote liegen ebenso wenig im Interesse der biblischen Autoren wie in der Möglichkeit moderner Interpretationen.

Im Gegenteil: Gerade der naheliegende menschliche Versuch, Ordnung nach eigenen Maßstäben zu schaffen, wird in den biblischen Geschichten immer wieder an seine Grenzen und in Konflikte geführt. So ist es bei den Arbeitern im Weinberg, die für ungleiche Arbeit gleichen Lohn bekommen. So ist es auch beim verlorenen Sohn, der in Gnade wieder aufgenommen wird, obwohl doch nicht er, sondern sein daheim gebliebener Bruder alles „richtig“ gemacht hat.

Viele dieser biblischen Geschichten, sagt Claussen im Gespräch, provozieren gerade dadurch, dass sie ein Gerechtigkeitsgefühl auf den Kopf stellen. Sie entziehen sich damit der politischen Vereinnahmung und brechen menschliche Ordnungsmaßstäbe immer wieder auf für etwas ganz anderes, nämlich die Wirklichkeit Gottes, welche alle menschlichen Versuche, Ordnung zu schaffen, übersteigt und Neues hervorbringt.

Im Kern dieses Neuen steht in der Perspektive der von Claussen gedeuteten Geschichten immer wieder der Versuch, im Fremden den Nahen zu sehen, den Mitmenschen. Darin, so Claussen, liegt das Wunder der christlichen Nächstenliebe.

Einfache Rezepte für den politischen Umgang mit der Flüchtlingskrise ließen sich daraus nicht ableiten. Wohl aber eine ethische Grundlinie christlicher Humanität, über deren Umsetzung in politisches Handeln gestritten werden könne und müsse.

Claussen bezeichnet sein Buch denn auch als „politisch unpolitisch“: Einerseits in eine aktuelle Situation hinein geschrieben, andererseits frei von kurzschlüssigen Aktualisierungen. Er wünsche sich, dass sein Buch dazu anrege, eine Balance aus Nächstenliebe und Nüchternheit, aus Besonnenheit und Barmherzigkeit zu gewinnen.

Dass die Bibel als „Grundbuch unserer Kultur“ jedenfalls kein Ordnungsbuch ist, sondern ein „manchmal wildes und verstörendes Buch“, wird nicht zuletzt auch an der Kehrseite der Fluchtgeschichte aus Ägypten deutlich, einer brutalen Landnahme mit hoch problematischer Wirkungsgeschichte. Deren Szenen, so würde es wohl im heutigen Fernsehen heißen, könnten den Zuschauer verstören.

Gleichwohl, so Claussen, resultieren aus der christlichen Humanität die hohe Wertschätzung von Menschenwürde und demokratischer Kultur – ethische Prinzipien, die für ein gesellschaftliches Zusammenleben unverzichtbar sein sollten.

In 40 Stationen erzählt Claussen sein Buch. Symbolisch ist das hoch aufgeladen, fastete doch Jesus 40 Tage in der Wüste, bevor er sich zu seinem Schicksal entschied. 40 Jahre zogen die Israeliten durch die Wüste, 40 Tage dauerte die Sintflut vor Noahs Neuanfang. Historische Fotos von Flucht und Vertreibung geben dem Buch weitere nachdenkenswerte Perspektiven.

Johann Hinrich Claussen: Das Buch der Flucht: Die Bibel in 40 Stationen. C.H.Beck. 332 Seiten. 24,95 Euro.