Ehemalige Flüchtlinge erlangen Einser-Abitur - rührendes Video

Berlin - Vor fünf Jahren mussten sie vor dem Krieg fliehen, nun haben einige Schülerinnen und Schüler, die damals diese Tortur erleiden mussten, ihren Schulabschluss geschafft. Teilweise gehören sie sogar zu den besten ihres Abiturjahrgangs. Das berichtet die RBB Abendschau.

Familienministerin Franziska Giffey überreichte bei einer feierlichen Veranstaltung unter anderem der Syrerin Hazar ihr Zeugnis. Dem Fernsehsender berichtete sie von ihrer Flucht: „Da kamen die Flugzeuge, alles wurde bombardiert. Es gab keinen Ort mehr zum Wohnen. Ich saß in einem Schlauchboot mit meinem Vater und Bruder.“ Geflohen seien sie schließlich über das Mittelmeer, über Griechenland und Mazedonien bis nach Deutschland.

Diese Schüler und Schülerinenn kamen 2015 nach Deutschland. Jetzt, fünf Jahre später, bekommen sie ihre Abi-Zeugnisse.

Auch die Familie Abo Hwach ist einen ähnlichen Weg gegangen. Der Sohn Ammar musste sich während der Flucht sogar einige Zeit alleine durchschlagen, seine Familie wollte in der Türkei bleiben, er aber nach Deutschland. Erst über ein Jahr später habe er seine Eltern in Deutschland wiedergesehen. Jetzt hält er sein Abiturzeugnis in der Hand: 1,1 lautet sein Durchschnitt. Nun will er Medizin studieren.

Flüchtlinge erhalten Abitur: „Bessere Leistung als ich als Muttersprachler“

Lynn, eine weitere Einser-Abiturientin, dankte während der Veranstaltungen den Lehrern des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Berlin: Mit deren Hilfe habe sie „die deutsche Sprache von Null auf ein gutes Niveau“ gebracht. Die Leiterin der Schule, Karin Kullick, zeigte sich stolz: „In fünf Jahren diese akademische Sprache zu erlernen und solche Super-Abiture zu machen: Es ist grandios, ich bin so stolz“, sagte sie sichtlich gerührt.

Auf Twitter wurde das Video zahlreich geteilt, viele Nutzer des sozialen Netzwerks zeigten sich beeindruckt von den Leistungen der Schüler*innen. „Die haben tatsächlich in 5 Jahren ohne Deutsch-Vorkenntnisse eine bessere Leistung erbracht, als ich nach 18 Jahren als Muttersprachler! Dafür herzlichen Glückwunsch und meinen Respekt“, lautete beispielsweise einer der vielen Kommentare.

