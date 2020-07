Ein Seenotrettungsschiff, das auf dem Mittelmeer Menschen vor dem Ertrinken rettet, hat den Notstand ausgerufen. Bisher kann das Schiff keinen sicheren Hafen ansteuern.

Ein Seenotrettungsschiff mit 180 Geretteten an Bord hat den Notstand ausgerufen.

mit 180 Geretteten an Bord hat den Notstand ausgerufen. Menschen versuchten sogar in der prekären Situation sich das Leben zu nehmen .

sich das . Die Nichtregierungsorganisation „SOS Mediterranee“ bittet um Hilfe.

Update vom 4. Juli, 21.58 Uhr: Nach dem dramatischen Hilferuf des Rettungsschiffs „Ocean Viking“ haben italienische Behörden nun reagiert. Mehrere der 180 geretteten Flüchtlinge hatten versucht sich das Leben zu nehmen. Die Situation auf dem Schiff war offenbar nicht mehr haltbar.

Nach tagelangem Zögern erlaubt Italien nun den 180 Migranten den Wechsel auf ein italienisches Quarantäneschiff, die „Moby Zaza“. Die Übernahme der aus Seenot geretteten Menschen sei für Montag geplant, hieß es am Samstagabend aus Quellen im Innenministerium in Rom.

Die Seenotretter berichteten von einem Hungerstreik unter den Geflüchteten. Die Seenotretter der Organisation SOS Méditerranée hatten auf dem Schiff den Notstand aufgerufen und dringende Anfragen an Malta und Italien gesandt. Italien schickte daraufhin am Samstag einen Psychiater und einen kulturellen Mediator aus Pozzallo für mehrere Stunden an Bord, berichteten beide Seiten. Danach kam die Erlaubnis aus Rom zur Übernahme auf die „Moby Zaza“.

Flüchtlingsschiff ruft Notstand aus: Dramatische Szenen an Bord - „Besorgniserregendes Verhalten“

Erstmeldung vom 4. Juli:

Das Rettungsschiff „Ocean Viking“ der Nichtregierungsorganisation „SOS Mediterranee“ hat den Notstand ausgerufen, nachdem sieben Häfen ein sicheres Anlegen verwehrten und mehrere gerettete Menschen versuchten sich das Leben zu nehmen. Das teilte die Seenotrettungsorganisation am Freitag (3. Juli) in einer Pressemeldung mit.

Die Situation auf dem Schiff, auf dem sich 180 auf See Gerettete befinden, habe sich zugespitzt, sodass die Sicherheit der Menschen an Bord nicht mehr gewährleistet sei. „Die Sicherheit der Besatzung und der Überlebenden hat für uns in jeder Phase unseres Einsatzes oberste Priorität. Wir können die Sicherheit der 180 Menschen, die wir in vier Einsätzen gerettet haben, nun nicht mehr garantieren“, sagt Verena Papke, Geschäftsführerin von „SOS Mediterranee“ Deutschland. „Auf dem Schiff warten mehr als die Hälfte der Geretteten seit über einer Woche verzweifelt auf einen sicheren Ort.“

Rettungsschiff ruft Notstand auf: 180 Gerettete an Bord - „schlimme psychische Zustände“

Am Donnerstag (2. Juli) sprangen laut der Rettungsorganisation zwei Männer von Bord. Sie konnten von der Crew des Schiffes aus dem Wasser gezogen werden. Ein weiterer Mann habe springen wollen, konnte jedoch aufgehalten werden. Ein anderer versuchte sich zu erhängen.

„Das besorgniserregende Verhalten und der schlimme psychische Zustand vieler Überlebenden an Bord unseres Schiffes sind eine direkte Folge der unnötig langen Verzögerung und der fehlenden Lösung für ihre Ausschiffung an einen sicheren Ort“, beklagt Papke, „Ein Schiff auf See ist kein sicherer Ort für Menschen, die gerade eine Nahtoderfahrung auf einem nicht seetüchtigen Boot in Seenot hinter sich haben.“

Seehofer will Mittelmeerländer bei Seenotrettung unterstützen

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nimmt die EU-Staaten bei der Seenotrettung in die Pflicht. „Vor dem Hintergrund des zu erwartenden Anstiegs der Abfahrten über den Sommer brauchen wir in den kommenden Wochen eine breite Beteiligung“, heißt es in einem Papier seines Ministeriums, über das Seehofer am Dienstag bei einer Videokonferenz mit seinen EU-Kollegen beraten will, und das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Man rufe die EU-Staaten dazu auf, „die Mittelmeeranrainer im Umgang mit Ausschiffungen nach Such- und Rettungseinsätzen zu unterstützen“. Zugleich will Seehofer Anreize für Migranten vermeiden, sich auf den Weg nach Europa zu machen.

Schon seit Jahren findet die EU keine Lösung für den Umgang mit aus Seenot geretteten Migranten. Mittelmeerländer wie Italien und Malta bitten die anderen Staaten immer wieder um Hilfe - meist erklären sich aber nur wenige Länder bereit, Menschen aufzunehmen. Im Zuge der Coronavirus-Pandemie erklärten Italien und Malta, keine sicheren Häfen mehr für die Schiffe bieten zu können. Dennoch brechen immer wieder Migranten von Libyen und Tunesien in Richtung Europa auf.

Am Samstag (4. Juli) teilte „SOS Mediterranee“ auf Facebook mit, dass medizinische Hilfe aus Italien kommen würde. „Bislang wurde keine weitere Hilfe angeboten - die Spannung an Deck steigt wieder!“, so die Organisation.

Die andauernde Corona-Pandemie* hält die ganze Welt in Atem. Dennoch flüchten viele Menschen nach Europa. Die Krise verschärfte die Not in griechischen Flüchtlingslagern. Besonders prekär sind die Verhältnisse auf Moria. 2019 sorgte die deutsche Seenotretterin Carola Rackete für Schlagzeilen. (lb mit dpa) *merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000.Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.



Rubriklistenbild: © dpa / Ingenito