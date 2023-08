Tod von Prigoschin – „Das sind Zeichen für einen Failed State“

Blumen und Aufnäher mit dem Logo der Wagner-Gruppe an einem provisorischen Denkmal vor dem PMC-Wagner-Zentrum in St. Petersburg, Russland. © Alexander Galperin/Imago

Der wahrscheinliche Tod des Wagner-Gründers löst neue Spekulationen über Verwerfungen in der russischen Elite aus.

Am Donnerstagabend hat niemand geringeres als Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau den Tod des Wagner-Gründers Jewgenij Prigoschin – indirekt – bestätigt. Ohne dessen Namen zu nennen, sprach Putin von einer Tragödie und betonte den bedeutenden Beitrag von Wagner im Krieg gegen die Ukraine. Manche der in Russland prominenten Politologen, wie etwa Waleri Solowej, schließen aber auch eine Täuschung nicht aus.



Doch der Wissenschaftler, der sich lange mit der Wirkung von Propaganda beschäftigt hat, scheint diese These selbst nicht ganz ernst zu nehmen. In einem Gespräch mit dem russischen Journalisten Alexander Plushev am Donnerstag auf Youtube verwies Solowej darauf, dass der Tod Prigoschins den Zweck hat, die Machtübergabe nach Putin zu regeln. „Er (Putin) stirbt. Seine Umgebung weiß das, und der Tod Prigoschins soll die geplante Machtübergabe absichern und Einmischungen verhindern.“

Absturz der Prigoschin-Maschine

Nach Angaben der russischen Behörden sind die Überreste von zehn Personen am Ort des Flugzeugabsturzes geborgen worden. Widersprüchliche Berichte gab es in russischen Medien und Telegram-Kanälen zur Identifizierung der Leichen, wonach die Körper von Prigoschin und seinem wichtigsten Vertreter, Dmitri Utkin, identifiziert worden sein sollen – oder aber bis zur Unkenntlichkeit verbrannt waren. In den sozialen Medien tauchten Bilder auf, die Einschusslöcher in Rumpfteilen des Jets zeigen sollen. Bereits am Abend des Absturzes wurde die Version eines „versehentlichen“ Abschusses verbreitet.

„Prigoschin hatte ein Tabu gebrochen“

Das Ereignis selbst bewertet die Politologin Jekaterina Schulmann negativ. „Alles, was gerade geschieht, ist sehr schlecht. Es gibt daran nichts Gutes“, sagte sie in der Youtube-Sendung von Plushev. „Das sind Zeichen für einen Failed State. Es ist absurd anzunehmen, dass diese Rache an Prigoschin, über die nun auf den ersten Seiten der Weltpresse zu lesen ist, Putins Position sichert.“ Wenn Putin seine Umgebung mit solcher Gewalt in Schach halten müsse, dann stellt sich die Frage, ob nichts anderes sie mehr abschrecke? Schulmann erläuterte kürzlich im Interview mit Table.Media, dass die zunehmende Repression in Russland ein Zeichen für einen Zerfall des Regimes sei und nicht eine Stabilisierung.



Russlandkenner und Leiter des Landesprogramms der Friedich-Ebert-Stiftung, Alexey Yusupov, sagte auf Anfrage von Table.Media: „Prigoschin hatte etwas getan, was eigentlich nur dem Präsidenten vorbehalten war: Er sprach zum Volk. Er sprach zur Öffentlichkeit mit politischem Vorhaben. Er hatte damit ein Tabu gebrochen und das musste wohl richtiggestellt werden.“



Yusupov ergänzte, dass mit dem Angriff auf Prigoschin sich das System nun gegen eigene Leute wende, das habe es bisher in diesem Ausmaß nicht gegeben. „Bis zur Revolte vor zwei Monaten hatte das System die inneren Konflikte selbst geregelt. Damit war es dann mit dem Putschversuch vorbei. Das ist ein wichtiger Punkt.“ Und die jetzige Vergeltung deute darauf hin, dass etwas im Gange ist und eine neue Dynamik in den Eliten aufkomme.

Wagner zieht aus Belarus ab

Kurzfristige Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine, die am 24. August ihren Unabhängigkeitstag gefeiert hat, wird der mutmaßliche Tod wohl nicht haben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beeilte sich lediglich darin zu versichern, dass die Ukraine ihre Hände nicht im Spiel gehabt habe.



Mehr Auswirkungen sind für Belarus zu erwarten. Dort baut das Wagner-Camp wohl seinen Standort ab. Das unabhängige journalistische Projekt Hajun, das in Belarus das Militär beobachtet, berichtete vom Rückbau des Lagers südöstlich von Minsk.



Auch ukrainische Telegram-Kanäle berichteten von einem Abzug der Wagner-Truppen seit Anfang August. Insgesamt sollen dort 2.000 Mann stationiert gewesen sein. Die Verlegung von Wagner-Einheiten nach Belarus kurz nach dem Putschversuch im Juni hatte unter anderem in Polen und baltischen Staaten die Sorge vor einer steigenden Gefahr ausgelöst.

Zukunft der Wagner-Truppe ungewiss

Noch unklar ist die Situation für Wagner-Truppe in den afrikanischen Staaten Mali, Zentralafrikanische Republik und Burkina Faso. Sein letztes Video für die Öffentlichkeit soll Prigoschin in Mali aufgezeichnet haben, es war Anfang der Woche verbreitet worden. Ob der Tod des Milizenführers etwas an russischer Präsens in den genannten Staaten ändert, bleibt vorerst offen.



Und was wird aus der Wagner-Gruppe selbst? Russische Telegram-Kanäle haben nach den Meldungen über Prigoschins Tod verkündet, dass es einen Plan B gebe. Konkret schrieben etwa der Kreml-kritische Kanal Gulagu.net mit Verweis auf Quellen in Wagner-Strukturen, dass in naher Zeit kompromittierendes Material über die russische Machtspitze veröffentlicht werden soll. Ob und in welcher Form Wagner selbst bestehen bleiben wird, ist aktuell verlässlich nicht zu sagen. (Von Viktor Funk)