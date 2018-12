Steinmeier: „Auch bei uns im Land gibt es Ängste, gibt es Wut“

In seiner Ansprache zu Weihnachten hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu respektvollem Dialog aufgerufen.

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Deutschen zu Gesprächen über kontroverse Themen aufgefordert. "Sprechen Sie mit Menschen, die nicht Ihrer Meinung sind", appellierte Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache, die am Dienstag ausgestrahlt werden soll. "Sprechen Sie ganz bewusst mal mit jemandem, über den Sie vielleicht schon eine Meinung haben, mit dem Sie aber sonst kein Wort gewechselt hätten." Dies sei "mein Weihnachtswunsch an Sie" und auch sein eigener Vorsatz für 2019.

Seinem Eindruck nach sprächen die Deutschen immer seltener miteinander, sagte Steinmeier. "Und noch seltener hören wir einander zu." Insbesondere in den sozialen Medien werde "gegiftet, da ist Lärm und tägliche Empörung", beklagte Steinmeier. "Wir müssen wieder lernen zu streiten, ohne Schaum vorm Mund." Schweigen dagegen sei keine Lösung: "Sprachlosigkeit heißt Stillstand."

Steinmeier: „Wir alle gehören zu diesem Land - unabhängig von Herkunft oder Hautfarbe“

Steinmeier rief zugleich zum Zusammenhalt auf. "So sehr wir uns über andere ärgern oder sie uns gleich wegwünschen, eines gilt auch morgen noch: Wir alle gehören zu diesem Land - unabhängig von Herkunft oder Hautfarbe, von Lebensanschauung oder Lieblingsmannschaft."

Was passiere, wenn Gesellschaften auseinander driften, sei "in der Welt um uns herum" gut zu beobachten, mahnte Steinmeier. "Wir haben brennende Barrikaden in Paris erlebt, tiefe politische Gräben in den USA, Sorgen in Großbritannien vor dem Brexit, Zerreißproben für Europa in Ungarn, Italien und anderswo." Auch Deutschland sei "natürlich nicht geschützt gegen solche Entwicklungen", warnte der Bundespräsident. Denn „auch bei uns im Land gibt es Ungewissheit, gibt es Ängste, gibt es Wut.“ Doch wer Streit habe, könne sich auch wieder zusammenraufen.

