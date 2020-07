Nationalfeiertag in Frankreich: Programm wegen Corona geändert - Auch deutsche Politiker unter den Gästen

Den französischen Nationalfeiertag zelebrieren Präsident Macron und andere Vertreter aus Politik und Militär auch dieses Jahr aufwendig. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Programm der Feier jedoch abgeändert.

In Frankreich hat die Zeremonie zum Nationalfeiertag an diesem Dienstag begonnen.

Wegen der Corona-Pandemie wurde das Programm zuvor abgeändert.

Auch deutsche Vertreter waren unter den Teilnehmern.



Paris - Die offizielle Feier zum französischen Nationalfeiertag 14. Juli hat in Paris mit einer Hommage an den Weltkriegshelden und früheren Präsidenten Charles de Gaulle begonnen. Staatschef Emmanuel Macron, Regierungschef Jean Castex und Gäste versammelten sich am Dienstagvormittag auf der Ehrentribüne auf der Place de la Concorde im Herzen von Frankreichs Hauptstadt.

Auch deutsche Politiker waren zu den Feierlichkeiten angereist: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, der Ministerpräsident des Saarlands, Tobias Hans, und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (alle CDU) wurden erwartet. Laschet ist auch deutsch-französischer Kulturbevollmächtigter. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ist ebenfalls nach Paris gekommen.

Nationalfeiertag in Frankreich: Zeremonie wurde wegen Corona geändert

Aufgrund der Corona*-Krise wurde das Programm zuvor für den 14. Juli abgeändert. Statt der üblichen Militärparade auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées gibt es die Feier mit mehr als 2000 Teilnehmern auf der Place de la Concorde. Der Platz war hermetisch abgeriegelt und nur geladene Gäste waren zugelassen. Frankreich will mit der Zeremonie auch den Partnerländern Deutschland, Österreich, Luxemburg und Schweiz danken, die im Frühjahr Corona-Patienten aus Ostfrankreich behandelt hatten.

Übrigens: Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzfedern, haben Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel ein 750 milliardenschweres Hilfspaket vorgeschlagen. Derzeit wird unter EU-Politikern darüber hitzig debattiert. Weitere Informationen zu dem geplanten Hilfspaket erhalten Sie im nachfolgenden Video. (dpa)