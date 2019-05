Frans Timmermans: Frau, Kinder und Privatleben des Kandidaten

Frans Timmermanns vertritt als Spitzenkandidat die Sozialdemokraten (SPE/SPD) bei der Europawahl 2019. Das weiß man über Frau, Kinder und Privatleben.

Frans Timmermans (57) (mit vollem Namen: Franciscus Cornelis Gerardus Maria „Frans“ Timmermans) ist ein niederländischer Politiker der Partei der Arbeit (PvdA), der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) und Erster Vizepräsident der EU-Kommission hinter Jean-Claude Juncker und für bessere Rechtssetzung, interinstitutionelle Beziehungen, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechtecharta zuständig. Er kandidiert in der Europawahl 2019 für das Amt des Europäischen Kommissionspräsidenten und ist Spitzenkandidat der Sozialdemokraten.

Frans Timmermans stammt aus einer katholischen Familie aus Maastricht. Bereits sein Vater war im diplomatischen Dienst der Niederlande tätig. Er arbeitete nach seinem Studium der Französischen Literatur unter anderem als Gastdozent im Insituut Clingendael und war auch Vorstandsmitglied für die Europäische Bewegung der Niederlande. Außerdem arbeitete er im Außenministerium der Niederlande und für die niederländische Botschaft in Moskau.

Frans Timmermans hat eine Frau und Kinder aus zwei Ehen

Der 57-Jährige ist zum zweiten Mal verheiratet und hat insgesamt vier Kinder - eine Tochter (33) und einen Sohn (30) aus erster Ehe. Im Jahr 2000 heiratete er die Richterin Irene Timmermans, mit der er heute noch zusammen ist. Mit ihr hat er ebenfalls zwei Kinder - eine Tochter (15) und einen Sohn (13).

Niederländer Timmermans jubelt beim Fußball für italienischen Verein

Auf seiner Internet-Seite gesteht er, dass er großer Bruce Springsteen-Fan und Anhänger des Fußballclubs AS Rom ist. Außerdem ist der Niederländer ein Sprachtalent - sieben Sprachen gehören zu seinem Repertoire: Neben Niederländisch und Limburgisch spricht er auch fließend Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch und Italienisch. Ansonsten gibt Frans Timmermans nicht viel über sein Privatleben preis. Deshalb ist auch fast nichts über seine Ehefrau oder seine Kinder bekannt.

Der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten für die Europawahl 2019, die in einer aktuellen Umfrage zur Europawahl in Deutschland unter 20 Prozent liegen, verbindet einiges mit Deutschland: Wie er in einem Interview mit „Welt“ erzählt, komme er mit seiner Familie ein Mal im Jahr nach Berlin. „Wir genießen die offene Atmosphäre und die Museen“, so Frans Timmermans. Außerdem ist sein Vater mit einer deutschen Frau verheiratet.

Frans Timmermans erzählt von Missbrauch im Kindesalter

In einem Interview im Jahr 2017 erzählte Frans Timmermans, dass er als Kind ein Opfer von Missbrauch war. Das ist für einen Politiker ein sehr ungewöhnliches Bekenntnis. Allerdings sagte Timmermans auch, dass es wichtig sei, über Missbrauch zu sprechen. Durch seine Geschichte wolle er anderen Missbrauchsopfern Mut machen, auch über ihre Erlebnisse zu sprechen. „Als Kind bin ich Opfer von Missbrauch gewesen. Es ist etwas, was dich für den Rest deines Lebens nicht mehr loslässt“, so der 57-Jährige in einem Interview mit der italienischen Zeitung „La Stampa“. Was genau Timmermans widerfahren ist, darüber sprach der EU-Politiker nicht.

Dieses schreckliche Erlebnis beeinflusst auch seine Arbeit als Politiker. Es sei ihm wichtig, aus der Situation wie im Fall Harvey Weinstein Lehren für die Zukunft zu ziehen. Es müsse in der Gesellschaft und auch konkret im Arbeitsleben Änderungen geben, so Frans Timmermans weiter. „Es gibt Gesetze und sie funktionieren. Wir werden sie jedoch angesichts der heutigen Vorfälle weiter ändern.“

Auch setzt er sich im EU-Parlament für Umweltschutz ein, so zum Beispiel auch die neue Regelung für Einweg-Plastikprodukte wie Trinkhalme, Becher, Teller oder Wattestäbchen. Diese werden ab 2021 aus den Supermarkt-Regalen verschwinden.

