Kommunalwahl in NRW: Tragischer Vorfall überschattet Bezirk, die Wahl wird dort abgesagt - Erste Details bekannt

Frechen - Es ist ein tragischer Vorfall, der nun die Vorbereitungen der Kommunalwahl 2020* in Frechen in NRW überschattet. Wie Express.de berichtet, sei ein Kandidat für den Frechener Stadtrat, der Partei „Die Piraten", überraschend verstorben. Aus diesem Grund soll die örtliche Wahl*, die eigentlich für den 13. September geplant war, in dem betroffenen Bezirk abgesagt und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Kommunalwahl in NRW in einem Bezirk abgesagt - Kandidat unerwartet verstorben

Wie Express.de unter Berufung auf die Stadt weiter berichtet, soll die Wahl für den Wahlbezirk 18* nachgeholt werden, das genaue Datum sei jedoch noch nicht bekannt. Demnach soll die Wahl* für den Kreistag, den Landrat, für den Bürgermeister bzw. die Bürgermeisterin trotzdem am 13. September* stattfinden.

Kommunalwahl in NRW: Kandidat unterwartet verstorben - Partei äußert sich

Für den verstorbenen Kandidaten soll demnach nun ein Kollege innerhalb der Partei nachrücken. „Wir mussten als Partei einen Nachfolger bestimmen. Dessen Unterlagen haben wir eingereicht", zitiert das Portal den Sprecher der Piraten-Partei, Marius Hövel, für den Rhein-Erft-Kreis. Aus Rücksicht vor den Angehörigen des verstorbenen Politikers werde demnach darauf verzichtet, den Namen des Kandidaten zu nennen.