Freie Wähler: Verbindungen zu AKP-Lobby stimmen nachdenklich

Von: Erkan Pehlivan

Nach dem Skandal um Parteichef Aiwanger droht den Freien Wählern auch in Hessen ein Problem. Landeschef Eroglu hat offenbar beste Beziehungen zur Erdogan-Lobby.

Frankfurt – Am 8. Oktober finden in Hessen die Landtagswahlen statt. Alle Fraktionen stecken mitten im Wahlkampf. Auch die Freien Wähler machen sich auf verschiedenen Wahlkampfveranstaltungen auf sich aufmerksam. Die Partei des stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger sorgt mit ihrem hessischen Landeschef Engin Eroglu für Verwirrung.

Eroglu, der auch Abgeordneter im Europaparlament ist, hat offensichtlich beste Verbindungen zur UID (Union Internationaler Demokraten), die Lobbyorganisation der türkischen Regierungspartei AKP und Präsident Recep Tayyip Erdogan. In der Vergangenheit hat es mehrere Treffen mit Vertretern der UID gegeben.

Besuch von Hessens Freie-Wähler-Chef Eroglu bei UID „bedeutend“

„Der hessische UID-Landesvorsitzende Erkan Arslan empfing den Vertreter der Freien Wähler, Engin Eroğlu, in der UID-Landeszentrale Hessen“, heißt es in einem Facebook-Eintrag der UID-Hessen vom 2. Oktober 2018. Eroglu habe dem UID-Landesvorsitzenden einen Anstandsbesuch abgestattet. „Der Landesvorsitzende Erkan Arslan und seine Delegation stellten dem Vertreter der Freien Wähler, Engin Eroglu, Fragen zum Parteiprogramm“, so die UID-Hessen. Der Besunch von Eroglu sei „bedeutend“.

Vertreter der Freien Wähler besucht auch bei UID-Zentrale in Köln

Die guten Kontakte zur UID-Hessen machten sich schon bald bezahlt. 2019 hatte es dann ein Treffen in der UID-Zentrale in Köln gegeben. „UID-Präsident Bülent Bilgi empfing den Vertreter der Freien Wähler und Europaparlamentskandidaten Engin Eroğlu zusammen mit Ozan Ceyhun und dem Regionalvorsitzenden der UID Hessen, Erkan Arslan, in der UID-Zentrale“, lässt die UID-Zentrale auf ihrer Internetseite mitteilen.

Auch in der türkischen Presse ist man auf die Beziehungen zwischen Eroglu und UID aufmerksam geworden. „Engin Eroğlu, der von türkischen Wählern und der Internationalen Union der Demokraten (UID) unterstützt wird, ist seit 1997 in der Politik tätig“, schreibt die türkische Beyaz Gazete. Auch Habertürk und Memleket Gazetesi sehen eine Unterstützung von Eroglu durch die UID.

Engin Eroglu ist der Landesvorsitzende der Freien Wähler in Hessen. © dpa/Sebastian Gollnow

Freie-Wähler-Chef Eroglu hat auch Verbindungen zu Erdogan-naher MÜSIAD

Beste Beziehungen pflegt Eroglu offenbar auch zu dem Erdogan-nahen Unternehmerverband MÜSIAD. Für den 14. Juli 2023 hatte die Müsiad-Hessen mit einer Podiumsdiskussion mit Ergolu in Frankfurt geworben. Thema des Abends war unter anderem Investitionsmöglichkeiten in Europa und Wohnungsnot in Deutschland.

2019 war Eroglu auf einer Veranstaltung der Erdogan-nahen Unternehmerverbandes MÜSIAD. „Heute trafen wir uns auf Einladung der MÜSİAD Hessen mit Geschäftsleuten in unserer Region gemeinsam mit Ali Bayramoğlu, dem Präsidenten der MÜSİAD in seiner zweiten Amtszeit, und Engin Eroğlu (Freie Wähler) und Mitglied des Europäischen Parlaments.“ Das schrieb das türkische Generalkonsulat am 1. Dezember 2019 auf Facebook.

Verbindungen von Freie-Wähler-Chef Eroglu zur UID werfen Fragen auf

Die Verbindungen von Eroglu zur UID werfen weitere Fragen auf, weil die UID auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird. „Ihre Verbindungen zur Türkei stellt sie durch 2022 vermehrt stattfindende Treffen mit AKP-Funktionären und türkischen Regierungsmitgliedern öffentlich zur Schau“, so das Bundesamt für Verfassungsschutz in ihrem aktuellen Bericht über die UID. „Ihre Verbindungen zur Türkei stellt sie durch 2022 vermehrt stattfindende Treffen mit AKP-Funktionären und türkischen Regierungsmitgliedern öffentlich zur Schau“, schreibt das Landesamt für Verfassungsschutz in ihrem Bericht für 2022.

Für den Wahlkampf zur Türkei-Wahl im Mai waren mehr als 100 AKP-Abgeordnete nach Deutschland und andere europäische Länder gekommen um Wahlkampf zu betreiben. Im Januar kam es zum Eklat, als ein AKP-Abgeordneter in einer Moschee in Neuss mit der Vernichtung von Kurden und Anhängern der Gülen-Bewegung drohte.

Eroglu will mit „allen Menschen ins Gespräch kommen“

Eroglu zeigt sich zu seinen Treffen mit den AKP-Lobbyisten in einem Interview mit Hessencam gelassen. „Mir ist das wichtig, mit allen Menschen ins Gespräch zu kommen“. Er wisse davon, dass die UID vom Verfassungsschutz beobachtet werde. Sich selbst bezeichnet er als „Friedensstifter“.

Auf Nachfrage von IPPEN.MEDIA antwortet das Büro des Europaparlamentariers allerdings, in diesem Jahr an keiner Veranstaltung der MÜSIAD, UID oder anderer AKP-naher Organisationen teilgenommen zu haben. Während die UID zudem von einem Anstandsbesuch durch Eroglu schreibt, sagt das Büro des Europaparlamentariers, Eroglu sei lediglich eingeladen worden. Im Januar hätten sich die Freien Wähler sogar für ein Verbot der UID ausgesprochen.

UID unter Einfluss von nationalistischen „Grauen Wölfen“

Die Tuchfühlung mit der UID sieht die Linke als gefährlich an. „Die Linke lehnt Kontakte zur UID nicht nur deshalb ab, weil die Organisation als verlängerter Arm der AKP und Erdogans in Deutschland gilt, sondern auch aufgrund des Einflusses der faschistischen ‚Grauen Wölfe‘. Der amtierende UID-Vorsitzende Köksal Kuş war lange Jahre bei der extrem rechten Gruppe aktiv“, sagt der Fraktionsvorsitzende der Linken in Hessen, Jan Schaluske, im Gespräch mit unserer Redaktion. Die antisemitischen und rassistischen Grauen Wölfe werden ebenfalls vom Verfassungsschutz beobachtet.

UID lupenreine PR-Agentur und Propagandapparat von Erdogan

Auch die Türkei-Expertin und stellvertretende Bundesvorsitzende der „Liberalen Vielfalt“, Eren Güvercin, zeigt sich wegen der Treffen mit der UID empört. „‚Ich rede mit allen‘, ist mittlerweile eine beliebte Abwehrfloskel gegen Kritik, wenn man dabei erwischt wird, dass man keine Hemmungen davor hat, aus politischem und wahltaktischen Kalkül heraus mit dubiosen Vereinen und Organisationen zu kuscheln. Die UID ist keine Interessensvertretung von Türkeistämmigen in Deutschland, sondern eine lupenreine PR-Agentur und Propagandapparat von Erdogan“, so Güvercin im Gespräch mit IPPEN.MEDIA.

Schaluske ist auch nicht von dem Argument Eroglus überzeugt, er rede mit allen. „Wenn Herr Eroglu von dem Charakter der UID und dem Einfluss der faschistischen ‚Grauen Wölfe‘ gewusst hat und sich dennoch getroffen hat, ist das scharf zu verurteilen. Wenn mangelnde Abgrenzung nach rechts jetzt zum guten Ton bei den Freien Wähler gehört, stimmt das mehr als bedenklich“. (Erkan Pehlivan)