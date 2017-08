Gabriel mahnt USA zu besonnenem Umgang mit Russland

Den Dialog suchen

+ © Sait Serkan Gurbuz Außenminister Sigmar Gabriel reicht US-Außenminister Rex Tillerson zur Begrüßung die Hand. Gabriel trifft sich bei seiner erneuten USA-Reise auch mit dem früheren Außenminister Kissinger. Foto: Sait Serkan Gurbuz © Sait Serkan Gurbuz

Bei dem Treffen soll es unter anderem um die Lage in Nordkorea gehen, aber auch um die mangelnden Fortschritte in der Ukraine und die zukünftige Strategie in Afghanistan.