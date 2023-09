Gefährliche Streubomben aus den USA: Asien warnt die Ukraine schon jetzt

Von: Foreign Policy

Teilen

Kambodscha und Laos haben unmittelbare Erfahrungen mit den Folgen der US-Streubomben, die jetzt auf dem Schlachtfeld in der Ukraine eingesetzt werden.

Streumunition für Kiews Truppen: Die USA geben dem Wunsch der Ukraine nach

für Kiews Truppen: Die USA geben dem Wunsch der Ukraine nach Folgen bis heute: USA warfen im „geheimen Krieg“ unzählige Bomben ab

Warnungen nötig: Streumunition im Ukraine-Krieg könnte Zivilbevölkerung auf Dauer gefährden

nötig: Streumunition im Ukraine-Krieg könnte Zivilbevölkerung auf Dauer gefährden Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 14. August 2023 das Magazin Foreign Policy.

Letzten Monat hat die Regierung Biden dem Wunsch der Ukraine nachgegeben und beschlossen, Streubomben an Kiew zu liefern. Vor fünfzehn Jahren haben sich viele Länder weltweit darauf geeinigt, diese umstrittenen Waffen, die Bomblets wahllos über ein großes Gebiet verstreuen und noch Jahrzehnte danach eine besondere Gefahr für die Zivilbevölkerung darstellen, nie wieder einzusetzen. Weder die Ukraine noch die Vereinigten Staaten sind Unterzeichner des Übereinkommens über Streumunition, aber der Schritt stieß bei den Verbündeten der USA, wie Kanada, Deutschland und dem Vereinigten Königreich, auf Bestürzung.

Führende Politiker in Ländern, die noch immer mit den Folgen von Streubomben auf ihrem Boden zu kämpfen haben, sahen sich ebenfalls zu einer Stellungnahme gezwungen. Der kambodschanische Premierminister Hun Sen forderte sowohl US-Präsident Joe Biden als auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf, die Waffen nicht einzusetzen, „weil die wahren Opfer die Ukrainer sein werden“. Das laotische Außenministerium bezeichnete Laos in einer Erklärung, in der weder Kiew noch Washington namentlich erwähnt wurden, als „weltweit größtes Opfer von Streumunition“, äußerte aber „tiefe Besorgnis“ über den möglichen Einsatz. Ehemalige US-Botschafter in beiden Ländern schlossen sich dem Aufschrei an.

Streumunition im Ukraine-Krieg: Warnungen aus Asien

Südostasien hat viel zu lehren und Erfahrungen zu teilen: Südostasien ist eine der am stärksten mit Landminen und anderen nicht explodierten Kampfmitteln (UXO) verseuchten Regionen und hat seit Jahrzehnten mit den Folgen zu kämpfen. Die meisten Überreste stammen aus dem Vietnamkrieg und den US-Bombenangriffen in Kambodscha und Laos. Für die Gemeinden vor Ort sind die Auswirkungen des Konflikts noch lange nicht vorbei. Jedes Jahr werden immer noch Zivilisten durch Blindgänger - auch durch Streumunition - getötet und verstümmelt, wodurch das Gebiet für kommende Generationen unsicher wird.

Biden bezeichnete die Entsendung von Streubomben in die Ukraine als „schwierige Entscheidung“, da das Weiße Haus zuvor Russland für den Einsatz dieser umstrittenen Waffen seit seinem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 scharf kritisiert hatte. Das Pentagon verteidigte jedoch die Lieferung von Streubomben an Kiew mit dem Hinweis, dass die Aussicht, dass Moskau den Krieg gewinnt, „das Schlimmste für die Zivilbevölkerung in der Ukraine“ wäre. Die Ukraine wartet immer noch auf Panzer und andere von den Vereinigten Staaten versprochene Munition, aber die Streubomben kamen prompt an. Nach Angaben des ukrainischen Militärs haben sie sich bereits auf dem Schlachtfeld bewährt.

Unterdessen hat die Entscheidung der Regierung Biden bei den Befürwortern der Beseitigung von Blindgängern in Südostasien Ängste ausgelöst. Sera Koulabdara, die Geschäftsführerin von Legacies of War, einer in den USA ansässigen Gruppe, die sich für ein bombenfreies Laos einsetzt, leitet in diesem Jahr die Cluster Munition Coalition U.S., die Teil einer weltweiten Kampagne zur Beseitigung dieser Waffen ist. Sie kritisierte die Entscheidung der USA: „Wir tragen dazu bei, neues Territorium zu verseuchen, während wir noch nicht einmal in der Lage waren, das Chaos zu beseitigen, das wir anderswo verursacht haben“, sagte sie. Koulabdara befürchtet auch, dass die Lieferung von Streubomben an die Ukraine einen Präzedenzfall für künftige Konflikte schaffen könnte, obwohl es seit Jahren Fortschritte bei der Ächtung dieser Waffen gibt.

Folgen bis heute: USA warfen im „geheimen Krieg“ unzählige Bomben ab

Koulabdara hat ihre eigenen Erfahrungen mit Streumunition gemacht. Sie wurde mehr als ein Jahrzehnt nach dem Abwurf der letzten Bombe im Süden von Laos geboren und zog 1990 mit ihrer Familie in die Vereinigten Staaten. Sie erinnert sich jedoch lebhaft daran, wie ihr Vater, ein Chirurg, durch Blindgänger verwundete Menschen versorgte und ihnen Gliedmaßen amputierte, wobei er oft Kinder wie sie operierte. Während der US-Bombenangriffe zwischen 1964 und 1973 - die als „geheimer Krieg“ bezeichnet werden, weil sie der amerikanischen Öffentlichkeit damals nicht bekannt gemacht wurden - warfen US-Jets neun Jahre lang alle acht Minuten das Äquivalent einer Flugzeugladung Bomben auf Laos ab. Nach Angaben der laotischen Regierung wurden in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 50 000 Zivilisten durch Blindgänger getötet oder verletzt, ein Großteil davon nach Beendigung des Krieges. Obwohl die Zahl der jährlichen Opfer bis 2022 auf weniger als 50 gesunken war, sind die meisten Unfälle immer noch tödlich; fast die Hälfte der Opfer sind Kinder.

Geächtete Streumunition: Langzeitfolgen sind gravierend für die Zivilbevölkerung. (Archivbild) © Patrick Pleul/dpa

Befürworter befürchten auch, dass die internationalen Mittel für die Beseitigung von Blindgängern versiegen könnten, bevor das gesamte Land geräumt ist. Angesichts der scheinbar unüberwindbaren Aufgabe drängen einige Personen, die sich mit dem Thema befassen, nicht mehr auf die vollständige Beseitigung von Blindgängern, sondern haben stattdessen das Ziel, die Zahl der Opfer auf Null zu senken. Unabhängig davon klingt das Argument, dass das ukrainische Territorium ohnehin von russischer Munition geräumt werden müsste - mit oder ohne ukrainische Streumunition - für diejenigen, die direkte Erfahrungen mit den Überresten von Streubomben haben, zynisch.

Unabhängig davon, wie die Munition in der Ukraine eingesetzt wird, „werden die Auswirkungen von Streubomben lang anhaltend sein und unschuldige Zivilisten treffen“, sagte Heng Ratana, Generaldirektor des kambodschanischen Minenräumzentrums (CMAC), einer Regierungsbehörde, die an der Beseitigung von US-Bombenresten und anderen Blindgängern aus dem Bürgerkrieg des Landes arbeitet. Seit mehr als drei Jahrzehnten werden in Kambodscha Minenräumaktionen durchgeführt, und die Organisation hat bereits 30 Opfer im Jahr 2023 zu beklagen. Organisationen wie CMAC verfügen über wertvolle Erfahrungen, die sie mit der Ukraine teilen können.

Warnungen nötig: Streumunition könnte Zivilbevölkerung der Ukraine auf Dauer gefährden

Die Aufklärung über Minenrisiken in Südostasien hat die Opferzahlen über Jahrzehnte hinweg gesenkt. Ratana empfiehlt, dass die ukrainische Zivilbevölkerung - und insbesondere Kinder - noch lange vor der oft harmlos erscheinenden Submunition von Streubomben gewarnt werden müssen. Angesichts der laufenden Minenräumung in Teilen der Ukraine hat Kambodscha bereits sein Fachwissen bei der Räumung von Gebieten angeboten. Im Januar empfing das CMAC ein Team ukrainischer Minenräumer zu einer Schulung über eine neue japanische Minensuchtechnik. Fachleute aus beiden Ländern trafen sich im vergangenen Monat auch in Polen zu einer Schulung, und eine künftige Zusammenarbeit mit der Ukraine ist im Gespräch.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Trotz ihrer Erfahrungen mit Blindgängern sind weder Kambodscha noch Vietnam Unterzeichner des Übereinkommens über Streumunition und verweisen darauf, dass auch Nachbarländer wie China und Thailand eine Unterzeichnung abgelehnt haben. Die Nachricht, dass die Vereinigten Staaten Streubomben in die Ukraine schicken wollen, hat die Aufmerksamkeit erneut auf die Tatsache gelenkt, dass die Länder das Übereinkommen nicht unterzeichnet haben. Norwegian People‘s Aid, eine humanitäre Gruppe, die sich für die Entminung ehemaliger Kriegsgebiete einsetzt, hat die Gelegenheit genutzt, um alle Staaten, die noch nicht der Konvention beigetreten sind, zum Beitritt aufzufordern und den Bemühungen um ein weltweites Verbot dieser Waffen neuen Schwung zu verleihen.

Dennoch haben viele Menschen in der Ukraine die Entscheidung der USA, Streubomben zu liefern, begrüßt. Die ukrainischen Medien scheinen zu fragen, wie gefährlich die Waffen für die Zivilbevölkerung wirklich sind. Dafür gibt es in der Nähe bereits Beweise. Bevor Washington mit der Lieferung von Streubomben begann, griff Kiew auf seinen eigenen Vorrat an Streumunition aus der Sowjetzeit zurück und beschoss damit russisch besetzte Gebiete. Human Rights Watch dokumentierte Vorfälle, bei denen Zivilisten durch ukrainische Streumunition in der Nähe der Stadt Izium getötet oder verwundet wurden (das ukrainische Verteidigungsministerium bestreitet diese Vorwürfe). Auch die Unabhängige Internationale Untersuchungskommission für die Ukraine hat von Opfern in zivilen Gebieten berichtet.

Ehemaliger US-Offizier warnt vor Streumunition

Natürlich ist der Krieg mit harten Entscheidungen verbunden. „Wenn man um sein Leben kämpft, will man jede Art von Waffe; das verstehe ich“, sagte Mike Burton, ein ehemaliger Offizier der US-Luftwaffe, der an der Mission zum Abwurf von Streubomben über Laos beteiligt war und jetzt im Vorstand von Legacies of War sitzt. Doch für ihn heiligt der Zweck nicht die Mittel, wenn es um den Einsatz von Streubomben geht, ganz gleich, wie sie eingesetzt werden. Burton fügte hinzu, dass er nie erwartet hätte, dass die US-Regierung ihre Streubomben an die Ukraine liefern würde. „Werden die USA auch da sein, um den Schlamassel aufzuräumen, Prothesen bereitzustellen und Menschen zu helfen, die durch Explosionen erblindet sind?

In Laos hat der Behindertenaktivist Phongsawat Manitsong die Folgen der US-Bombenangriffe hautnah miterlebt. Im Jahr 2008 verlor er sein Augenlicht und beide Hände, als sein Freund ihm eine Bombe in die Hand drückte, die er für ein Spielzeug hielt. Heute berät er andere, wie sie mit den Folgen ähnlicher Behinderungen umgehen können - von der Bewältigung von Flashbacks bis zur Nutzung eines Mobiltelefons. Viele seiner überlebenden Kollegen haben Schwierigkeiten, Arbeit zu finden.

„Die Ukrainer müssen erkennen, wie viele Menschen verletzt werden, nicht nur jetzt, sondern auch nach dem Krieg“, warnte Phongsawat. Es beunruhigt ihn, dass die Streubomben, die sein Heimatland entstellt haben, mit Unterstützung der USA wieder eingesetzt werden: „Es gibt so viele behinderte Menschen in Laos, die kein normales Leben führen können und Unterstützung aus den USA benötigen würden, die sie aber nicht bekommen. (Vera Hölzl)

Zum Autor Verena Hölzl ist eine unabhängige Journalistin mit Sitz in Bangkok. Twitter(X): @verenahoelzl

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 14. August 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com