Russland startet massiven Raketenangriff auf die Ukraine – aus Rache?

Von: Marcus Giebel

Im Zuge der Gegenoffensive kommt die Ukraine langsam voran. Derweil setzt Russland auf eine neue Welle von Drohnen und Raketen – auch auf Kiew.

Kiew – Im Ukraine-Krieg ist nichts wirklich sicher. Und so sind auch die verschiedenen Meldungen aus Moskau und Kiew stets mit Vorsicht zu genießen. Denn in diesem Ausnahmezustand, der seit anderthalb Jahren im flächenmäßig größten komplett in Europa liegenden Land herrscht, lassen sich die Verlautbarungen beider Seiten ohnehin nicht unabhängig überprüfen.

Folglich wird auch von Beobachtern fleißig spekuliert. So auch über die heftigen Raketenangriffe von Russland am Mittwoch. Die Frage lautet: War es eine Reaktion auf die jüngsten ukrainischen Erfolge im Zuge der Gegenoffensive? Quasi Rache für die Eroberung der strategisch bedeutsamen Ortschaft Robotyne in der Oblast Saporischschja? Durch die Überwindung der dortigen russischen Verteidigungslinie wähnen sich die Truppen aus Kiew auf bestem Weg ans Asowsche Meer.

Krieg in der Ukraine erreicht immer wieder Kiew: Tote und Verletzte bei Raketenangriffen aus Russland

Die Folgen der mutmaßlichen russischen Antwort jedenfalls waren verheerend. Nach ukrainischen Angaben sollen mindestens sechs Zivilisten getötet worden sein, weitere fünfzehn trugen Verletzungen davon. Die von Kreml-Chef Wladimir Putin befehligten Truppen sollen mehrere Regionen mit Marschflugkörpern, Drohnen und Artillerie attackiert haben. Darunter auch Kiew.

Wie Sergej Popko, Leiter der Militärverwaltung von Kiew, auf Telegram schrieb, hat die Hauptstadt „seit dem Frühjahr keinen so starken Angriff mehr erlebt“. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft kamen in Kiew und der umliegenden Region mindestens zwei Menschen ums Leben und sechs weitere wurden verletzt. Popko berichtete weiter von einem „massiven, kombinierten Angriff mit Drohnen und Raketen“, die aus verschiedenen Richtungen auf die Stadt zugeflogen seien.

Raketenrest: Die Spuren der Angriffe sind auch auf diesem Fuß- und Fahrradweg zu sehen. © IMAGO/Oleh Tymoshenko

Ukraine-Krieg: Russische Marschflugkörper und Drohnen von Luftverteidigung abgefangen

In einem weiteren Post teilte der Militärgeneral mit, 28 Marschflugkörper und 15 von 16 Drohnen seien von der Luftverteidigung abgefangen worden. In Kiew gerieten unter anderem ein Verwaltungsgebäude und ein Gewerbebetrieb in Brand. In der umkämpften Region Donezk, die von Russland im vergangenen Herbst völkerrechtswidrig annektiert wurde, starben drei Menschen und mindestens acht wurden verletzt.

Außerdem kam eine 82-Jährige im Nordosten der Ukraine nur etwa zehn Kilometer vom Land des Aggressors entfernt bei russischem Artilleriebeschuss ums Leben, heißt es weiter. Drei Verletzte sind demnach nach Angriffen im Gebiet Saporischschja zu beklagen, hier sollen mehr als 20 Gebäude beschädigt worden sein.

Attacken gab es nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums auch von Kampfjets, die im Schwarzen Meer angeblich sechs ukrainische Schnellboote zerstört haben sollen. 50 Angehörige ukrainischer Spezialeinheiten hätten sich demnach an deren Bord befunden.

Das Haus von Sergej Lawrow teilte im Nachgang der Angriffswelle laut der staatlichen Nachrichtenagentur RIA mit, es seien mehrere ukrainische Kommando- und Geheimdienstziele erfolgreich angegriffen worden.

Folgen der russischen Angriffswelle? Dieses Bild entstand in der Nähe von Kiew. © IMAGO/Tarasov Volodymyr/Ukrinform/ABACA

Angriffe auf Russland: Drohnenattacken offenbar in Grenznähe

Derweil wurden offenbar auch russische Regionen von Drohnen heimgesucht. Gemeldet wurde ein Großangriff auf Pskow nahe der Grenze zu Estland. In Brjansk unweit der ukrainischen Grenze wurde laut der Stadtverwaltung das Gebäude der Ermittlungsbehörde beschädigt.

Sechs Drohnen wurden nach Angaben des Gouverneurs abgeschossen. Im benachbarten Gebiet Orlow soll eine Drohne auf ein leeres Tanklager gestürzt und dort explodiert sein. Zudem berichten Medien unter Berufung auf Augenzeugen über Explosionen im Bereich eines Betriebs in der für ihre Rüstungsindustrie bekannten Region Tula südlich von Moskau.

Und auch die bereits im Jahr 2014 von Moskau annektierte Krim wurde offenbar ins Visier Ziel genommen. Laut einem Mitarbeiter der dortigen Verwaltung ging eine Lenkrakete im Osten der Halbinsel bei der Stadt Feodossija nieder. Dabei sei eine Stromleitung von Teilen des Marschflugkörpers getroffen worden. (mg)