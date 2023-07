Streit um Gender-Sprache: Landesschülerrat wehrt sich gegen Ministerium

Von: Nail Akkoyun

In Sachsen geht die Regierung gegen das Gendern an Schulen vor – und stößt auf Widerstand. Indes will der Rat der Deutschen Rechtschreibung eine frühere Entscheidung überdenken.

Dresden – Kaum etwas in Deutschland scheint so sehr zu polarisieren wie das Gendern. Weder Sternchen noch Doppelpunkt dürfen es sein, sonst sprechen so manche vom Verschandeln der deutschen Rechtschreibung anstatt von Inklusion. Auch in Sachsen wird die gendergerechte Sprache weder gerne gehört noch gelesen – zumindest wenn es nach dem Landeskultusministerium geht. Das beruft sich wiederum auf den Rat der Deutschen Rechtschreibung, doch der will am Freitag (14. Juli) erneut über die kontroverse Thematik beraten. Folgt die Kehrtwende?

Zumindest wolle man über „Geschlechtergerechte Schreibung“ nachdenken und über eine mögliche Beschlussfassung sprechen, sagte Sabine Krome, Geschäftsführerin des Rats der Deutschen Rechtschreibung, im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Das Thema wird immer noch kontrovers diskutiert“, fügte sie hinzu. Zuletzt erklärte der Rat, dass die Gendersprache Aufgabe von Gesellschaft und Politik sei, und nicht von einer veränderten Rechtschreibung gelöst werden könne.

Dieser Ansicht war man zumindest noch im Jahr 2021. Nun flammt die Debatte erneut auf, da das Sächsische von der CDU geführte Kultusministerium sein bisheriges Verbot von Sonderzeichen zum Gendern – also etwa Sternchen oder Doppelpunkte – noch weiter verschärft hatte. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Christdemokraten über das Gendern echauffieren.

Schülerinnen und Schüler gegen Gender-Verbot in Sachsen: „Ist der falsche Weg“

Derweil hat der Landesschülerrat in Sachsen das vom Kultusministerium angeordnete Genderverbot als „falsch und unnötig“ bezeichnet. „Wer geschlechtergerecht sprechen und schreiben will, soll das tun dürfen. Dass Schüler:innen für ein gutes Anliegen Punktabzug oder mehrere Noten schlechter bekommen können, ist der falsche Weg, mit dem Thema umzugehen“, sagte Vorsitzende Lilly Härtig am Mittwoch (12. Juli) der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Genau das drohe Schülerinnen und Schülern nun in Sachsen. Lehrkräfte könnten auf Gendern mit Punktabzug reagieren oder es als groben Verstoß gegen Sprachrichtigkeit beziehungsweise Form werten, und mit dieser Begründung dann schlechtere Noten erteilen.

An einem Whiteboard steht das Wort „Lehrer“ in verschiedenen Gender-Schreibweisen. An Sachsens Schulen sind solche Sonderzeichen nach dem Willen des Kultusministeriums tabu. © Uli Deck/dpa

„Dass die Entscheidung falsch ist, galt schon vor knapp zwei Jahren, als das Staatsministerium für Kultus erstmal dieses Verbot erlassen hat. Heute hat sich daran nichts geändert“, sagte Härtig. Das Gendern sei mittlerweile ein bekannter Teil der deutschen Sprache. Wer auf eine verbreitete Art gendere, tue das nicht willkürlich, sondern mit Bedacht.

Grundsätzlich sieht der Landesschülerrat in Sachsen andere Probleme in den hiesigen Schulen: „Darüber hinaus fragen wir uns, ob das Kultusministerium keine wichtigeren Probleme an Sachsens Schulen sieht“, so Härtig. Man könnte die Schülerinnen und Schüler einfach gendern lassen und sich mit Problemen wie Digitalisierung, Lehrkräftemangel, psychischen Belastungen oder dergleichen befassen. Beim Projekt „Bildungsland Sachsen 2030“ habe das Ministerium genug Vorschläge bekommen, was man im Bildungssystem verbessern könne. (nak/dpa)