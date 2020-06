Protest gegen Rassismus in Washington: Trump fordert Festnahmen nach Sturz einer Statue

Am 19. Juni wird in den USA an das Ende der Sklaverei erinnert – dieses Jahr unter besonderen Vorzeichen. Dabei fällt in Washington ein Denkmal. Donald Trump ist empört.

Die Todesfälle von George Floyd und Rayshard Brooks sorgen für Protest

sorgen für Protest Statuen von Politikern und Generälen in den USA stehen in der Kritik.

von Politikern und Generälen in den USA stehen in der Kritik. US-Präsident Donald Trump* erteilt einer Umbenennung von Militärbasen eine Absage.

Update vom Samstag, 20.06.2020, 07.35 Uhr: Unter dem Eindruck landesweiter Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt haben in den USA viele Menschen dem Ende der Sklaverei vor mehr als 150 Jahren gedacht. Anlässlich des „Juneteenth“-Gedenkens nahmen allein in der Ostküstenmetropole New York an mehreren Orten Tausende Menschen zu Fuß und auf Fahrrädern an Demonstrationen gegen Diskriminierung und für Gleichberechtigung teil.

Sie riefen die Namen der Afroamerikaner, die in den vergangenen Jahren von der Polizei getötet wurden. „Dieses Jahr hat das ganze Land eine Abrechnung erlebt“, sagte die 38-jährige Demonstrantin Tabatha Bernard. Sie unterstützte die wachsenden Forderungen, den 19. Juni zum Nationalfeiertag zu erklären. „Es liegt an uns, das so lange fortzusetzen, bis wir eine Veränderung erreicht haben.“

„Juneteenth“-Proteste in den USA: Statue in Washington gestürzt

Derweil ging in Washington die einzige in der US-Hauptstadt stehende Statue eines Konföderierten-Generals zu Boden. Mit Seilen rissen die Demonstranten die im Jahre 1901 errichtete Statue von Albert Pike von seinem Sockel und setzten sie anschließend in Brand. Dazu skandierten Dutzende Menschen den Slogan der Anti-Rassismus-Bewegung „Black lives matter“. Die Aktion ereignete sich am Rande von Protestmärschen im ganzen Land zur Erinnerung an das Ende der Sklaverei vor 155 Jahren.

And protesters just toppled the Albert Pike statue in DC pic.twitter.com/gEzJm0OYjd — Perry Stein (@PerryStein) June 20, 2020

Donald Trump reagierte natürlich empört auf die Aktion. Der US-Präsident meldete sich sofort auf Twitter zu Wort, verurteilte den Sturz der Statue und griff zugleich die Washingtoner Polizei an. „Die Polizei kommt ihrer Aufgabe nicht nach. Sie sieht zu, wie eine Statue gestürzt und abgefackelt wird.“ Die Demonstranten sollten „sofort festgenommen“ werden. Zudem sprach Trump von einer „Schande für unser Land.“

„Juneteenth“, auch „Freedom Day“ genannt, ist jedes Jahr am 19. Juni. An diesem Datum im Jahr 1865 - kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg - hatte eine entsprechende Proklamation in Texas das Ende der Sklaverei verkündet. Dieses Jahr steht der Gedenktag unter dem Eindruck der Landesweiten Massenproteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd Ende Mai in Minneapolis.

Angst vor rechter Gewalt in den USA steigt: Milizen rüsten sich zum Kampf

Update vom Mittwoch, 17.06.2020, 15.30 Uhr: Der Tod von George Floyd hat zahlreiche Proteste in den USA und der ganzen Welt ausgelöst. Bei den Demonstrationen gegen Rassismus stehen inzwischen vermehrt auch Denkmäler und Statuen von früheren Politikern in der Kritik.

So auch in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico, wo die Statue von Juan de Oñate zum Stein des Anstoßes wurde. Doch dabei fielen plötzlich vier Schüsse, die ganz offenbar aus den Reihen einer rechtsextremen Miliz abgefeuert wurden. Der Demonstrant Scott Williams, der von einer Kugel getroffen wurde, liegt noch immer im Krankenhaus. Sein Zustand ist kritisch, aber stabil.

Der mutmaßliche Schütze wurde inzwischen verhaftet. Der Sohn eines ehemaligen Sheriffs hatte sich im Jahr 2019 um einen Posten im Stadtrat von Albuquerque beworben. Die Polizei beschuldigt ihn der gefährlichen Körperverletzung. Ob er Mitglied der rechten Miliz „New Mexico Civil Guard“ ist, die die Demonstration störte, ist nicht bekannt.

Schüsse in New Mexico: Senator fordert Untersuchung

Nun forderte der demokratische US-Senator Martin Heinrich das Justizministerium auf, die Schießerei zu untersuchen. „Das ist nicht der erste Bericht über schwer bewaffnete zivile Milizen, die in den vergangenen Wochen bei Protesten in New Mexico aufgetaucht sind", schrieb Heinrich auf Twitter. „Diese Extremisten dürfen friedliche Proteste nicht zum Schweigen bringen oder Gewalt ausüben.“

This is not the first report of heavily armed civilian militias appearing at protests around New Mexico in recent weeks. These extremists cannot be allowed to silence peaceful protests or inflict violence. — Martin Heinrich (@MartinHeinrich) June 16, 2020

Tatsächlich treten sie immer häufiger bei Protesten gegen Rassismus in Erscheinung. So waren Mitglieder der „New Mexico Civil Guard“ schon Anfang Juni bei einem friedlichen „Black Lives Matter“-Protest mit Waffen zur Gegendemo angetreten.

Das sorgt für immer mehr Unbehagen in den USA. Immerhin haben

Rechtsextremisten

bereits Tausende Amerikaner ermordet und verletzt. Nach einem

Bericht des „Combating Terrorism Center“

in West Point waren rechte Gewalttäter von 1990 bis 2012 für 670 Todesfälle, 3053 Verletzungen und 4420 gewalttätige Angriffe in den USA verantwortlich. Seit 2012 haben Rechtsextremisten in den USA mindestens 75 weitere Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt.

Schüsse bei Demonstration in New Mexico - mindestens ein Verletzter

Update vom Dienstag, 16.06.2020, 8.35 Uhr: Bei Protesten gegen rassistische Denkmäler sind in Albuquerque, New Mexico, mehrere Schüsse gefallen. Mindestens ein Demonstrant wurde getroffen, verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei kritisch, er befinde sich aber nicht in Lebensgefahr.

New Mexico: Schüsse bei Demonstration gegen Statue von Konquistador

At the end you can hear 4 gunshots. @KOB4 pic.twitter.com/PzhTPQsnP6 — Megan Abundis (@meganrabundis) June 16, 2020

Die Demonstranten wollten eine Statue von Juan de Oñate entfernen, einem spanischen Konquistador aus dem 16. Jahrhundert, als das Feuer auf sie eröffnet wurde.

Very tense scene in Albuquerque right now. Shots fired, a guy on the ground. Militia members still w/ rifles pic.twitter.com/IYhBr9egFB — Simon Romero (@viaSimonRomero) June 16, 2020

Die Polizei nahm daraufhin mehrere Personen fest, die offenbar einer rechtsextremen Miliz namens „New Mexico Zivilgarde“ („New Mexico Civil Guard“) angehören. Sie waren mit militär-ähnlichen Gewehren bewaffnet und in Camouflage gekleidet. Laut Angaben der Polizei kamen „chemische Reizstoffe und Blendgranaten“ zum Einsatz.

Der mutmaßliche Schütze wurde von Einheiten der Polizei entwaffnet und festgenommen. Michael Geier, Polizeichef von Albuquerque, gab auf Twitter bekannt, es gebe den Verdacht, dass die oben genannte Miliz den Gewaltausbruch angestiftet hätte. Man werde diesem Verdacht nachgehen, sagte Geier.

Message from APD Chief Michael Geier: “We are receiving reports about vigilante groups possibly instigating this violence. If this is true will be holding them accountable to the fullest extent of the law, including federal hate group designation and prosecution.” — Albuquerque Police Department (@ABQPOLICE) June 16, 2020

Streit um rassistische Denkmäler – Rechte Demonstranten wollen Statuen schützen

Update vom Samstag, 13.06.2020, 19.01 Uhr: Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA finden weltweit Massenproteste gegen systematischen Rassismus statt. Im Zuge dessen kam es in Europa und den USA bereits zu Beschädigungen von Statuen. Bei Protesten im englischen Bristol haben Demonstranten die Statue eines britischen Sklavenhändlers ins Hafenbecken geworfen. In einem Park der US-Stadt Boston wurde laut lokalen Medienberichten eine Statue von Christopher Kolumbus geköpft.

+ Eine Statue von Christopher Kolumbus liegt in Minnesota auf dem Boden. © AFP

Als nun am Samstag hunderte Menschen im Zentrum von London gegen Rassismus demonstrierten, versammelten sich auch rechtsextreme Demonstranten in der Nähe des Parlaments, um Statuen vor möglichen Angriffen zu schützen. Mehrere Denkmäler wurden vorsorglich bereits verpackt, darunter auch die Statue des Premierministers Winston Churchill.

London: Streit um rassistische Denkmäler – Rechte Demonstranten wollen Statuen schützen

Das Denkmal des Kriegspremiers auf dem Parliament Square war in der vergangenen Woche bereits mit dem Schriftzug „War ein Rassist“ besprüht worden. Auch das nur wenige hundert Meter entfernte zentrale Kriegerdenkmal Cenotaph wurde sicherheitshalber verbarrikadiert.

Auf dem Parliament Square und in der Umgebung sei es am Samstag zu Zusammenstößen rechter Demonstranten mit der Polizei* gekommen, hieß es in britischen Medienberichten. Innenministerin Priti Patel kritisierte die Gewalt als völlig inakzeptabel. Wer sich an gewalttätigen Ausschreitungen und Vandalismus beteilige, müsse mit der ganzen Härte des Gesetzes rechnen. „Gehen Sie nach Hause, um die Ausbreitung (des Coronavirus) zu stoppen und Leben zu retten“, schrieb sie auf Twitter.

We are in the grip of an unprecedented national health emergency.



This severe public health risk forces me to continue to urge people not to attend protests this weekend.



Gathering in large numbers at this exceptional time is illegal. Doing so puts everyone’s lives at risk. — Priti Patel (@pritipatel) June 13, 2020

USA: Streit um rassistische US-Denkmäler und Statuen – Statuen geköpft – Kritik von Trump

Update vom Donnerstag, 11.06.2020, 17.07 Uhr: Auf Twitter hat sich nun US-Präsident Donald Trump zum Abriss von Statuen geäußert. In Großbuchstaben schrieb Trump: „Wer seine Geschichte verleugnet, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen!“ Trumps Tweet ähnelt dem Zitat des Philosophen und Schriftstellers George Santayana, „Wer sich nicht seiner Vergangenheit erinnert, ist verurteilt, sie zu wiederholen“. Mehrere Twitter-User wiesen den Präsidenten darauf hin, dass er die Redewendung falsch benutze.

Trump ist gegen den Abriss von Statuen von Politikern und Generälen der ehemaligen Konföderierten Staaten von Amerika und wies auch Forderungen nach Umbenennungen von US-Militärbasen zurück.

THOSE THAT DENY THEIR HISTORY ARE DOOMED TO REPEAT IT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020

Erstmeldung vom Donnerstag, 11.06.2020: Washington – Die Proteste wegen des Todes des Afroamerikaners George Floyd ebben nicht ab. Seit seines gewaltsamen Todes durch Polizisten finden Massenproteste gegen systematischen Rassismus im ganzen Land sowie weltweit statt. Nun erreichen die Proteste eine neue Ebene - eine Ebene der Erinnerungskultur.

Erinnerungskultur in den USA: Statuen im Ziel der Proteste

Die symbolische Tragkraft vieler Denkmäler, die oftmals weiße Sklavenhalter darstellen, spielt in dem Konflikt eine entscheidende und tragende Rolle. Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, forderte die Entfernung von elf Statuen in der Hauptstadt Washington. Die Statuen stellen elf Soldaten und Vertreter der aus dem Sezessionskrieg (1861-1865) hervorgegangenen Konföderierten Staaten von Amerika dar, die nach Pelosis Meinung nicht die höchsten Werte der Vereinigten Staaten von Amerika vertreten würden. „Ihre Statuen sind eine Hommage an den Hass, nicht an das Erbe“, so Pelosi in einem Brief an den Kongress. Die Männer seien für „Grausamkeit und Barbarei“ eingetreten.

Read my letter here: https://t.co/lx0nuYxrfk — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) June 10, 2020

Zu den Statuen zählt unter anderem die Statue von Jefferson Davis, dem Präsidenten der damaligen Konföderierten Staaten von Amerika, oder die seines Stellvertreters Alexander Stephens. Auch eine Statue des Militärstrategen und konföderierten Generals Robert E. Lee steht dort.

Die Teilnehmer der Proteste sehen in den Statuen einen Puffer für ihre Wut. Am Mittwoch wurde eine Statue von Christopher Kolumbus in einem Park von Boston laut lokalen Medienberichten geköpft. Im Anschluss an den Vorfall kündigte Bostons Bürgermeister Marty Walsh an, auch den Rest des Denkmals von Amerikas Entdecker abbauen zu wollen. Kritiker und Historiker sehen zwischen Christopher Kolumbus und dem transatlantischen Sklavenhandel einen direkten Zusammenhang. Außerdem wird sein gewalttätiges Vorgehen gegen amerikanische Ureinwohner kritisiert.

Proteste wegen des Todes von George Floyd: Statuen werden abgebaut

US-Präsident Donald Trump wies derweil Forderungen nach Umbenennungen von US-Militärbasen zurück. Dabei geht es um Basen, die nach militärischen Führern von konföderierten Generälen während des Sezessionskrieges benannt sind.

„Diese monumentalen und mächtigen Stützpunkte sind Teil eines großartigen amerikanischen Erbes geworden und einer Geschichte des Sieges und der Freiheit. Deswegen wird meine Regierung nicht einmal über die Umbenennungen dieser herrlichen militärischen Einrichtungen nachdenken“, äußerte Trump auf Twitter. Zehn Stützpunkte der US-Armee sind nach Generälen der Südstaaten benannt. Der pensionierte General David Petraeus hatte gefordert, die Basen umzubenennen, da die Namensgeber heutzutage nicht mehr als „Quelle der Inspiration“ dienten.

Von Marvin Ziegele

Nach den Protesten, ausgelöst durch den Tod von George Floyd, erklärt sich ein Stadtteil in Seattle für autonom. Polizisten meiden das Gebiet.

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © AFP