Putins angebliche Mutter offenbar mit 97 Jahren in Georgien gestorben 

Vera Putina

Vera Putina aus Georgien behauptet jahrzehntelang, Putins leibliche Mutter zu sein. Jetzt ist sie im Alter von 97 Jahren gestorben.

Tiflis – Während des zermürbenden Ukraine-Kriegs werden hin und wieder auch kuriose Meldungen publik. So soll laut der britischen Boulevardzeitung The Sun die angebliche Mutter des russischen Präsidenten Wladimir Putin an „Altersschwäche“ gestorben sein. Am 30. Mai brachte man Vera Putina aus der georgischen Hauptstadt Tiflis in ihr Heimatdorf Metechi, wo sie beerdigt wurde.

Jahrzehntelang behauptete Vera Putina, die leibliche Mutter von Putin zu sein und dass dieser die ersten Jahre seiner Kindheit in Georgien gelebt habe. Sie wurde 1926 im Dorf Metechi in der Nähe von Tiflis geboren. Irgendwann lernte sie laut Bild den Landmaschinenmechaniker Priwalow Platon kennen und verliebte sich in ihn. Vera Putina wurde von dem verheirateten Mann schwanger und brachte am 7. Oktober 1950 angeblich den jetzigen Präsidenten von Russland zur Welt.

+ Vera Putina aus Georgien behauptete jahrzehntelang, die leibliche Mutter vom russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sein. Jetzt ist im Alter von 97 Jahren gestorben. © Screenshot Youtube

Angebliche Mutter von Putin in Georgien gestorben: „Ich möchte Woma wenigstens einmal sehen.“

Für ihre eigenartige Theorie könnte sprechen, dass Putin offiziell laut seiner Biografie genau an diesem Datum zwei Jahre später geboren wurde. Die ersten Jahre von Putins Leben sollen durch Gewalt von seinem Stiefvater geprägt gewesen sein. Daher soll Vera Putina ihn im Alter von zehn Jahren zu seinen Großeltern geschickt haben. Danach verlor sich seine Spur. Im Interview mit The Sun sagte die angebliche Mutter: „Mein Traum ist es, nicht zu sterben, ohne dass Wowa (Kosename für Wladimir) mich sieht und wenigstens einmal mit mir spricht.“

+ Hier sieht man den jungen Putin mit seinen richtigen Eltern, wenn man seiner Biografie Glauben schenken mag. In der Mitte sitzt seine Mutter Maria Iwanowna Putina. © Russian Archives

Dass dieser Wunsch in Erfüllung ging, ist mehr als zweifelhaft. Die offizielle Version von Putins Geburt und Herkunft wird in seiner Biografie nämlich gänzlich anders erzählt. So sollen seine richtigen Eltern Wladimir Spiridonowitsch Putin und Maria Iwanowna Putina sein. Bei ihnen wuchs Putin im damaligen Leningrad (dem heutigen St. Petersburg) auf. Beide starben vor seiner Ernennung zum russischen Präsidenten am 31. Dezember 1999. Öffentlich äußerte sich Putin übrigens nie zu der Geschichte von Vera Putina. Putins Töchter sollen derweil ein Luxusleben führen. (Jakob von Sass)

Rubriklistenbild: © Screenshot Youtube