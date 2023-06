Gesprengter Staudamm: Droht beim AKW Saporischschja jetzt der Super-Gau?

Die Sprengung des Kachowka-Staudamms am Dnjepr, womöglich als Reaktion Russlands auf die ukrainische Gegenoffensive, schürt Sorgen vor einem Unfall am Atomkraftwerk Saporischschja.

Eine ausführliche Einordnung, wie groß die Gefahren für das AKW sind und was im Falle einer Katastrophe passieren könnte.

Wie ist die Lage am Atomkomplex Saporischschja nach der Sprengung des Kachowka-Staudammes?

Das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist fast seit Beginn des Ukraine-Kriegs durch russische Truppen besetzt, die technische Versorgung erfolgt weiterhin durch das ukrainische Personal. Nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms am Dnjepr am Dienstagmorgen, rund 150 Kilometer flussabwärts, erhöht sich das Unfallrisiko. Das Wasser aus dem Stausee wird für die Kühlung der Reaktoren und der Generatoren genutzt, die die Stromversorgung am Kraftwerk sichern. Nach ukrainischen Schätzungen reicht das Kühlwasser im Reservoir des AKW für einige Wochen. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA zeigte sich besorgt wegen des sinkenden Wasserpegels des Stausees. Sie beobachte die Lage sehr intensiv, zunächst bestehe aber keine akute Gefahr für das AKW.

Warum hält Russland das AKW besetzt?

Das AKW Saporischschja ist ein Faustpfand der Moskauer Besatzer. Das machte Präsident Wladimir Putin erst kürzlich deutlich, als er nach den Drohnenangriffen auf Moskau das Kraftwerk nebenbei erwähnte – eine implizite Drohung. Die militärische Besetzung eines AKW ist neu, so etwas hat es bisher nicht gegeben. Die UN-Atombehörde IAEA hat keinen Mechanismus, um solch eine Situation zu regeln. Russland kontrolliert das Gebiet rund um das AKW seit Februar 2022, den Betrieb der Anlage sichert weiterhin das ukrainische Personal.

Warum ist Saporischschja so wichtig?

Die Atomanlage am Ufer des Flusses Dnjepr ist das größte Atomkraftwerk Europas. Sechs Reaktorblöcke mit insgesamt 5700 Megawatt Leistung liefern in Friedenszeiten etwa die Hälfte des ukrainischen Stroms. Derzeit sind alle sechs heruntergefahren, einige müssen aber trotzdem weiterhin gekühlt werden. Die Stromversorgung dafür wird über nur eine externe Leitung gesichert, die jedoch seit Kriegsbeginn schon sieben Mal gekappt wurde. In den Maschinenhäusern der Blöcke 1, 2 und 4 lagert die russische Besatzungsarmee Militärtechnik und Munition. Insgesamt gibt es 15 aktive Reaktorblöcke im Land. Dazu kommt das Gelände um das 1986 durch einen Bedienungsfehler explodierte AKW Tschernobyl an der Grenze zu Belarus.

Wie gefährdet ist die Atomanlage?

Der Generaldirektor der IAEA, Rafael Grossi, zeigte sich bereits vor einem Monat „extrem besorgt über die sehr realen Risiken für die nukleare Sicherheit an der Anlage“. Die Situation werde „unvorhersehbar und potenziell gefährlich“. Die IAEA-Inspektoren auf dem Gelände bestätigen regelmäßigen Artilleriebeschuss rund um das Kraftwerk. Sie notierten auch, dass die Familien der Bedienungsmannschaften, die von den russischen Besatzungskräften zur Arbeit im AKW gezwungen wurden, aus der nahen Stadt Enerhodar weggebracht wurden. Öfter schon sind Granaten in der Nähe oder auf dem Gelände des Atomkomplexes eingeschlagen. Die Reaktoren und ihre Umhüllung (Containments) wurden bislang verschont. Im März 2022 wurde während der Besetzung durch russische Truppen auf dem Gelände rund um die Meiler aktiv gekämpft, ein Bürogebäude geriet in Brand.

Wie anfällig ist die Anlage?

Atomanlagen sind bei militärischer Gewalt verwundbar. Sie sind davon abhängig, dass Technik und Nachschub einwandfrei funktionieren, dass Bedienmannschaften ungehindert und konzentriert arbeiten können, dass regelmäßige Kontrollen und Sicherheitschecks gemacht werden, dass es freien Austausch von Daten gibt. Nichts davon ist seit über einem Jahr in Saporischschja garantiert. Die IAEA hat als Reaktion auf die Übernahme von Saporischschja durch die russische Armee sieben Kriterien für den sicheren Betrieb von AKWs festgelegt: Dazu gehören der physische Schutz der Anlagen, eine sichere Strom- und Datenversorgung, der freie Zugang des Personals und funktionierende Überwachungssysteme. Umgesetzt wird das derzeit nicht.

Was kann passieren?

Vor allem drei Schreckensszenarien wären im schlimmsten Fall denkbar:

Ein direkter Beschuss der Reaktorblöcke mit schweren Waffen, ein Absturz eines Flugzeugs oder eine schwere Explosion, bei der auf dem Gelände stationierten russischen Militärtechnik, zerstört die äußere Reaktorhülle (das Containment). Wird dabei oder danach der Reaktordruckbehälter im Inneren zerstört, liegt der atomare Kern frei, es kommt zu einem massiven Austritt von radioaktiven Partikeln und starker Verstrahlung der Anlage.

Die Stromversorgung der Reaktoren wird unterbrochen. Das könnte auch passieren, wenn die russischen Besatzer das AKW vom ukrainischen Netz trennen und es an das Stromnetz der russisch besetzten Gebiete anschließen wollen. Falls in diesem Fall die Notstromgeneratoren versagen oder zerstört werden, könnten die Reaktoren nicht mehr gekühlt werden. Es käme zur Kernschmelze bei relativ intakten Containments und Druckbehältern – wie es in Fukushima 2011 passiert ist. Wenig Radioaktivität tritt weiträumig aus, die Anlagen werden allerdings zerstört und schwer verstrahlt. Falls strahlende Fracht in den angrenzenden Dnjepr-Fluss gelangt, könnte die Wasserversorgung der Region beeinträchtigt sein. Nach Angaben des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) könnte vor allem die Verseuchung des Grundwassers durch das Radionuklid Strontium-90 (Sr-90) „langfristig ein Problem darstellen“.

Militärischer Beschuss oder ein Unfall mit der Militärtechnik vor Ort zerstört einen oder mehrere Behälter für Atommüll, die neben den Reaktoren lagern. Die „abgebrannten“, aber teilweise stark strahlenden Brennelemente gelangen an die Atmosphäre, je nach Umfang und Radioaktivität wird das Gelände verstrahlt.

Wie realistisch sind diese Ängste?

Das Containment und die Behälter für den Atommüll sind stark gesichert. Selbst direkter Beschuss mit Artillerie würde das Containment wohl kaum sofort und direkt zerstören, meinen Experten. Auch die Müllbehälter „HI-STORM FW“ der US-Firma Holtec sind massiv, sie haben Wände aus Stahl und 75 Zentimeter Beton. Sie werden auch in den USA als Langfrist-Behälter für Atommüll eingesetzt und schützen laut Hersteller Brennstäbe vor „natürlichen und menschengemachten Projektilen, einschließlich des Einschlages eines F-16-Kampfjets“. Selbst wenn an den Müllbehältern ein Schaden entstehen würde, wäre nach BfS-Informationen der Schaden „höchstens lokal oder regional begrenzt“, weil die Radioaktivität bis zu 100-mal geringer sei als im Reaktorkern.

Droht ein zweites Tschernobyl?

Selbst ein Austritt von Radioaktivität hätte kaum die Wirkung des Unfalls von Tschernobyl, meinen Fachleute: Beim Super-GAU 1986 wurde das Containment durch eine Explosion des Reaktorkerns aufgesprengt, die seinen hoch radioaktiven Inhalt und den „Kamineffekt“ des Feuers im Reaktor in die Atmosphäre schleuderte. Dort bildete sich die radioaktive „Wolke“, die über die Ukraine, Belarus, Nord- und Mitteleuropa zog. In Saporischschja rechnen Experten nicht mit einem solchen Szenario. Außerdem kommt der Wind in der Gegend meist aus Westen. Der würde die radioaktive Fracht nach BfS-Kalkulationen also Richtung Russland und derzeit russisch besetzte Gebiete tragen.

Wie ist die rechtliche Situation?

Russland verstößt gegen internationales Recht und die Regeln der IAEA, in dem es die Anlage zu einem militärischen Ziel gemacht hat, sie eingenommen hat und die Bedienungsmannschaften zur Weiterarbeit zwingt. Ein Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen stellt Anlagen wie AKW oder Staudämme in Konflikten ausdrücklich unter besonderen Schutz. Die IAEA-Regeln fordern ebenso, dass Atomanlagen keine militärischen Ziele sein dürfen.

Was sagt die IAEA?

Der Chef der IAEA, Grossi, hat sich wiederholt sehr besorgt gezeigt und gefordert, die Situation rund um Saporischschja zu entspannen. Seinen 7-Punkte-Plan hat Grossi allerdings trotz Verhandlungen und Besuchen in Kiew und Moskau nicht durchsetzen können. Seit Sommer 2022 sind wechselnde Teams von IAEA-Beobachtern in der Anlage stationiert. Die Behörde hat die russische Übernahme des Kraftwerks verurteilt und die Russen aufgerufen, sich aus Saporischschja zurückzuziehen.

Die IAEA ist allerdings auch selbst in die Kritik geraten. Denn Russland ist ein dominantes Mitglied in dieser UN-Organisation, ein ehemaliger Vertreter des russischen Staatskonzerns Rosatom ist IAEA-Generaldirektor für Atomenergie. Eine Debatte über die Rolle des Staatskonzerns Rosatom bei der Übernahme und dem Betrieb von Saporischschja hat in der IAEA bisher nicht stattgefunden. Die IAEA unterstützt die Ausweitung der Kerntechnik in neue Länder. Damit stützt die Behörde das Geschäftsmodell von Rosatom, das auf der ganzen Welt Atomanlagen baut und betreibt und damit den Markt dominiert.

Wie wichtig ist Rosatom für Europa?

Bei den Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland ist der Atombereich ausgenommen. Denn fünf EU-Länder und fünf Nato-Mitglieder sind für ihre Stromversorgung von russischer Technik abhängig: Finnland hat nach Beginn des Krieges den Bau eines neuen Reaktors durch ein russisches Konsortium gestoppt. Aber Staaten wie Bulgarien, Ungarn, die Slowakei oder Tschechien produzieren teilweise bis zur Hälfte ihres Stroms mit russischer Atomtechnik und sind dafür von Material und Nachschub abhängig. Auch das neue große Atomkraftwerk Akkuyu in der Türkei, das gerade offiziell eröffnet wurde, wird von Rosatom gebaut und betrieben. (Von Viktor Funk und Bernhard Pötter)