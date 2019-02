Gipfel in Vietnam abgebrochen: Trump und Kim erzielen keine Einigung

Ohne Einigung haben Präsident Trump und Nordkorea-Machthaber Kim Jong Un ihren gemeinsamen Gipfel in Hanoi abgebrochen. Das kommt überraschend. Der News-Ticker.

Donald Trump trifft sich am Mittwoch (12.30 Uhr MEZ) und Donnerstag mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi.

Ein Sprecher der südkoreanischen Regierung vermutet, dass Trump und Kim das offizielle Ende des Korea-Kriegs erklären könnten.

Am Donnerstag soll Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen außerdem vor dem US-Kongress aussagen.

Die Russland-Ermittlungen von Robert Mueller sollen Medienberichten zufolge kurz vor dem Abschluss stehen.

07.43 Uhr:

Der USA-Nordkorea-Gipfel in Hanoi ist ohne Einigung zu Ende gegangen. US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hätten in ihren zweitägigen Beratungen "keine Einigung erzielt", teilte Trumps Sprecherin Sarah Sanders in einer schriftlichen Erklärung mit. Die Verhandlungsteams würden sich aber "in der Zukunft" wieder treffen, kündigte sie an.

Der Gipfel wurde vorzeitig beendet. Ein ursprünglich geplantes gemeinsames Mittagessen und die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung wurden von der Tagesordnung gestrichen. Kim und Trump verließen den Tagungsort in ihren jeweiligen Fahrzeugkonvois. Zunächst gaben sie keine Kommentare ab. Trump will sich gegen 08.00 Uhr (MEZ) vor der Presse äußern.

Die Gespräche der beiden Politiker am Donnerstag hatten hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Dabei sollte es insbesondere um konkrete Schritte für die von den USA geforderte "Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel" gehen.

Die USA hatten wiederholt gefordert, dass Nordkorea sein Atomwaffenarsenal vollständig, unumkehrbar und nachprüfbar aufgibt. Die Führung in Pjöngjang fordert eine Aufhebung der wegen des nordkoreanischen Atom- und Raketenprogramms verhängten Sanktionen und einen Abzug der US-Truppen aus Südkorea.

Der Gipfel hatte am Mittwochabend mit einem kurzen Vieraugengespräch und einem gemeinsamen Abendessen begonnen.

Update 28. Februar, 06.32 Uhr: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un würde nach eigenen Worten die Eröffnung eines US-Verbindungsbüros in seinem Land begrüßen. Das sagte Kim am Donnerstag bei seinem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Hanoi auf eine entsprechende Frage zu Journalisten. Ein Verbindungsbüro hat nicht den Rang einer Botschaft, würde aber einen Schritt hin zu einer Normalisierung der Beziehungen zwischen Washington und Pjöngjang bedeuten.

Zudem bekräftigte Kim seine Bereitschaft zur atomaren Abrüstung. Auf die Frage eines Reporters, ob er dazu bereit sei, sagte Kim am Donnerstag: „Wenn ich es nicht wäre, wäre ich nicht hier.“ Kim wurde auch gefragt, ob er willens sei, konkrete Schritte dafür zu unternehmen. Darauf antwortete er: „Das besprechen wir gerade.“

Trump sagte, beide Seiten würden „sehr gute Diskussionen“ führen. „Wir werden sehen, wohin das alles führt.“ Der US-Präsident betonte erneut die guten Beziehungen zu Kim. Trump sagte: „Egal, was passiert, am Ende werden wir ein Abkommen haben, das sehr gut für den Vorsitzenden Kim und sein Land ist.“

19.04 Uhr: US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un wollen bei ihrem Gipfel in Hanoi am Donnerstag eine gemeinsame Erklärung verabschieden. Dies geht aus dem am Mittwochabend veröffentlichten Ablaufplan des Weißen Hauses für den zweiten und letzten Gipfeltag hervor. Spekuliert wird, dass mit einer solchen Erklärung der Korea-Krieg offiziell für beendet erklärt wird. Völkerrechtlich gilt der Kriegszustand trotz des Waffenstillstands von 1953 immer noch.

Trumps Ziel ist die „Denuklearisierung“ Nordkoreas, also die atomare Abrüstung des Landes. Kim will Gegenleistungen der USA, etwa die Lockerung von Sanktionen. Nach mehr als zweistündigen Gesprächen sprach Trump von einem „großartigen Treffen und Abendessen in Vietnam“. Auf Twitter schrieb er: „Sehr guter Dialog.“ Die Gespräche würden am Donnerstag fortgesetzt.

16.24 Uhr: Das Weiße Haus hat die Zahl der US-Journalisten eingeschränkt, die für Äußerungen zum Auftakt des Abendessens von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Hanoi zugelassen wurden. Die Korrespondentin des „Wall Street Journal“, Vivian Salama, berichtete, sie sei die einzige Print-Journalistin aus dem Reporterpool gewesen, die anwesend sein durfte. Der Korrespondent der „Los Angeles Times“, Eli Stokols, schrieb auf Twitter, vier Print-Journalisten seien ausgeschlossen worden. Stokols warf dem Weißen Haus vor, die Reporter seien „bestraft“ worden, weil sie Trump davor Fragen gestellt hätten.

Trump wird auf Reisen von einem Reporterpool aus wechselnden Print-, Foto-, Radio- und Fernsehjournalisten begleitet. Der Pool versorgt wiederum andere Korrespondenten, die über das Weiße Haus berichten, mit Informationen. Nach Anmerkungen von Trump und Kim bei deren Begrüßung vor dem Abendessen am Mittwoch hatten Print-Journalisten aus dem Pool Fragen in den Raum gerufen. Unter anderem wurde Trump nach einer Reaktion auf die Vorwürfe seines Ex-Anwalts Michael Cohen gefragt. Trump hatte daraufhin lediglich den Kopf geschüttelt.

Sprecherin des Weißen Hauses habe ursprünglich Print-Journalisten ausschließen wollen

Salama berichtete, die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, habe nach den Fragerufen ursprünglich alle Print-Journalisten ausschließen wollen. Nach Protesten, auch der Foto-Reporter, habe Sanders dann eine Print-Journalistin zugelassen. Sanders teilte mit, „wegen des sensiblen Charakters der Treffen“ sei der Reporterpool für den Auftakt des Essens auf eine kleinere Gruppe beschränkt worden.

Im US-Kongress hat außerdem die mit Spannung erwartete Anhörung des Ex-Anwalts von Donald Trump, Michael Cohen, begonnen. Cohen erschien am Mittwoch in einem dunklen Anzug mit blauer Krawatte vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses. Zu Beginn seiner Aussage bezeichnete Cohen Trump als „Rassisten“ und „Betrüger“.

Trump macht Kim zum Auftakt großes Versprechen

14.01 Uhr: Zu Beginn des Treffens von Donald Trump und Kim Jong Un in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi machte der US-Präsident dem nordkoreanischen Machthaber ein großes Versprechen: Er stellte Nordkorea einen wirtschaftlichen Aufschwung in Aussicht, sollte es sein Atomprogramm abwickeln. Auch zum Auftakt des Gipfels in Hanoi betonte Trump, Nordkorea habe "gewaltiges" ökonomisches Potenzial.

Um Kim zur vollständigen nuklearen Abrüstung zu bringen, könnte ihm Trump außerdem eine formelle Friedenserklärung anbieten. Seit dem Ende des Korea-Kriegs 1953 befinden sich die beiden Staaten formell weiterhin im Kriegszustand. Das vermutet auch der frühere Kanzleramts-Spitzenbeamte und Nordkorea-Experte Wolfgang Nowak. „Meine Erwartung ist, dass US-Präsident Donald Trump den Kriegszustand der USA mit Nordkorea, der ja noch immer anhält, für beendet erklärt, und dass Kim Jong Un dann seinerseits konkreten Abrüstungsschritten zustimmt“, sagte der frühere Planungschef von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) der Augsburger Allgemeinen vom Mittwoch.

Trump und Kim planen ein gemeinsames Abendessen am Mittwoch

12.43 Uhr: Zum Auftakt ihres Gipfels in Vietnam haben sich US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machhthaber Kim Jong Un für Mittwochabend an einem legendären Ort zum Abendessen verabredet: dem Metropole-Hotel in Hanoi. Das im Jahr 1901 während der französischen Kolonialherrschaft eröffnete Anwesen beherbergte internationale Filmstars und steht wie kaum ein anderer Ort für die wechselvolle Geschichte Vietnams.

Charlie Chaplin verbrachte dort seine Flitterwochen. Heute erinnert daran der Charlie-Chaplin-Cocktail des Hauses und eine nach dem US-Schauspieler benannte Luxus-Suite. Auch das einstige Hollywood-Traumpaar Angela Jolie und Brad Pitt quartierte sich in dem Hotel ein.

Geheim-Bilder aufgetaucht: Kim verlässt gepanzerten Zug

12.29 Uhr: Am Dienstag sind Bilder eines rauchenden Kim Jong Un aufgetaucht. Der nordkoreanische Staatschef wurde dabei auf einem Bahnsteig in der chinesischen Stadt Nanning wohl eher zufällig gesichtet und heimlich gefilmt. Auf dem Bahnsteig waren neben Kim auch sein Außenminister, der Chef des Generalstabs und seine Schwester, berichten verschiedenste Medien übereinstimmend.

Kim befand sich da noch mit seinem gepanzerten Zug auf dem Weg zum Gipfel mit Trump in Vietnam. Mittlerweile ist er aber eingetroffen und wird sich noch am Mittwoch mit Trump treffen.

Trump bezeichnet Cohen als Lügner

11.58 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat seinen langjährigen Anwalt und Vertrauten Michael Cohen kurz vor dessen öffentlicher Anhörung im Kongress als Lügner bezeichnet. "Michael Cohen war einer von vielen Anwälten, die mich vertreten haben (leider)", schrieb Trump am Mittwoch vor seinem Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Vietnam im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Er lügt, um seine Zeit im Gefängnis zu verringern", fügte Trump hinzu. Wegen früherer Lügen vor dem Kongress habe Cohen seine Zulassung als Anwalt verloren.

10.36 Uhr: „Das wird sicherlich noch einige Zeit dauern. Aber Trump ist der Präsident, der am Ende seiner ersten Amtszeit sagen möchte: „Ich habe Frieden mit Nordkorea geschaffen.“ Ich glaube, das ist es, was ihn antreibt“, sagt der Nordkorea-Experte Wolfgang Nowak am Mittwoch im Radioprogramm SWR Aktuell zum Gipfel von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Hanoi.

Trump-Kim-Gipfel in Vietnam: Nordkoreas Staatsmedien berichten

10.28 Uhr: Schon vor dem Gipfel mit US-Präsident Donald Trump haben Nordkoreas Staatsmedien ausführlich über den Besuch von Machthaber Kim Jong Un in Vietnam berichtet. Die Zeitung "Rodong Sinmun", das Sprachrohr der regierenden Arbeiterpartei Nordkoreas, druckte am Mittwoch allein auf der Titelseite 13 Fotos von Kims Ankunft in Vietnam und einem Besuch in der nordkoreanischen Botschaft in der Hauptstadt Hanoi.

Ex-Anwalt Cohen kündigte erschreckende Aussagen über Trump an - und hält sein Versprechen

9.38 Uhr: Der Ex-Anwalt von Donald Trump, Michael Cohen, ließ über seinen Anwalt ankündigen, „erschreckende“ Aussagen über Trump zu machen - und er liefert offenbar. Cohen will den US-Präsidenten bei seiner Aussage vor dem Kongress als Rassisten und Betrüger bezeichnen und dafür auch Belege liefern. Das geht aus Cohens vorbereiteter Eingangserklärung hervor, die vom US-Portal Politico.com in der Nacht zu Mittwoch veröffentlicht wurde.

Demnach will Cohen über Trump sagen: „Er ist ein Rassist. Er ist ein Hochstapler. Er ist ein Betrüger.“ In Cohens Statement heißt es zudem, Trump habe vorab von der Veröffentlichung gehackter E-Mails der Demokraten durch Wikileaks im Wahlkampf 2016 gewusst.

Trump hält sich derzeit in Vietnam auf, wo er zu einem Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zusammenkommen will. Cohen nennt es in dem Statement „ironisch“, dass Trump während seiner Aussage vor dem Kongress ausgerechnet in Vietnam sei. Cohen vermittelt den Eindruck, dass Trump sich während des Vietnam-Krieges vor dem Militärdienst gedrückt haben könnte.

Vietnam: Vor Treffen mit Trump - Rätsel um Kim

8.20 Uhr: Vor dem großen Gipfel mit US-Präsident Donald Trump in Vietnam hat sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un rar gemacht. Der Politiker zeigte sich am Mittwochvormittag überhaupt nicht. Vor seinem streng gesicherten Innenstadt-Hotel namens „Melia“ warteten Dutzende Reporter und Schaulustige, um den Mann aus Pjöngjang zu Gesicht zu bekommen - ohne Erfolg. Vermutet wird, dass Kim im Hotel blieb. Manche hielten es aber auch für möglich, dass er aus einem Hinterausgang verschwunden sein könnte. Zu sehen war nichts.

8.09 Uhr: Nordkorea will sich Medienberichten zufolge im Konflikt um sein Atomwaffenprogramm nur dann weiter bewegen, wenn die USA zu größeren Kompromissen bereit sind. „Nordkorea bewegt sich nur so viel, wie sich die USA bewegen“, schrieb die in Japan erscheinende pro-nordkoreanische Zeitung „Choson Sinbo“ laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch. Das Blatt pflegt enge Beziehungen zur stalinistischen und international weitgehend isolierten Führung in Pjöngjang.

Trump-Kim-Gipfel in Vietnam: US-Präsident hofft auf Erfolg

7.28 Uhr:

US-Präsident Donald Trump hofft auf einen Erfolg seines Spitzentreffens mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Vietnam. „Hoffentlich wird es erfolgreich sein“, sagte Trump bei einem Arbeitsessen mit dem vietnamesischen Ministerpräsidenten Nguyen Xuan Phuc am Mittwoch in Hanoi. „Wir werden sehen, was passiert.“

Trump lobte die rasante wirtschaftliche Entwicklung Vietnams als vorbildlich. Sollte Kim sein Atomwaffen- und Raketenarsenal abrüsten, könne auch Nordkorea zu „einer großen Wirtschaftsmacht“ werden, sagte er. Phuc wünschte Trump Erfolg bei dem zweitägigen Gipfel mit Kim.

US-Repräsentantenhaus stimmt gegen Trumps Mauer-Notstand

6.48 Uhr: Die vietnamesische Fluglinie VietJet und der US-Flugzeugbauer Boeing haben einen Vertrag über den Kauf von 100 Boeing 737 Max unterzeichnet. Der Handel wurde am Mittwoch in Vietnam am Rande eines Treffens von US-Präsident Donald Trump mit seinem vietnamesischen Amtskollege Nguyen Phu Trong abgeschlossen. VietJet und Boeing hatten bereits im Juli eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Den Angaben von damals zufolge haben die Flugzeuge einen Listenpreis von mehr als 12,7 Milliarden Dollar (nach heutigem Kurs rund 11,2 Mrd Euro).

1.04 Uhr:

Das US-Repräsentantenhaus stemmt sich gegen den von US-Präsident Donald Trump ausgerufenen Nationalen Notstand an der Grenze zu Mexiko. Eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus, das derzeit von den Demokraten kontrolliert wird, stimmte am Dienstagabend (Ortszeit) für eine Resolution, die den Notstand beenden würde. Dies ist aber nur ein erster Schritt. Ob die Resolution am Ende Erfolg haben wird, ist unklar. Sie geht nun an die zweite Kammer des US-Kongresses: den Senat, in dem Trumps Republikaner die Mehrheit haben.

Selbst wenn beide Kammern die Resolution verabschieden sollten, müsste Trump dieser selbst zustimmen. Er hat aber bereits angekündigt, sein Veto dagegen einzulegen. Und um dieses Veto zu überstimmen, wäre in beiden Kammern eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Diese dürfte nach Stand der Dinge nicht zusammenkommen.

Anhörung von Trumps Ex-Anwalt Cohen hat begonnen - News vom Dienstag

22.53 Uhr:

Im US-Kongress hat eine mit Riesenspannung erwartete Marathon-Vernehmung von Michael Cohen, des früheren Anwalts und Ausputzers von US-Präsident Donald Trump, begonnen. In den dreitägigen Anhörungen durch nacheinander drei Ausschüsse sollte es unter anderem um die Affäre um Russland-Verbindungen des Trump-Teams, die Schweigegelder für angebliche frühere Sexpartnerinnen des Präsidenten sowie Trumps Finanzverhältnisse gehen. Laut Medienberichten waren von Cohen hochbrisante Aussagen zu erwarten.

Nur ein Teil der Anhörungen sollte allerdings öffentlich sein. Die Aussage des 52-jährigen früheren Trump-Intimus begann am Dienstag hinter verschlossenen Türen im Geheimdienstausschuss des Senats. Die Spannung der Öffentlichkeit konzentrierte sich auf seinen Auftritt am Mittwoch vor dem Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses, der live im Fernsehen übertragen wird. Zum Schluss folgt am Donnerstag eine nochmalige Vernehmung Cohens hinter verschlossenen Türen, dann vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses.

Trump und Kim: Erklären sie den Koreakrieg für beendet?

22:11 Uhr: US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un kommen am Mittwoch in Hanoi zu ihrem zweiten Gipfeltreffen zusammen. Dort dreht sich dort alles um vertrauensbildende Maßnahmen, einen möglichen Fahrplan auf dem Weg zu einer „Denuklearisierung“ Nordkoreas und etwaige Gegenleistungen der USA. Die erste Zusammenkunft von Trump und Kim ist nach Angaben des Weißen Hauses für Mittwochabend um 18.30 Uhr (Ortszeit/12.30 MEZ) geplant.

Die eigentlichen Gespräche sind für Donnerstag vorgesehen. Bei ihrem ersten Gipfeltreffen im Juni vergangenen Jahres in Singapur hatten sich die beiden Staatschefs auf eine "Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel" verständigt. Konkrete Schritte wurden jedoch nicht vereinbart. Auch ein Zeitrahmen blieb offen.

Über die möglichen Gipfelergebnisse wird viel spekuliert. Denkbar wäre, dass beide Seiten den Koreakrieg (1950-53) für beendet erklären. Es wäre allerdings nur ein erster, symbolischer Schritt auf dem Weg zu einem Friedensvertrag. Bislang gibt es nur einen Waffenstillstand. Ob sich Nordkorea tatsächlich zur bereits angebotenen Schließung seines wichtigen Atomkomplexes Yongbyon verpflichtet, muss sich zeigen. Dafür verlangt Kim „korrespondierende“ Gegenleistungen der USA.

Die USA hatten wiederholt gefordert, dass Nordkorea sein Atomwaffenarsenal vollständig, unumkehrbar und nachprüfbar aufgibt. Die Führung in Pjöngjang fordert eine Aufhebung der wegen des nordkoreanischen Atom- und Raketenprogramms verhängten Sanktionen und einen Abzug der US-Truppen aus Südkorea.

19.19 Uhr: Die Demokraten im US-Kongress wollen die Regierung von Präsident Donald zur Herausgabe von Dokumenten zwingen, die sich um die Trennung von Familien an der Grenze zu Mexiko drehen. Ein Ausschuss des von den Demokraten kontrollierten Repräsentantenhauses stimmte am Dienstag für diese Maßnahme.

Der Demokrat Elijah Cummings will so erreichen, dass das Justiz-, das Gesundheits- und das Heimatschutzministerium Details dazu herausgeben, wie alt die Kinder waren, die an der Grenze von ihren Eltern getrennt wurden, und aus welchen Ländern sie stammten. Außerdem sollen die Ministerien sämtliche Einrichtungen auflisten, in denen die Kinder festgehalten wurden oder noch werden. Cummings sagte, die Regierung habe diese Informationen bislang nicht geliefert.

Im Rahmen ihrer sogenannten Null-Toleranz-Politik gegenüber Einwanderern, die die Grenze illegal übertreten, hatte die Regierung von Donald Trump im vergangenen Sommer mehr als 2700 Kindern von ihren Eltern getrennt. Nach massiver Kritik vollzog Trump eine Kehrtwende und ordnete per Dekret ein Ende der umstrittenen Praxis an. Daraufhin wurden Eltern und Kinder gemeinsam festgehalten.

Ex-Anwalt Cohen zur Vernehmung eingetroffen - "erschreckende" Aussagen über Trump

19.01 Uhr: Michael Cohen, der langjährige Anwalt und Vertraute von US-Präsident Donald Trump, ist zu seiner mit Spannung erwarteten Vernehmung durch den Kongress in Washington eingetroffen. Der 52-Jährige sollte am Dienstag zunächst vom Geheimdienstausschuss des Senats unter Ausschluss der Öffentlichkeit angehört werden. Cohen gab bei seinem Eintreffen zu der Sitzung keinen Kommentar ab.

Die auf drei Tage angesetzten Vernehmungen Cohens sollten sich unter anderem um die Affäre um dubiose Russland-Kontakte des Trump-Teams, die Schweigegelder für angebliche frühere Sexpartnerinnen Trumps sowie dessen Finanzverhältnisse und Geschäftspraktiken drehen.

+ Bringt er den US-Präsidenten ins Wanken? Michael Cohen (l.) sagt als Ex-Anwalt gegen Donald Trump aus. © AFP / MARK WILSON, NICHOLAS KAMM

Cohens eigener Anwalt Lanny Davis hatte im Vorfeld angekündigt, dass sein Mandant "erschreckende" Aussagen über Trump machen werde. Cohen wolle über "Lügen, Rassismus und Betrug" berichten, zitierte die Zeitung "Washington Post" am Dienstag eine Quelle aus dessen Umfeld.

Cohen war im Dezember wegen Meineids in früheren Aussagen gegenüber dem Kongress sowie Steuer- und Finanzdelikten zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Die Haftstrafe muss er im Mai antreten. Ursprünglich sollte er bereits im März ins Gefängnis, doch ihm wurde ein zweimonatiger Aufschub gewährt

Nahost-Friedensplan: Jared Kushner trifft sich mit Erdogan

17.30 Uhr: Der angekündigte Nahost-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump lässt auf sich warten, jetzt will sein Schwiegersohn und Berater Jared Kushner Berichten zufolge den türkischen Präsidenten einweihen. Staatschef Recep Tayyip Erdogan will demnach Kushner am Mittwoch in Ankara treffen. Das berichteten regierungsnahe Medien wie CNN Türk am Dienstag.

Die Zeitung „Daily Sabah“ schrieb, dass es dabei um einen in seinen Einzelheiten noch nicht bekannten Friedensplan der US-Regierung zur Beilegung des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern gehe.

Erdogan ist ein vehementer Kritiker von Israel und Fürsprecher der Palästinenser. Die Palästinenserführung hat die offiziellen Kontakte zur US-Regierung abgebrochen. Sie sehen die USA nicht mehr als unparteiischen Vermittler an.

Trump hatte im September angekündigt, den Nahost-Plan innerhalb von vier Monaten vorzustellen. Zuständig sind sein Schwiegersohn Kushner und der Nahost-Beauftragte Jason Greenblatt. Trump hofft, den Konflikt bis zum Ende seiner ersten Amtszeit Anfang 2021 beizulegen.

China ruft Trump und Kim zum Entgegenkommen auf

16.13 Uhr: China hat sowohl US-Präsident Donald Trump als auch Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un aufgerufen, bei ihrem Gipfel in Hanoi aufeinander zuzugehen. Beide Parteien sollten „sich auf halbem Wege treffen und die angemessenen Besorgnisse des jeweils anderen in Betracht ziehen“, sagte der chinesische Außenamtssprecher Lu Kang am Dienstag vor der Presse in Peking. China hoffe, dass das zweite Treffen der beiden Staatsmänner erfolgreich werde und weiter neue bedeutende Fortschritte in Richtung „Denuklearisierung“ sowie Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel gemacht würden.

+ Im Juni 2018 trafen sich Trump und Kim in Singapur. Am Mittwoch soll ein erneutes Zusammentreffen in Vietnam stattfinden. © AFP / SAUL LOEB

Trump und Kim zum gemeinsamen Treffen in Vietnam eingetroffen

15.12 Uhr: Nach mehr als 20 Stunden Flug ist US-Präsident Donald Trump zu seinem Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Hanoi eingetroffen. Trump landete am Dienstagabend um 20.54 Uhr (Ortszeit) in der vietnamesischen Hauptstadt. Die Präsidentenmaschine Air Force One hatte auf dem Weg Tankstopps in Großbritannien und in Katar eingelegt. Kim war bereits am Morgen mit seinem kugelsicheren grünen Sonderzug in Vietnam eingetroffen. Er hatte 66 Stunden für die rund 4000 Kilometer lange Zugstrecke benötigt.

Ex-Anwalt von Trump will US-Präsident kriminelles Verhalten vorwerfen

13.58 Uhr: Der frühere Anwalt von Donald Trump will den US-Präsidenten einem Medienbericht zufolge in einer Anhörung beschuldigen, sich im Amt kriminell verhalten zu haben. Wie das Wall Street Journal berichtet, stehen die Vorwürfe im Zusammenhang mit den Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels, die behauptet, Sex mit Trump gehabt zu haben. Die Zeitung berief sich dabei auf eine Person, die mit Michael Cohens Aussage vor einem Kongressausschuss vertraut sei. Details zu den Vorwürfen blieben aber offen. Dem Bericht zufolge hat Cohen außerdem vor, private Finanzunterlagen Trumps publik zu machen.

Cohen sagt am Mittwoch in einer öffentlichen Sitzung vor dem Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses aus. Am Dienstag sollte er sich bereits hinter verschlossenen Türen den Fragen eines anderen Komitees im Senat stellen.

Wann trifft Trump Nordkorea-Diktator Kim in Vietnam?

Washington - US-Präsident Donald Trump steht eine ereignisreiche und vermutlich turbulente Woche bevor. Am kommenden Mittwoch und Donnerstag wird Trump in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi auf Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen. Einen Tag danach soll sein ehemaliger Anwalt Michael Cohen bei einer Anhörung vor dem US-Kongress sprechen. Beobachter in Washington erwarten mögliche neue brisante Enthüllungen über den Präsidenten.

Zudem sollen auch die Russland-Ermittlungen von Robert Mueller kurz vor dem Abschluss stehen. Der US-Fernsehsender CNN berichtete bereits am vergangenen Mittwoch unter Berufung auf nicht näher genannte Insider, das Justizministerium rechne bereits in dieser Woche mit einem Abschluss von Muellers Arbeit. Trump steht damit eine „Woche der Wahrheit“ bevor.

Trump und Kim könnten das offizielle Ende des Korea-Kriegs erklären

Worum es bei dem Treffen zwischen Trump und Kim in Vietnam konkret gehen soll, ist bisher nicht bekannt gegeben worden. Jedoch könnten die beiden nach Einschätzung der südkoreanischen Regierung offiziell das Ende des Korea-Kriegs erklären. Es sei zwar völlig offen, welche "Art von Erklärung" zu erwarten sei, "aber ich denke, dass die USA und Nordkorea eine Vereinbarung treffen könnten", sagte ein Sprecher von Präsident Moon Jae In am Montag in Seoul. Zwar war der Korea-Krieg schon 1953 mit einem Waffenstillstand zu Ende gegangen, jedoch kam dabei kein Friedensvertrag zustande. Offiziell befinden sich daher immer noch beide Seiten im Kriegszustand.

An Trumps und Kims erstem Gipfeltreffen im Juni 2018 übten demokratische US-Senatoren vor kurzem Kritik. „Das Treffen in Singapur verlieh Kim - dem Anführer des vielleicht repressivsten Regimes der Welt - Legitimität und Akzeptanz auf globaler Ebene, während es unsere Politik des maximalen Drucks und der Sanktionen effektiv untergrub“, heißt es in einem am Sonntag (Ortszeit) veröffentlichten Schreiben. Für das zweite Treffen der beiden Politiker fordern die Demokraten deshalb nun „einen konkreten, nachprüfbaren Fortschritt bei der Denuklearisierung“ Nordkoreas.

Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen soll am Donnerstag vor dem Kongress aussagen

Doch auch unabhängig von dieser Ankündigung dürfte Trump diese Woche ohnehin enorm unter Druck stehen. Denn nachdem sein ehemaliger Anwalt Michael Cohen eine Anhörung vor dem Kongress bereits dreimal verschoben hat, soll er dort nun am Donnerstag öffentlich und unter Eid über seine Arbeit als Trumps Anwalt aussagen. Cohen war im Dezember von einem New Yorker Gericht zu einer dreijährigen Haft verurteilt worden - wegen Meineids in früheren Aussagen gegenüber dem Kongress, Steuerhinterziehung, Betrugs und Verstößen gegen die Wahlkampffinanzierungsgesetze.

Bei der Anhörung am Donnerstag soll es wohl um die Verstöße gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung, Trumps Geschäftspraktiken und mögliche Interessenskonflikte gehen, berichtet Blick. Als Cohen im Dezember verurteilt wurde, stimmte er außerdem zu, mit Sonderermittler Robert Mueller bei seinen Untersuchungen zur Russland-Affäre zusammenzuarbeiten. Seit knapp zwei Jahren dauern die Ermittlungen an. Mueller und sein Team wollen herausfinden, ob es bei den russischen Einmischungsversuchen in die Präsidentschaftswahl 2016 zu Absprachen zwischen Trumps Wahlkampflager und Moskau kam.

Die Russland-Ermittlungen gegen Trump scheinen vor dem Abschluss zu stehen

Im Zuge der Ermittlungen wurden bereits mehrere Personen aus Trumps Umfeld verurteilt. Wie CNN berichtete, könnten die Untersuchungen nun in dieser Woche abgeschlossen werden. Wie mit dem zu erwartenden Abschlussbericht über die Ermittlungen weiter verfahren wird, werde wohl der neue Justizminister William Barr bestimmen. „Die Entscheidung, was weiter mit den Ergebnissen des Sonderermittlers Robert Mueller geschehe, liegt voll und ganz bei Barr“, sagte Trump am Mittwoch in Washington und fügte hinzu: „Er ist ein prima Kerl.“

dpa, AFP, cia

