„Blutiger Zirkus mit Clowns in Uniform“: Putins Streitkräfte wissen nicht, wie man kämpft

Von: Moritz Serif

Igor Girkin, ist für seine Wutanfälle gegen Kreml-Präsident Wladimir Putin bekannt. Nun hat er wieder mit dem Diktator abgerechnet.

Moskau - Igor Girkin, ehemaliger russischer Kommandeur und FSB-Offizier, bleibt dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem Militär des Landes im Krieg gegen die Ukraine weiterhin sehr kritisch gegenüber. Während Russland und die Ukraine ihre Offensivstrategien für das Frühjahr formulieren, wird neue Kritik laut. Laut dem britischen Verteidigungsministerium besuchte Putin kürzlich die von Russland kontrollierten Regionen im Süden von Cherson und im Osten von Luhansk, da sie „schwere Verluste“ erlitten hätten. Darüber haben Newsweek und Focus berichtet.

Girkin: „Wir haben einen blutigen Zirkus mit Clowns in Uniform“

Die Gegner Russlands haben seit langem eine Strategie für ihre eigene Gegenoffensive entwickelt. „Krieg ist, wenn sich zwei Staaten im Krieg befinden“, schrieb Girkin, auch bekannt unter dem Pseudonym Igor Iwanowitsch Strelkow, am Donnerstag auf Telegram. „Und wir haben keinen Krieg, wir haben einen blutigen Zirkus. Mit blutigen Clowns in Uniform und ohne. Sie wissen nicht einmal, wie man kämpft, und sie können sich nicht dazu entschließen, dem Feind den Krieg zu erklären“, so Girkin.

Igor Girkin trat seit Beginn des Ukraine-Kriegs immer wieder als Kritiker von Präsident Wladimir Putin in Erscheinung. © imago-images

„Die Gelegenheit für einen schnellen und unblutigen Sieg über den ukrainischen Staat wurde 2014 mit der Unterzeichnung der verräterischen Minsker Vereinbarungen verpasst“, heißt es in dem Manifest. „Die 2022 begonnene Militäroperation hätte einen völlig anderen Verlauf nehmen können, aber eine mittelmäßige Organisation auf strategischer, operativer und taktischer Ebene hat unser Land in einen Zermürbungskrieg geführt.“

Seit Russlands Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 hat Girkin die russische Militärstrategie lautstark und unverblümt verurteilt. Er hat Putin und die höchsten Militärs Russlands routinemäßig angegriffen und letztere abwertend als „Idioten“ bezeichnet. Putins Streitkräfte würden „garantiert“ verlieren.

Girken schimpft über unfähige Russen

Girkin wetterte am Donnerstag auch über Russlands Unfähigkeit auf dem Schlachtfeld, insbesondere über die Ignoranz, im ersten Jahr des Krieges nicht erkannt zu haben, dass Nachschub aus dem Ausland „entscheidend“ war. Er warf die Frage auf, warum es keine höheren Stellen für notwendig hielten, Waffen, Geschütze und Artillerie sowie Panzer, kugelsichere Westen, Erste-Hilfe-Kästen, Uniformen und „Kommunikation auf primitivstem Niveau“ aufzufüllen.

„Wie konnte es dazu kommen, dass der Plan für die militärische Sonderoperation auf der Grundlage von Daten erstellt wurde, die von der Realität völlig abgehoben waren?“ schrieb Girkin. „Wie konnte es geschehen, dass er - als Grundlage - Informationen über die Unvorbereitetheit der gegnerischen Streitkräfte enthielt?“, fragte er. (mse)